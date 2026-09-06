मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर, सागर जिले में 9 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है. बंडा इलाके में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की जान चली गई है. शनिवार रात बंडा के घूघर, नौराज, बराज और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने शराब पी थी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

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परिजन बीमार लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हाल ही में देश के दूसरे राज्यों में भी जहरीली शराब के मामले सामने आए हैं. पिछले महीने गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे.

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पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार किया और उन पर गैर-इरादतन हत्या तथा जहर देने जैसे गंभीर आरोप लगाए. जांच में सामने आया था कि शराब में 38.59% मेथनॉल मौजूद था. बता दें कि गुजरात एक ड्राय स्टेट है, जहां शराब बनाने, बेचने और पीने पर पूरी तरह बैन है. इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आने प्रशासन पर सवाल खड़े करता है.

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