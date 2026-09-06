scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर, सागर जिले में 9 लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई. शनिवार रात को अलग-अलग गांवों के निवासियों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. स्थानीय प्रशासन ने इस मामले तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Photo- ITGD)
पुलिस मामले की जांच कर रही है. (Photo- ITGD)

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है. बंडा इलाके में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की जान चली गई है. शनिवार रात बंडा के घूघर, नौराज, बराज और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने शराब पी थी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

परिजन बीमार लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

हाल ही में देश के दूसरे राज्यों में भी जहरीली शराब के मामले सामने आए हैं. पिछले महीने गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

घटना से दहशत में है व्यापारी. (Photo: Representational )
बैंक डिटेल्स नहीं दी तो साइबर ठगों ने व्यापारी को किया किडनैप, फिर की लूटपाट
mp teachers national teacher
MP के उन 6 शिक्षकों की कहानी, जिन्हें राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
NEET UG to shift to Computer based test from next year, says Dharmendra Pradhan
MP में सामने आया कंप्यूटर खरीदी घोटाला, टेंडर प्रक्रिया पर खड़े हुए सवाल
Sanjay Gandhi Hospital
जिंदा मरीज को भेजा मर्चुरी, फिर हुआ चमत्कार; डॉक्टरों ने की थी मौत की पुष्टि
bittu-tabahi-profile-ajnar-river-cleaning
कौन है 'बिट्टू तबाही', जिनके केविन पीटरसन भी हुए मुरीद

यह भी पढ़ें: जहरीली शराब से नहीं हुई थी 4 मौतें! बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने शराब में मिलाया था जहर

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 21 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार किया और उन पर गैर-इरादतन हत्या तथा जहर देने जैसे गंभीर आरोप लगाए. जांच में सामने आया था कि शराब में 38.59% मेथनॉल मौजूद था. बता दें कि गुजरात एक ड्राय स्टेट है, जहां शराब बनाने, बेचने और पीने पर पूरी तरह बैन है. इसके बावजूद इस तरह के मामले सामने आने प्रशासन पर सवाल खड़े करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold-Silver Cheaper: सोना सस्ता... चांदी पांच दिन में 8000 रुपये टूटी, हाई से अब ₹1.82 लाख सस्ती |
    Quote of the day: 3 बातों में शर्म करेंगे तो खुद का ही है नुकसान, चाणक्य ने बताया कारण |
    दिल्ली के धौला कुआं फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, जांच जारी |
    महाराष्ट्र: नवरात्रि गरबा-डांडिया आयोजनों में मुस्लिमों की एंट्री बैन, VHP ने जारी की नई गाइडलाइंस |
    UP: जन्माष्टमी की रात मंदिर जा रही 14 साल की किशोरी को उठा ले गए 3 युवक, एक ने घर में किया रेप |
    मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कहर, सागर जिले में 9 लोगों की मौत |
    World's Narrowest House: सिर्फ 72 सेंटीमीटर चौड़ा है ये घर, फिर भी है बेडरूम, किचन और टॉयलेट! दुनिया के सबसे संकरे घर की VIDEO कर देगी हैरान |
    हैरी, तुम लौट तो आए हो... पर मेरी यादों वाला हॉगवर्ट्स कहां से लाओगे? |
    Duleep Trophy Final Live Score: चौके में डील कर रहे वैभव सूर्यवंशी, दलीप ट्रॉफी फाइनल में खेलेंगे बड़ी पारी? |
    यूपी में अगले चार महीनों में होंगी ये बड़ी परीक्षाएं, चेक कर लें पूरा शेड्यूल
    Advertisement