scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिल्मी स्टाइल में पंजाब रोडवेज की बस चोरी, बोलेरो से आए 7-8 चोर और उड़ा ले गए

लुधियाना में चोरों ने पंजाब रोडवेज (PRTC) की हाईटेक बस को फिल्मी अंदाज में चोरी कर लिया. 28 अगस्त की रात 7-8 आरोपी बोलेरो से पहुंचे और करीब दो घंटे रेकी के बाद बस को पार्किंग से निकाल ले गए. जगराओं पुल के पास ऑटो और स्कूटी से बस को एस्कॉर्ट किया गया. करीब 21 किलोमीटर दूर बस के टायर और बैटरियां निकालकर उसे ईंटों पर खड़ा कर दिया गया.

Advertisement
X
घटना की जांच में जुटी पुलिस. (File Photo: ITG)
घटना की जांच में जुटी पुलिस. (File Photo: ITG)

लुधियाना में PRTC बस चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के साथ-साथ परिवहन विभाग को भी हैरान कर दिया है. चोर बस स्टैंड डिपो के सामने स्थित पार्किंग से एक हाईटेक PRTC बस को फिल्मी अंदाज में चोरी कर ले गए. करीब 21 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद चोरों ने बस के टायर, बैटरियां और अन्य कीमती सामान निकाल लिया और बस को ईंटों के सहारे खड़ा कर फरार हो गए. पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हुई है.

CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 28 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे एक बोलेरो पिकअप पार्किंग के पास आकर रुकती है. बताया जा रहा है कि उसमें करीब 7 से 8 लोग सवार थे. आरोपी तत्काल बस चोरी करने के बजाय करीब दो घंटे तक वहीं रुके रहे और आसपास के हालात पर नजर रखते हुए रेकी करते रहे.

रात करीब 2:20 बजे जब सड़क पर आवाजाही काफी कम हो गई, तो आरोपियों ने PRTC बस को पार्किंग से बाहर निकाल लिया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बस को बाहर ले जाते समय गेट पर न तो कोई एंट्री हुई और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

सम्बंधित ख़बरें

IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में सीबीआई का एक्शन, 5 ठिकानों पर रेड
Ludhiana Police Foil Major ISI Espionage Plan
दुकान पर चीनी कैमरे, PAK को दी लाइव फीड... ISI के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश
कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस. (Photo: Screengrab)
बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त घायल
Shooting incident at pizza outlet in Ludhiana's posh area
लुधियाना में पिज्जा आउटलेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग, Video
Ludhiana firing at pizza outlet CCTV Video Goppi Lahoriya Group
लुधियाना के पिज्जा आउटलेट पर फायरिंग, किस गैंग ने ली जिम्मेदारी?

बस के आगे-आगे चल रही थी स्कूटी
बस को पार्किंग से निकालने के बाद आरोपियों ने रास्ते में भी पूरी तैयारी के साथ सफर किया. जगराओं पुल के पास एक ऑटो और स्कूटी भी बस के साथ आ गए. CCTV में स्कूटी को बस के आगे बैक करते हुए चलते देखा गया. माना जा रहा है कि इस तरह आरोपी रास्ते पर नजर रखते हुए बस को आगे ले जा रहे थे.

Advertisement

इसके बाद बस को लुधियाना से करीब 21 किलोमीटर दूर ले जाया गया. वहां चोरों ने बस के टायर, बैटरियां और अन्य कीमती सामान निकाल लिया. इसके बाद बस को ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया. अगले दिन जब बस का पता चला तो वह बिना टायर और बैटरी के इसी हालत में मिली.

हाईटेक बस को बिना चाबी कैसे किया स्टार्ट?
चोरी की गई बस कोई सामान्य बस नहीं थी. यह BS-VI Phase-2/6 टॉप मॉडल की हाईटेक PRTC बस बताई जा रही है. बस ड्राइवर के मुताबिक, इस तरह की बस को बिना चाबी स्टार्ट करना आसान नहीं है.

ड्राइवर का कहना है कि आरोपियों ने बस के स्टार्टिंग स्विच की तारें तोड़कर उसे डायरेक्ट स्टार्ट किया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर आरोपियों को बस के सिस्टम और वायरिंग की जानकारी कैसे थी. इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वारदात में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है, जिसे बस की तकनीकी व्यवस्था की जानकारी थी. पुलिस अब इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

CCTV से बोलेरो का नंबर मिला
वारदात के बाद PRTC स्टाफ ने थाना नंबर 5 में पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की जांच के दौरान उस बोलेरो पिकअप का नंबर सामने आया है, जिसमें आरोपी पार्किंग तक पहुंचे थे.

Advertisement

फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और बोलेरो के नंबर के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी बस को पार्किंग से निकालकर ले जाने के दौरान किसी को भनक क्यों नहीं लगी और इस पूरी वारदात में अंदर का कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मिर्जापुर द मूवी': थिएटर में भिड़े फैंस, लात-घूसों-चप्पलों से की मारपीट, जमकर चली बेल्‍टें, Inside Video |
    Vastu Tips for Home: क्या आपके घर में भी लगा है इनमें से कोई एक पौधा? हाथ से निकल जाएगा सारा पैसा! |
    पंजाब में किसान आंदोलन तेज, SSP ऑफिस तक पहुंचे प्रदर्शनकारी |
    एक बार पहनो और फेंक दो! चीन में तेजी से बढ़ा ‘डिस्पोजेबल फैशन’ ट्रेंड |
    वैभव सूर्यवंशी से भिड़ गए तिलक वर्मा, बात 'पंच' तक पहुंची, अंपायर को करना पड़ा बीच-बचाव |
    डेटिंग ऐप, रात का वक्त और बेंगलुरु में पार्टी... लड़की को कार में धकेला, लात मारी, वायरल कपल की कहानी क्या है? |
    23 हजार सरकारी नौकरियां, ऑनलाइन परीक्षा के बाद सिलेक्शन और लाखों रुपये की सैलरी |
    मथुरा में गाड़ी टकराने के विवाद में JE पर चढ़ाई कार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस |
    साल में करीब 57 लाख रुपये! अमेरिका में मेहंदी आर्टिस्ट कितना कमा लेते हैं? |
    PM जनधन योजना के हर चौथे खाते पर लगा ताला! UP में सबसे ज्यादा जीरो बैलेंस वाले
    Advertisement