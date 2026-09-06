फिल्मी स्टाइल में पंजाब रोडवेज की बस चोरी, बोलेरो से आए 7-8 चोर और उड़ा ले गए

लुधियाना में PRTC बस चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के साथ-साथ परिवहन विभाग को भी हैरान कर दिया है. चोर बस स्टैंड डिपो के सामने स्थित पार्किंग से एक हाईटेक PRTC बस को फिल्मी अंदाज में चोरी कर ले गए. करीब 21 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद चोरों ने बस के टायर, बैटरियां और अन्य कीमती सामान निकाल लिया और बस को ईंटों के सहारे खड़ा कर फरार हो गए. पूरी वारदात CCTV कैमरों में कैद हुई है.

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CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 28 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे एक बोलेरो पिकअप पार्किंग के पास आकर रुकती है. बताया जा रहा है कि उसमें करीब 7 से 8 लोग सवार थे. आरोपी तत्काल बस चोरी करने के बजाय करीब दो घंटे तक वहीं रुके रहे और आसपास के हालात पर नजर रखते हुए रेकी करते रहे.

रात करीब 2:20 बजे जब सड़क पर आवाजाही काफी कम हो गई, तो आरोपियों ने PRTC बस को पार्किंग से बाहर निकाल लिया. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि बस को बाहर ले जाते समय गेट पर न तो कोई एंट्री हुई और न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

बस के आगे-आगे चल रही थी स्कूटी

बस को पार्किंग से निकालने के बाद आरोपियों ने रास्ते में भी पूरी तैयारी के साथ सफर किया. जगराओं पुल के पास एक ऑटो और स्कूटी भी बस के साथ आ गए. CCTV में स्कूटी को बस के आगे बैक करते हुए चलते देखा गया. माना जा रहा है कि इस तरह आरोपी रास्ते पर नजर रखते हुए बस को आगे ले जा रहे थे.

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इसके बाद बस को लुधियाना से करीब 21 किलोमीटर दूर ले जाया गया. वहां चोरों ने बस के टायर, बैटरियां और अन्य कीमती सामान निकाल लिया. इसके बाद बस को ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया. अगले दिन जब बस का पता चला तो वह बिना टायर और बैटरी के इसी हालत में मिली.

हाईटेक बस को बिना चाबी कैसे किया स्टार्ट?

चोरी की गई बस कोई सामान्य बस नहीं थी. यह BS-VI Phase-2/6 टॉप मॉडल की हाईटेक PRTC बस बताई जा रही है. बस ड्राइवर के मुताबिक, इस तरह की बस को बिना चाबी स्टार्ट करना आसान नहीं है.

ड्राइवर का कहना है कि आरोपियों ने बस के स्टार्टिंग स्विच की तारें तोड़कर उसे डायरेक्ट स्टार्ट किया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर आरोपियों को बस के सिस्टम और वायरिंग की जानकारी कैसे थी. इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वारदात में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है, जिसे बस की तकनीकी व्यवस्था की जानकारी थी. पुलिस अब इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

CCTV से बोलेरो का नंबर मिला

वारदात के बाद PRTC स्टाफ ने थाना नंबर 5 में पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की जांच के दौरान उस बोलेरो पिकअप का नंबर सामने आया है, जिसमें आरोपी पार्किंग तक पहुंचे थे.

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फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और बोलेरो के नंबर के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी बस को पार्किंग से निकालकर ले जाने के दौरान किसी को भनक क्यों नहीं लगी और इस पूरी वारदात में अंदर का कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं.

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