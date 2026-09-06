scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जापानी लोग रात में क्यों नहाते हैं? वजह सिर्फ साफ-सफाई नहीं, सदियों पुरानी है ये आदत

जापान में रात के समय नहाने की आदत काफी आम है. वहां नहाना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं बल्कि दिनभर की थकान दूर करने और आराम करने का तरीका भी माना जाता है. जापानी कल्चर में पहले शरीर को अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर गर्म पानी से भरे टब में बैठकर आराम किया जाता है.

Advertisement
X
जानिए जापान की इस अनोखी नहाने की परंपरा के पीछे क्या वजह है. ( Photo: ITG)
जानिए जापान की इस अनोखी नहाने की परंपरा के पीछे क्या वजह है. ( Photo: ITG)

अगर आप जापान जाएं तो वहां की एक आदत आपको थोड़ी अलग लग सकती है. जापान में बहुत से लोग सुबह के बजाय शाम या रात में नहाना पसंद करते हैं. खास बात यह है कि जापान में नहाना सिर्फ शरीर साफ करने का तरीका नहीं माना जाता, बल्कि इसे दिनभर की थकान दूर करने और आराम करने से भी जोड़ा जाता है. जापान की नहाने की संस्कृति बाकी देशों से कुछ अलग है. वहां आम तौर पर लोग पहले शरीर को अच्छी तरह साफ करते हैं और उसके बाद गर्म पानी से भरे टब में बैठकर आराम करते हैं. इसे जापानी संस्कृति में ओफुरो (Ofuro) से जोड़ा जाता है.

जापानी लोगों के रात में नहाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है दिनभर की थकान को दूर करना. काम, पढ़ाई या बाहर घूमने के बाद शरीर पर पसीना, धूल और गंदगी जमा हो सकती है. ऐसे में रात को नहाने से शरीर साफ हो जाता है और व्यक्ति खुद को हल्का महसूस करता है. गर्म पानी में कुछ देर बैठने से शरीर को आराम भी मिल सकता है. यही वजह है कि कई जापानी लोगों के लिए रात को नहाना सोने से पहले की रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा है.

जापानी नहाने की परंपरा की एक खास बात यह है कि बाथटब में जाने से पहले शरीर को धोया जाता है. यानी पहले साबुन और पानी से शरीर की सफाई की जाती है. उसके बाद साफ शरीर के साथ गर्म पानी से भरे टब में बैठा जाता है. यह तरीका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाथटब का पानी आम तौर पर शरीर धोने के लिए नहीं, बल्कि आराम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से जापानी घरों में बाथरूम की व्यवस्था भी कई बार भारतीय या पश्चिमी देशों के बाथरूम से अलग दिखाई देती है. नहाने और टब में आराम करने के हिस्से अलग रखे जा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

स्मार्ट मीटर में कई तरह की जानकारी डिजिटल रूप में रिकॉर्ड होती रहती है. ( Photo: ITG)
कभी बिजली के मीटर में लगे इस बटन को दबाया है?
जानिए दुबई में मेड की सैलरी और घर की सफाई का पूरा खर्च. ( Photo: ITG)
दुबई में घर की सफाई करने वाली मेड कितने रुपये लेती हैं?
जानिए कच्चे चमड़े से तैयार लेदर प्रोडक्ट बनने तक की पूरी कहानी. ( Photo: ITG)
फैक्ट्री मालिक ने बताया- कौन सा लेदर है डिफेक्टिव, जो 90% सस्ता बिकता है! 
t-electricity-meter-still-running-reasons
पंखा-एसी-फ्रिज बंद फिर भी बिजली मीटर चल रहा? जानें वजह
कुछ लोग किसी से बात करने में थोड़ा जल्दी घबरा जाते हैं. ( Photo: ITG)
Psychology Facts: जो लोग आंखों में देखकर बात नहीं करते, वे कैसे होते हैं?
Advertisement

गर्म पानी से मिलता है आराम
रात में गर्म पानी से नहाने की एक और वजह आराम से जुड़ी है. गर्म पानी शरीर को गर्माहट देता है और मांसपेशियों को आराम महसूस हो सकता है. दिनभर काम करने के बाद यह अनुभव काफी सुकून देने वाला हो सकता है. यही कारण है कि कुछ लोग रात में नहाने को सिर्फ सफाई की आदत नहीं, बल्कि रिलैक्स करने का समय मानते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर जापानी व्यक्ति रोज रात में ही नहाता है. लोगों की आदतें उम्र, परिवार, काम और जीवनशैली के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं.

नींद से भी जोड़ा जाता है रात को नहाना
रात में नहाने को नींद की तैयारी से भी जोड़ा जाता है. गर्म पानी में नहाने के बाद शरीर धीरे-धीरे सामान्य तापमान की ओर लौटता है. इससे कुछ लोगों को आराम महसूस होता है और सोने में मदद मिल सकती है. इसी वजह से जापान में कई लोग सोने से कुछ समय पहले गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. हालांकि अच्छी नींद के लिए सिर्फ नहाना ही जरूरी नहीं है. नींद पर दिनभर की गतिविधियां, तनाव, कमरे का तापमान और सोने का समय भी असर डालते हैं.

जापान की संस्कृति में सफाई को खास महत्व
जापान में साफ-सफाई को काफी महत्व दिया जाता है. घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारना, सार्वजनिक जगहों को साफ रखना और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना वहां की आम सांस्कृतिक आदतों में शामिल है. नहाने की परंपरा भी इसी सोच का हिस्सा है. खासकर सार्वजनिक बाथरूम और गर्म पानी के टब में जाने से पहले शरीर को अच्छी तरह साफ करना जरूरी माना जाता है. जापान के कई पारंपरिक स्नानघरों में लोग नहाने से पहले शरीर धोते हैं और उसके बाद गर्म पानी में कुछ समय बिताते हैं. वहां गर्म पानी में बैठना एक तरह से आराम और सामाजिक अनुभव भी हो सकता है.

Advertisement

सुबह नहाने से बिल्कुल परहेज है क्या?
ऐसा नहीं है. जापान में कुछ लोग सुबह भी नहाते हैं, खासकर अगर उन्हें सुबह तरोताजा महसूस करना हो या उनकी रूटीन ऐसी हो. लेकिन पारंपरिक रूप से रात को नहाने की आदत इसलिए लोकप्रिय रही है क्योंकि इससे व्यक्ति दिनभर की गंदगी और थकान को दूर करके साफ शरीर के साथ बिस्तर पर जाता है. यानी जापानी लोगों के लिए रात में नहाना सिर्फ ‘नहाना’ नहीं बल्कि दिन खत्म करने की एक पूरी प्रक्रिया है. पहले शरीर की सफाई, फिर गर्म पानी में आराम और उसके बाद सोने की तैयारी. यही वजह है कि जापान की यह आदत दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को काफी दिलचस्प लगती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'शिक्षा-रोजगार मांगने पर गोली मार दी?', सीवान में घायल छात्रों से मिले राहुल गांधी, PM-CM से पूछे तीखे सवाल |
    EXCLUSIVE: स्वतंत्र भारद्वाज की FIR में जुड़ी पोक्सो एक्ट की धारा, फिर भी मिली जमानत, जानिए पूरा डिटेल्स |
    Homemade Chana Sattu: घर पर काले चने से बनाएं शुद्ध सत्तू, शरबत से लेकर पराठे तक का बढ़ जाएगा स्वाद |
    'चाहे कोई कितना विरोध करे, चलेंगे तो शरिया के मुताबिक ही...' विवाद के बीच बोले केरल के ग्रैंड मुफ्ती |
    हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ पर सियासी घमासान, कांग्रेस का BJP के खिलाफ बड़ा प्लान |
    फिल्मी स्टाइल में पंजाब रोडवेज की बस चोरी, बोलेरो से आए 7-8 चोर और उड़ा ले गए |
    'मिर्जापुर द मूवी': थिएटर में भिड़े फैंस, लात-घूसों-चप्पलों से की मारपीट, जमकर चली बेल्‍टें, Inside Video |
    Vastu Tips for Home: घर में कभी ना लाएं ये 4 पौधे? हो जाएंगे कंगाल! |
    पंजाब में किसान आंदोलन तेज, SSP ऑफिस तक पहुंचे प्रदर्शनकारी |
    एक बार पहनो और फेंक दो! चीन में तेजी से बढ़ा ‘डिस्पोजेबल फैशन’ ट्रेंड
    Advertisement