'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी पकड़ बनाए हुए है. फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. लेकिन मिर्जापुर के भौकाल के बीच थिएटर्स में फैंस के बीच जमकर हाथापाई हो गई.

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थिएटर में मची हलचल

थिएटर के कुछ इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि 'मिर्जापुर द मूवी' देखने पहुंचे कुछ लोग फिल्म स्क्रीनिंग के बीच ही अचानक आपस में भिड़ पड़े.

वायरल वीडियो में कुछ लोग एक दूसरे संग धक्का-मुक्की करते, चप्पल, लात, घूंसों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक लड़का बेल्ट से दूसरे लड़के को पीटता हुआ नजर आ रहा है. तो एक दूसरा लड़का चप्पल से मारपीट करता हुआ नजर आया.

More action in the theatre than in the entire Mirzapur movie. 🤣 pic.twitter.com/ZtveGkJoH5 — Byomkesh (@byomkesbakshy) September 5, 2026

क्यों हुई लड़ाई?

लड़ाई क्यों हुई है इसका कारण तो नहीं पता. लेकिन फिल्म के बीच मार-पिटाई होने से थिएटर में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग लड़ाई को खत्म करवाते हुए भी दिखाई दिए, तो कुछ लड़ाई का मजा लेते दिखे और मजे से वीडियो बनाते नजर आए.

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'मिर्जापुर द मूवी' की बात करें तो इसे गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येन्दु, अली फजल, रशिका दुग्गल, रवि किशन जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

आप भी बिना देरी करे फिल्म देख आइए...फिर नहीं कहना कि बताया नहीं.

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