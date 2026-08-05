'रील नहीं, फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे', 150 मिलियन व्यूज पार अनुपम खेर की रील, खुशी से झूमे

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'खोसला का घोसला 2' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म की टीम बमन ईरानी, प्रवीण डब्बास और रणवीर शौरी के साथ एक मजेदार रील बनाई थी, जिसने सोशल मीडिया पर ऐसा धमाल मचाया कि अब तक 150 मिलियन (15 करोड़) से ज्यादा व्यूज बटोर चुकी है.

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ये रील किशोर कुमार के सुपरहिट गाने 'मेरे महबूब कयामत होगी' पर बनाई गई थी. यही गाना पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू की रील्स की वजह से वायरल हुआ था. बाद में Gen-Z Protest के दौरान भी इस गाने ने खूब सुर्खियां बटोरीं. अब अनुपम खेर और उनकी टीम ने इसी ट्रेंड को अपने अंदाज में पेश किया और देखते ही देखते रील इंटरनेट पर छा गई.

150 मिलियन व्यूज के बाद शेयर किया BTS वीडियो

रील को मिल रहे जबरदस्त प्यार से खुश होकर अनुपम खेर ने अब इसका Behind The Scenes (BTS) वीडियो शेयर किया है. वीडियो में चारों कलाकार रील की तैयारी करते, बार-बार रिहर्सल करते और एक-दूसरे को सुधारते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो के साथ अनुपम खेर ने बेहद मजेदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा- जब हमने ये रील शूट की थी, तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंस्टाग्राम पर इसे 150 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे. लेकिन हम इसे इतनी गंभीरता और मासूमियत से शूट कर रहे थे, जैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हों.

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अनुपम खेर ने बताया कि इस पूरे शूट का BTS किसी प्लान का हिस्सा नहीं था. उन्होंने लिखा- सबसे मजेदार बात ये रही कि बमन ईरानी की मेकअप आर्टिस्ट अमृता चुपचाप हमारा बिहाइंड द सीन्स शूट करती रहीं. यकीन मानिए, ये BTS असली रील से भी ज्यादा फनी है. चार अनुभवी कलाकार एक छोटी-सी रील के लिए जिस तरह रिहर्सल कर रहे थे, बहस कर रहे थे और उसे किसी नेशनल मिशन की तरह ट्रीट कर रहे थे, वही सबसे बड़ी कॉमेडी बन गई.

150 MILLION VIEWS… and still counting! ❤️🙏😂

When we shot this reel, we had absolutely no idea it would reach 150 million views on Instagram alone! We approached it with such seriousness and innocence as if we were shooting the climax of the most important film of our lives. 😄… pic.twitter.com/bGFHW761Xu — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 5, 2026

उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो में जो लड़की जोर-जोर से हंसती हुई नजर आ रही है, वह कंगन हैं, जो 'खोसला का घोसला 2' में अहम किरदार निभा रही हैं.

फैंस का जताया आभार

आखिर में अनुपम खेर ने अपने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा- आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने इस रील को देखा, शेयर किया, कमेंट किया और इतना प्यार दिया. आपके प्यार ने एक छोटी-सी मस्ती में बनाई गई रील को हमारी जिंदगी की सबसे यादगार यादों में बदल दिया. अब आपकी बारी है... BTS देखिए और दिल खोलकर हंसिए.

अनुपम खेर का यह BTS वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे देखकर खूब एन्जॉय कर रहे हैं.

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