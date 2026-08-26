कार पर लिपस्टिक वाले 3400 चुंबन और 4 घंटे की मेहनत... गर्लफ्रेंड को ये आइडिया कहां से मिला, समझिए पूरी कहानी

ग्वालियर में एक कार सड़क पर निकली. लोग कार को देखते रहे. कोई पीछे मुड़कर देख रहा था, कोई मोबाइल निकाल रहा था. वजह कार का मॉडल नहीं था, न ही कोई VIP नंबर. वजह थी कार की पूरी बॉडी पर बने लिपस्टिक के हजारों निशान. कुल कितने? करीब 3,400 Kiss Marks. अब सवाल उठा कि भाई, कार पर इतने सारे किस किए किसने? क्यों किए? और आखिर ये आइडिया आया कहां से?

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कहानी में एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है, एक कार है, सोशल मीडिया का एक विदेशी ट्रेंड है और आखिर में एंट्री होती है ट्रैफिक पुलिस की. और फिर प्यार की निशानी की कीमत चुकानी पड़ी... 5,500 का चालान हो गया.

पूरी कहानी शुरू से समझिए. कार के मालिक बताए जा रहे हैं आदित्य. आदित्य की गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पर एक विदेशी ट्रेंड से प्रभावित हुई. ट्रेंड पसंद आया तो सोचा गया कि इसे कार पर आजमाया जाए. अब कार को सजाने के लिए फूल-माला या रिबन नहीं चुना गया. चुनी गई लिपस्टिक.

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इसके बाद कार पर एक-एक करके किस मार्क्स बनाए जाने लगे. एक निशान, फिर दूसरा, फिर तीसरा... और देखते ही देखते मामला हजारों तक पहुंच गया. बताया गया कि इस पूरे काम में करीब चार घंटे लगे.

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चार घंटे तक कार की बॉडी पर लिपस्टिक के होंठ बनते रहे. बोनट, दरवाजे और कार की दूसरी बाहरी सतहों पर जहां जगह मिली, वहां Kiss Marks नजर आने लगे. काम पूरा हुआ तो कार का रूप ही बदल गया. अब ये ऐसी कार थी जिसे सड़क पर देखकर नजरें रुकनी ही थीं.

कार सड़क पर आई तो लोगों ने इसे नोटिस करना शुरू कर दिया. सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और सामने एक ऐसी कार आती है जिसकी पूरी बॉडी पर लिपस्टिक के निशान हों. पहली नजर में शायद यही सवाल आए- ये कार है या चलता-फिरता Kiss Wall?

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लोगों ने तस्वीरें खींचीं. वीडियो बनाए. फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंच गईं. और यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया. क्योंकि सोशल मीडिया पर कार की तस्वीरें वायरल होने के साथ-साथ उसकी पहचान भी सामने आ गई. कार का नंबर नजर आ रहा था. और वायरल तस्वीरें आखिरकार पहुंच गईं ट्रैफिक पुलिस तक.

सोशल मीडिया बना पुलिस का सुराग

ट्रैफिक पुलिस ने तस्वीर देखी तो कार की पहचान शुरू की. नंबर के आधार पर पता लगाया गया कि कार थाटीपुर इलाके की है. इसके बाद पुलिस ने कार को खोज निकाला. कार को थाटीपुर इलाके से जब्त किया गया और मालिक को बुलाया गया. अब तक कहानी में सब कुछ मजेदार लग रहा था- 3400 किस, चार घंटे की मेहनत और सोशल मीडिया पर वायरल कार. लेकिन पुलिस के सामने पहुंचते ही एक्शन हो गया- कार का चालान कर दिया गया.

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ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, इस तरह के निशानों के साथ सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है. नतीजा? 5,500 रुपये का चालान. यानी गर्लफ्रेंड ने प्यार जताया था, लेकिन भुगतान बॉयफ्रेंड को करना पड़ा. कार पर करीब 3,400 किस थे. चालान एक और उसकी रकम थी 5,500 रुपये.

कहानी का अगला हिस्सा बाकी था. पुलिस की कार्रवाई के बाद कार मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ. अब जिस कार को चार घंटे लगाकर किस मार्क्स से सजाया गया था, उसे फिर से साफ करना पड़ा.

युवक ने कार पर लगे लिपस्टिक के निशान मिटाने शुरू किए. पानी लिया गया. कपड़ा लिया गया. और एक-एक करके वो हजारों निशान हटाए जाने लगे. सोशल मीडिया ने कुछ ही वक्त में पूरी कहानी वायरल कर दी... पुलिस ने चालान काट दिया... और फिर उन्हीं निशानों को मिटाने में बॉयफ्रेंड जुट गया.

आइडिया कहां से आया था?

अब सबसे बड़ा सवाल- ये पूरा आइडिया आया कहां से? पुलिस की जानकारी के मुताबिक, गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे एक विदेशी ट्रेंड से प्रभावित थी. यानी ग्वालियर की सड़क पर जो कार देखकर लोगों की नजरें अटक रही थीं, उसका आइडिया असल में सोशल मीडिया के रास्ते यहां पहुंचा था. सोशल मीडिया का दौर ही ऐसा है. दुनिया के किसी कोने में कुछ ट्रेंड करता है, कुछ ही समय बाद वो दूसरी जगहों पर भी दिखाई देने लगता है.

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यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ. विदेशी ट्रेंड देखा गया. आइडिया पसंद आया. बॉयफ्रेंड की कार मिली. लिपस्टिक उठी. और करीब चार घंटे बाद कार पर थे 3400 Kiss Marks. बस एक चीज का अंदाजा शायद नहीं था. कि यही कार सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो जाएगी कि पुलिस भी इसे ढूंढ निकालेगी.

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ट्रैफिक टीआई अभिषेक रघुवंशी के मुताबिक, पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिपस्टिक के निशान वाली कार देखी थी. पता करने पर कार थाटीपुर इलाके की निकली. इसके बाद कार को जब्त किया गया, मालिक को बुलाया गया और चालान की कार्रवाई की गई. फिलहाल ग्वालियर की ये कार सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग कहानी जरूर छोड़ गई.

एक विदेशी ट्रेंड से निकला आइडिया... चार घंटे की मेहनत... कार पर 3,400 चुंबन... सोशल मीडिया पर वायरल... और आखिर में चालान. कहानी का सबक भी अपने-अपने हिसाब से निकाल लीजिए. किसी के लिए ये प्यार जताने का अनोखा तरीका है. किसी के लिए सोशल मीडिया ट्रेंड का असर. और ट्रैफिक पुलिस के लिए- नियम तो नियम हैं, चाहे कार पर 3,400 किस हों या एक भी न हो.

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