साहित्य आजतक 2026 के मंच पर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजनीति, चुनावी हार, महिला नेतृत्व, साहित्य और सोशल मीडिया की भूमिका पर खुलकर बात की. ‘भारत का भविष्य: सियासत और सरोकार’ सत्र में हुई इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति को पेशे के बजाय सेवा के नजरिये से देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे राष्ट्र को लाभ हो, जबकि पेशा वह है जिससे व्यक्ति आर्थिक लाभ कमाता है.

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स्मृति ईरानी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद टेलीविजन की दुनिया में लौटने के फैसले पर भी बात की. उन्होंने कहा कि मीडिया उनकी पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि मीडिया से आई एक महिला को देश की शिक्षा मंत्री बनने और शिक्षा नीति के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिला.

स्मृति ईरानी ने कहा कि कई बार राजनीति में लगातार बने रहने के कारण लोग इसे एक पेशा समझने लगते हैं, जबकि राजनीति को सेवा की दृष्टि से देखना चाहिए. उन्होंने कहा, "प्रोफेशन वो है जिससे आपको कोई आर्थिक लाभ हो. पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र को लाभ हो. फर्क है."

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सफलता और स्थापित करियर को छोड़कर राजनीति में आता है तो उसे हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि उसने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए क्या छोड़ा है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति असफलता के बाद राजनीति में आता है तो उसके लिए राजनीति प्रसिद्धि, पैसा या ताकत हासिल करने का माध्यम बन सकती है.

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अमेठी चुनाव के बाद टेलीविजन पर क्यों लौटीं स्मृति ईरानी?

2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी के टेलीविजन पर लौटने के फैसले पर भी सवाल हुआ. इस पर उन्होंने कहा कि टेलीविजन उनकी पुरानी पृष्ठभूमि रही है. वह नहीं चाहती थीं कि लोगों के मन में यह भ्रम रहे कि मीडिया से आने वाला व्यक्ति देश के लिए कोई रचनात्मक योगदान नहीं दे सकता.

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का गौरव है कि मीडिया से आई एक महिला को देश की शिक्षा मंत्री बनने, शिक्षा नीति लिखने में योगदान देने और महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला. सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई.

'महिलाओं को बोलने में नहीं, उनकी बात सुने जाने में परेशानी है'

महिला नेतृत्व और महिलाओं की अभिव्यक्ति पर बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं को अक्सर उनके बेबाक अंदाज के लिए जज किया जाता है. उन्होंने कहा, कि जब कोई महिला अपनी बात मजबूती से रखती है तो उसे आउटस्पोकन कह दिया जाता है, जबकि पुरुषों के मामले में ऐसा नजरिया कम देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि उनकी समस्या सिर्फ इतनी है कि वह अपनी बात स्पष्ट रूप से रखती हैं, लेकिन लोग इसे जरूरत से ज्यादा बोलना समझ लेते हैं.

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सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भारतीय भाषाओं और साहित्य के लिए चुनौती

स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारत में भाषाओं और बोलियों की बड़ी विविधता है, लेकिन विदेशी मूल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं के साहित्य और विविधता को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते.

उन्होंने कहा कि एल्गोरिदम हमारी भाषाएं नहीं बोलता और इस वजह से भारतीय साहित्य का बड़ा हिस्सा नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता. उनके मुताबिक, कुछ प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम के जरिए समाज को प्रभावित करने और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने का माध्यम भी बन सकते हैं.

उन्होंने साहित्य आजतक जैसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे मंच लेखकों, वक्ताओं और पाठकों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं. उनके मुताबिक, अगर समाज की बलि एल्गोरिदम पर चढ़ गई तो उससे होने वाला नुकसान कभी पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकेगा.

बच्चों में पढ़ने की आदत परिवार से विकसित होती है

बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत कम होने के सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा कि इसके लिए सिर्फ स्कूल या सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. परिवार की भी बड़ी भूमिका है.

उन्होंने कहा कि स्कूल बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे साहित्य और समाज को कैसे समझते हैं, यह काफी हद तक परिवार के माहौल पर निर्भर करता है. उन्होंने अपने बचपन का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके घर में किताबें और अखबार पढ़ने का माहौल था. उनके पिता भी किताबें भेजते थे.

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उन्होंने कहा कि अगर माता-पिता खुद किताबें पढ़ते हैं तो बच्चों में भी पढ़ने की आदत विकसित होती है. परिवार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बच्चों को सिर्फ स्कूल के पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहिए.

'समाज को उम्र के आधार पर बांटना कहां का न्याय है?'

युवाओं और अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों की भूमिका पर बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि समाज में किसी व्यक्ति का महत्व सिर्फ उसकी उम्र से तय नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज लोगों को उम्र के आधार पर भी बांटा जा रहा है, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेना में पूरी जिंदगी देने वाला व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी महत्वपूर्ण है. इसी तरह परिवार के लिए जीवन समर्पित करने वाली मां के सपनों और आकांक्षाओं का भी महत्व है. लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समाज के हर वर्ग और हर आयु के व्यक्ति की सेवा करना जरूरी है.

पेपर लीक पर क्या बोंली स्मृति

युवाओं के विरोध और पेपर लीक के मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने कहा कि पेपर लीक को लेकर बच्चों का गुस्सा जायज था. हालांकि, उन्होंने कुछ विरोध प्रदर्शनों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव का आरोप भी लगाया.

उन्होंने कहा कि हर समाज और देश में चुनौतियां होती हैं. महत्वपूर्ण यह है कि सरकार और संवैधानिक व्यवस्था उन चुनौतियों का समाधान कितनी तेजी से करती है. उनके मुताबिक, नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की समस्याओं पर प्रतिक्रिया दे और समाधान सुनिश्चित करे.

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