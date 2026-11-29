साहित्य आजतक 2026 के आखिरी दिन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में साहित्य, कविता और विचारों से जुड़ी कई खास प्रस्तुतियां हुईं. इसी क्रम में ‘सब पर राम तपस्वी राजा - कविता पाठ सेशन में कवि, लेखक और आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री ने अपनी काव्य कृति ‘सब पर राम तपस्वी राजा’ का पाठ किया. इस कृति के जरिए राम के चरित्र, उनके आदर्शों और भारतीय सांस्कृतिक चेतना से जुड़े विभिन्न पहलुओं को कविता के माध्यम से सामने रखा गया.

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कविता के जरिए रामकथा को देखने की कोशिश

‘सब पर राम तपस्वी राजा’ हिंदी कविता की ऐसी कृति है, जिसमें रामकथा के प्रसंगों और पात्रों को काव्यात्मक अंदाज में देखने की कोशिश की गई है. यह रचना रामायण के पात्रों और उनके अनुभवों को एक अलग काव्यात्मक और संवादात्मक स्पर्श के साथ प्रस्तुत करती है.

इस पुस्तक को 2026 के ‘आजतक साहित्य जागृति कविता सम्मान’ की शॉर्टलिस्ट में भी शामिल किया गया था. इस श्रेणी में पांच कविता संग्रह चुने गए थे, जिनमें ‘सब पर राम तपस्वी राजा’ भी शामिल था.

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साहित्य आजतक के मंच पर आशुतोष अग्निहोत्री ने इसी कृति से कविता पाठ किया. उनका यह सत्र साहित्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के बीच संवाद का एक उदाहरण रहा. कविता के माध्यम से राम के चरित्र और उनसे जुड़े मूल्यों को वर्तमान संदर्भ में देखने की कोशिश इस प्रस्तुति का प्रमुख आकर्षण रही.

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साहित्य आजतक में इस कृति का काव्य पाठ ऐसे समय में हुआ, जब तीन दिवसीय साहित्यिक महोत्सव के आखिरी दिन साहित्य, इतिहास, संस्कृति, कविता और भारतीय परंपरा से जुड़े कई विषयों पर चर्चा और प्रस्तुतियां हुईं. ऐसे में ‘सब पर राम तपस्वी राजा’ का पाठ भी महोत्सव के साहित्य और भारतीय सांस्कृतिक विमर्श वाले हिस्से का अहम हिस्सा रहा.

इस काव्य कृति में राम को सिर्फ एक धार्मिक या पौराणिक चरित्र के तौर पर देखने के बजाय उनके मानवीय, नैतिक और सांस्कृतिक पक्षों को समझने की कोशिश की गई है. पुस्तक के प्रकाशक के विवरण में भी राम को भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा बताया गया है

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