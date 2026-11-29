हर महीने की तरह दिसंबर महीने में भी बैंकों में छुट्टियों की भरमार है. दिसंबर में कुल 17 दिनों के लिए बैंक बंद रहने वाले हैं. अगर आपको दिसंबर महीने के दौरान बैंक जाने की जरूरत पड़ने वाली है तो आपको इन छुट्ट‍ियों की पूरी लिस्‍ट जरूर देख लेनी चाहिए.

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सरकारी और प्राइवेट बैंकों में दिसंबर के महीने में पड़ने वाला 17 दिनों का अवकाश अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग दिनों को पड़ने वाला है. इन छुट‍ि्टयों में दो शनिवार और 4 रविवार भी रहने वाला है. आइए जानते हैं कब कहां रहने वाली है छुट्टी...

कब-कहां रहेगा अवकाश?

1 दिसंबर को इटानगर और कोहिमा में स्वदेशी आस्था दिवस/राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.

3 दिसंबर को पणजी में संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व के दौरान अवकाश रहने वाला है.

9 दिसंबर को गंगटोक में लोसुंग / नामसुंग के कारण बैंकों का अवकाश रहने वाला है.

10 और 11 दिसंबर को भी लोसुंग / नामसुंग त्‍योहार के कारण बैंकों की छुट्टी रहने वाली है.

12 दिसंबर को देशभर में दूसरे शनिवार और शिलांग में पा तोगन नेंगमिंजा संगमा की पुण्य तिथि के मौके पर छुट्टी रहने वाली है.

18 दिसंबर को यू सोसो थाम की पुण्यतिथि के मौके पर शिलांग में अवकाश रहने वाला है.

19 दिसंबर को गोवा स्‍थापना दिवस के मौके पर छुट्टियां रहने वाली हैं.

24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के मौके पर कोहिमा, आइजोल और शिलांग में अवकाश रहने वाला है.

25 दिसंबर को पूरे देश में क्रिसमस के मौके पर बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं.

26 दिसंबर को कोहिमा और शिलांग में क्रिसमस और चौथे शनिवार के मौके पर छुट्ट‍ियां रहने वाली हैं.

30 दिसंबर को यू किआंग नांगबाह की मृत्यु वर्षगांठ पर शिलांग में अवकाश रहने वाला है.

31 दिसंबर को न्‍यू ईयर की ईव पर आइजोल में बैंकों का अवकाश रहने वाला है.

6 दिन वीकेंड पर रहेगा अवकाश

दिसंबर महीने के दौरान पूरे देश में 6 दिनों के लिए बैंक अवकाश रहने वाला है. 12 और 26 दिसंबर को दूसरे और चौथे शनिवार के मौके पर बैंक बंद रहने वाले हैं. इसके बाद, 4 दिनों तक रविवार के मौके पर पूरे देश में छुट्टियां रहने वाली है. दिसंबर में रविवार 6, 13, 20 और 27 को पड़ रहा है.

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क्‍या खुले रहेंगे?

दिसंबर में कुल 17 दिनों के लिए अलग-अलग जगहों पर बैंकों का अवकाश है. ऐसे में पब्लिक और प्राइवेट सेक्‍टर के बैंक बंद रहेंगे, जिनके ब्रांचों पर इन दिनों में कोई काम नहीं होगा. लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज चालू रहेंगी.

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