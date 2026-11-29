साहित्य आजतक के मंच पर कवि कुमार विश्वास ने तीसरे दिन भी 'अपने-अपने राम' के जरिये रामकथा की गंगा बहाई. उन्होंने रामकथा के जरिये सामाजिक समरसता, धार्मिक सद्भाव, पारिवारिक संबंधों और मौजूदा राजनीति पर बात की. मंदिर-मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि समाज में परस्पर प्रेम होना चाहिए, लेकिन यह प्रेम एकतरफा नहीं हो सकता. सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि देश और भारत के संस्कार प्रमुख हैं.

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कुमार विश्वास ने दीपम विवाद पर भी मंच से अपनी राय रखते हुए कहा कि 'जो कुछ अदालत के आदेश पर करवाना पड़ा, वह आपसी सहमति से होना चाहिए था. संबंधित मत को मानने वाले लोगों को स्वयं आगे आकर कहना चाहिए था कि आप अपने भगवान की ज्योति जला लीजिए. इससे समाज में समरसता आती.

सिख और जैन समुदाय का दिया उदाहरण

कुमार विश्वास ने कहा कि खालसा पंथ कितना शक्तिशाली और शानदार है. क्या आपने दुनिया में कोई ऐसा गुरुद्वारा देखा है, जिसे किसी दूसरे के धर्मस्थल को तोड़कर बनाया गया हो? जैन समुदाय का उदाहरण देते हुए भी उन्होंने यही सवाल किया. उन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाए जाने की बात उठाते हुए सवाल किया कि क्या मंदिरों को छोड़कर मस्जिदें नहीं बनाई जा सकती थीं? उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था.

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'भारत वही कन्हैया लाल है, जिसके अलग-अलग धर्मों के बेटे हैं'

कुमार विश्वास ने फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' का उदाहरण देते हुए धार्मिक एकता की बात समझाई. उन्होंने कहा कि फिल्म में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले बेटों का पिता आखिरकार एक ही निकलता है. उन्होंने कहा, 'भारत वही कन्हैया लाल है, जिसके अलग-अलग धर्मों के बेटे हैं. सबने अपने-अपने घर अलग बना लिए हैं. अपनी पूजा पद्धति अलग कर ली है. अपने उत्सव अलग-अलग कर लिए हैं.'

उन्होंने कहा कि जिस तरह एक पिता के चार बेटों के घरों में अलग-अलग तारीखों पर उत्सव मनाए जा सकते हैं, उसी तरह पूजा पद्धतियां अलग होने से देश के प्रति संबंध नहीं बदल जाता. यही परस्पर प्रीति है.

'अटल जी के समय बीजेपी में रामकाल था, अब कृष्णकाल है'

कुमार विश्वास ने राम और कृष्ण के चरित्र का अंतर समझाते हुए मौजूदा राजनीति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश को राम के लिए भी उत्सुक होना चाहिए और कृष्ण के लिए भी. भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के समय रामकाल था, जबकि अब कृष्णकाल चल रहा है. कुमार विश्वास ने कहा कि अटल जी ने लोकसभा में कहा था कि अगर एक सीट खरीदकर सरकार बचती हो तो ऐसी सरकार को वह चिमटे से भी छूना स्वीकार नहीं करेंगे. यह मर्यादा की रेखा थी, यह रामकाल था. अब सीट मिले या न मिले, सरकार हम ही बनाएंगे, यह कृष्णकाल है. समय के अनुसार कृष्ण भी बनना चाहिए.

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राम से कृष्ण होने की यात्रा एक सतत प्रक्रिया

कुमार विश्वास ने कहा कि राम को षड्यंत्रों के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, जबकि कृष्ण ने हर षड्यंत्र को अपने घर से बाहर निकाला. राम आदर्शों को निभाते हुए कष्ट सहते हैं, लेकिन कृष्ण किसी षड्यंत्र के हाथ में ही नहीं आते. उन्होंने कहा कि राम अपने भाई को मूर्छित देखकर बेसुध हो जाते हैं, जबकि कृष्ण सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों से प्रिय भांजे अभिमन्यु को भी दांव पर लगा देते हैं.

अभिमन्यु के युद्ध का प्रसंग सुनाते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि जब सभी ने अभिमन्यु को जीते रहने का आशीर्वाद दिया, तब कृष्ण ने उसे यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया. जीवन और मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का यश है. व्यक्ति का कृष्ण होना उतना ही आवश्यक है, जितना राम होना.

'रावण मनुष्यों पर, राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं'

कुमार विश्वास ने राम और रावण के चरित्र का अंतर बताते हुए कहा कि दोनों केवल पात्र नहीं, बल्कि प्रवृत्तियां हैं. सतयुग में देवता और राक्षस अलग-अलग लोकों में रहते थे. त्रेतायुग में दोनों अलग-अलग देशों में आ गए. द्वापर में युधिष्ठिर और दुर्योधन के रूप में एक ही वंश में आ गए, जबकि कलियुग में देवता और राक्षस एक ही हृदय में रहते हैं. उन्होंने कहा कि रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, जबकि राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं. रावण को अपने अहं पर भरोसा है, जबकि राम को स्वयं पर भरोसा है. रावण को ज्ञान का अहंकार है, जबकि राम को अहंकार का ज्ञान है.

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'कैकेयी ने इक्ष्वाकु वंश का विष पिया है'

कुमार विश्वास ने राम के वनवास के प्रसंग का जिक्र करते हुए माता कैकेयी के चरित्र की भी व्याख्या की. उन्होंने कहा कि हर परिवार में एक शिव स्वरूप व्यक्ति होता है, जो पूरे परिवार का विष पीता है, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं जाने देता. कैकेयी ने इक्ष्वाकु वंश का विष पिया है. उन्होंने कहा कि रामकथा को ठीक से पढ़ने पर पता चलेगा कि कैकेयी का दोष नहीं है. राम जानते थे कि यह सब लोकमंगल के लिए हो रहा है.

चित्रकूट में राम और कैकेयी के संवाद का प्रसंग सुनाते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि राम अपनी मंझली मां को दोषमुक्त करते हैं. भरत जैसे भाई को जन्म देने वाली मां की प्रशंसा करते हैं.

लोकमंगल का काम करेंगे तो गालियां भी मिलेंगी

कुमार विश्वास ने युवाओं से कहा कि कैकेयी सदियों से गालियां सुन रही हैं. आप भी जब कोई महान काम करने चलेंगे, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपको गालियां मिलेंगी. लेकिन कोई काम अपने निजी उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अपने भरत को राजा बनाने के उद्देश्य से काम मत करना, बल्कि राम को वन भेजने के उद्देश्य से करना, ताकि राक्षसों का नाश हो सके.

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रामकथा से सीखें कम्युनिकेशन की कला

कुमार विश्वास ने पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई करने वाले युवाओं को रामकथा से संवाद की कला सीखने की सलाह दी. उन्होंने अंगद के रावण के दरबार में जाने का प्रसंग सुनाया. उन्होंने कहा कि राम ने उसी अंगद को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसके पिता बाली का उन्होंने वध किया था. अंगद ने अपनी संवाद शैली से रावण के मनोबल को तोड़ दिया था. संवाद ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बात भी कह दें और उसका प्रभाव भी हो.

'शक्ति स्थायी नहीं, प्रेम स्थायी है'

कुमार विश्वास ने सनातन संस्कृति में महिलाओं के सम्मान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जिस संस्कृति में देवी-देवताओं के नाम सीताराम और राधेश्याम के रूप में लिए जाते हों, वहां प्रेम का विशेष महत्व है. उन्होंने मथुरा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि मंदिर में त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण खड़े हैं, लेकिन श्रद्धालु उनके सामने हाथ जोड़कर राधे-राधे कहते हैं. मंदिर कृष्ण का है, लेकिन नाम उनके प्रेम का गूंज रहा है. इससे पता चलता है कि शक्ति स्थायी नहीं है, प्रेम स्थायी है. प्रेम ही पूजा जाता है और प्रेम की ही चर्चा होती है.

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