भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार और बिहार के बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने पूरे परिवार और खानदान से रिश्ता खत्म करने की घोषणा की है. उन्होंने लिखा कि 'बर्दाश्त की सीमा' पार हो गई है और आज से उनका परिवार से कोई नाता नहीं रहा. हालांकि, उन्होंने अपनी मां और बड़े भाई रानू सिंह को इस फैसले से बाहर रखा है और दोनों के लिए जान देने तक की बात कही है.

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पवन सिंह परिवार से तोड़ा नाता

पावर स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. इसकी वजह वो और उनका पारिवारिक फैसला है. रविवार को पावर स्टार ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा- जब घर के चक्कर में पड़ जालें आदमी सब वेद शास्त्र भुला जालें आदमी. उन्होंने लिखा कि बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद बहुत दुखी होकर ये पोस्ट कर रहा हूं. आप सभी भोजपुरिया समाज से क्षमा चाहता हूं. मेरा आज और अभी से अपने पूरे परिवार और खानदान से कोई रिश्ता नहीं है.

पवन सिंह ने कहा कि हां जो मुझे पैदा की है मेरी मां और सबसे बड़े भाई रानू सिंह उनके लिए जब तक जिंदा हूं, जान हाजिर है. आप सभी के परिवार का छोटा सा सदस्य पवन सिंह.

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पवन सिंह की पोस्ट

पवन सिंह की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और फैंस के साथ-साथ राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा शुरू हो गई. पवन सिंह के समर्थक उनके भावुक संदेश को निजी पीड़ा का इजहार मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे पारिवारिक तनाव का संकेत मान रहे हैं. पवन सिंह ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया. इसकी वजह सिर्फ वही बता सकते हैं.

ज्योति सिंह से होगा तलाक

पवन सिंह की निजी लाइफ हमेशा से चर्चा में रही है. पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई ती. शादी के कुछ महीने बाद ही नीलम ने सुसाइड कर ली. इसके बाद उनका अक्षरा सिंह के साथ भी अफेयर रहा, लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस को धोखा देकर ज्योति सिंह से शादी रचा ली. लेकिन कुछ साल बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में खटास आ गई. बात इतनी बढ़ी कि इनका तलाक केस कोर्ट में है. कई बार सुलह की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी.





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