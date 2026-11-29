देश में सरकारी कामकाज तेजी से डिजिटल हो रहा है. जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना हो या फिर पानी का बिल भरना हो, ऐसे कई काम अब ऑनलाइन हो रहे हैं.

और पढ़ें

लेकिन अब इसी डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. भारत के एक बड़े सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म DIGIT में ऐसी खामी मिली है, जिसका फायदा उठाकर हैकर्स सरकारी डेटाबेस को निशाना बना सकते हैं.

इस खामी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हैकर को सिस्टम में निशाना लगाने के लिए किसी अकाउंट या पासवर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ सकती. यानी बिना लॉगिन किए ही डेटाबेस तक पहुंचने का खतरा है.

क्या है पूरा मामला?

DIGIT यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस, इन्क्लूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है. इसे eGov Foundation ने तैयार किया है. इसका इस्तेमाल सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है. देश की 20 हजार से ज्यादा स्थानीय सरकारी संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म में SQL Injection नाम की गंभीर सिक्योरिटी खामी मिली है. इसे लेकर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने 25 नवंबर को अलर्ट जारी किया था.

यह भी पढ़ें: 2027 की शुरुआत में Apple पेश करेगा 3 नए iPhone, मिलेंगे बड़े अपग्रेड!

बिना पासवर्ड के कैसे हो सकता है हमला?

SQL Injection एक तरह का साइबर अटैक है. इसमें हैकर किसी वेबसाइट या ऐप के इनपुट सिस्टम में खास कोड डालकर उसके डेटाबेस तक पहुंचने की कोशिश करता है.

DIGIT प्लेटफॉर्म में मिली खामी का फायदा उठाकर हमलावर डेटाबेस में मौजूद जानकारी को देख सकते हैं. इतना ही नहीं, वे उसमें बदलाव करने या रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश भी कर सकते हैं.

इसका मतलब है कि अगर किसी सरकारी संस्थान का सिस्टम इस खामी से प्रभावित है, तो वहां मौजूद लोगों के जरूरी रिकॉर्ड खतरे में आ सकते हैं. इसमें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Jio का बड़ा धमाका, 10 साल पूरे होने पर फिर से आया Happy New Year ऑफर, 15 रुपये से प्लान शुरू

कैसे ठीक होगी यह खामी?

CERT-In ने प्रभावित संस्थानों को DIGIT Core के नए वर्जन 2.9.3 पर अपडेट करने की सलाह दी है. eGov Foundation की तरफ से भी जरूरी अपडेट जारी किया गया है.

Advertisement

ऐसे में जिन सरकारी संस्थानों में DIGIT का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें जल्द से जल्द अपना सिस्टम अपडेट करना होगा. क्योंकि सरकारी डेटा की सुरक्षा में छोटी सी चूक भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.

---- समाप्त ----