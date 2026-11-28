दिल्ली में आयोजित साहित्य आजतक 2026 के मंच पर साहित्य और भारतीय भाषाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए 'आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2026' समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. अलग-अलग श्रेणियों में चुने गए लेखकों और साहित्यकारों को सम्मानित किया गया.

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इस साल कुल आठ श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जिनमें सात साहित्यिक विधाओं के सम्मान और एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड शामिल है. वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रकाश को साहित्य में उनके दशकों के योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया.

इस बार पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया के तहत पिछले तीन वर्षों में साहित्य तक और बुक कैफे को मिली 2,773 पुस्तकों के साथ देश के 11 प्रमुख प्रकाशकों से प्राप्त 297 प्रविष्टियों पर विचार किया गया. इस तरह कुल 3,070 पुस्तकों और प्रविष्टियों के गहन मूल्यांकन के बाद ज्यूरी ने विजेताओं का चयन किया. इस सम्मान के तहत लाइफटाइम अचीवमेंट विजेता को 11 लाख रुपये और अन्य श्रेणियों के विजेताओं को एक-एक लाख रुपये की सम्मान राशि दी जाती है.

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इन लेखकों को मिला साहित्य जागृति सम्मान 2026

इस साल सर्वश्रेष्ठ अनूदित पुस्तक का सम्मान प्रेरणा उबाले को उनकी पुस्तक 'वंदे मातरम' के लिए दिया गया. उन्होंने शरणकुमार लिंबाले के मूल मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है. सर्वश्रेष्ठ बाल पुस्तक का पुरस्कार देवेंद्र मेवाड़ी को उनकी पुस्तक 'सुनो बात विज्ञान की' के लिए मिला, जो रोचक कहानियों और चित्रों के जरिए बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सवाल पूछने की जिज्ञासा पैदा करती है.

सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय पुस्तक का सम्मान लेखक चेतन भगत को उनकी किताब '12 Years: My Messed-up Love Story' के लिए दिया गया. यह पुस्तक युवाओं के रिश्तों की जटिलताओं, उम्र के फासले और सामाजिक वर्जनाओं को हास्य और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है. वहीं, सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुस्तक का पुरस्कार पीपल बाबा को उनकी किताब 'Ghost on People Trees' के लिए मिला. इस पुस्तक में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके करीब पांच दशकों के अनुभव और प्रकृति के प्रति व्यावहारिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को सामने रखा गया है.

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सर्वश्रेष्ठ काव्य पुस्तक का सम्मान आशुतोष अग्निहोत्री को उनकी रचना 'सब पर राम तपस्वी राजा' के लिए दिया गया. यह पुस्तक छंदों के माध्यम से रामकथा के पात्रों के आंतरिक द्वंद्व और सामाजिक समरसता के मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती है. सर्वश्रेष्ठ नॉन-फिक्शन पुस्तक का पुरस्कार डॉ. सुरेश पंत को 'साधु शब्द विचार' के लिए मिला. इस पुस्तक में हिंदी व्याकरण की शुद्धता और शब्दों के पीछे छिपे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को सहेजने का प्रयास किया गया है.

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सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुस्तक का सम्मान लेखिका अनामिका को उनकी किताब 'दूर देश के परिंदे' के लिए दिया गया. यह रचना बीसवीं सदी की विश्व प्रसिद्ध असाधारण महिलाओं के बौद्धिक और भावनात्मक योगदान को सामने लाती है. वहीं, इस साल का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड वरिष्ठ साहित्यकार उदय प्रकाश को प्रदान किया गया. उन्हें चार दशकों से अधिक समय तक कविता, कथा और सांस्कृतिक सक्रियता के माध्यम से आम आदमी के संघर्षों और सामाजिक न्याय के सवालों को आवाज देने के लिए सम्मानित किया गया.

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