New Year Snowfall Destinations: अगर आप इस बार नए साल का स्वागत पार्टी, शोर-शराबे और भीड़ से दूर बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों के बीच करना चाहते हैं तो विंटर ट्रिप प्लान कर सकते हैं. दिसंबर के आखिरी दिनों में कई जगहों पर बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. ऐसे में दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ पहाड़ों के बीच छुट्टियां बिताना यादगार अनुभव हो सकता है. कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्कीइंग और स्लेजिंग का मजा ले सकते हैं, तो कहीं खूबसूरत बर्फीली सड़कों पर घूमने, गरमागरम खाने और शांत माहौल में नए साल की शुरुआत कर सकते हैं.

और पढ़ें

भारत में गुलमर्ग, मनाली और औली जैसी जगहें सर्दियों में घूमने के लिए शानदार हैं, वहीं विदेश में जॉर्जिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड़ जैसी जगहें भी बर्फबारी के बीच न्यू ईयर मनाने के लिए बेहतरीन जगहें हैं. अगर आप 2027 की शुरुआत कुछ खास अंदाज में करना चाहते हैं तो इन 7 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

गुलमर्ग बर्फबारी देखने के लिए भारत की खूबसूरत जगहों में से एक है. दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां आप स्कीइंग सीख सकते हैं, गुलमर्ग गोंडोला की सवारी कर सकते हैं और स्लेजिंग का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा, ठंड के मौसम में कश्मीरी खाने का स्वाद लेना भी ट्रिप को खास बना देगा. यहां घूमने जाएं तो गुलमर्ग में ही होटल बुक करें, ताकि सुबह उठते ही बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देख सकें.

Advertisement

मनाली, हिमाचल प्रदेश

दिल्ली-एनसीआर से दोस्तों के साथ न्यू ईयर ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो मनाली अच्छा ऑप्शन है. नए साल के दौरान यहां कैफे, होटल और रेस्टोरेंट में पार्टी और लाइव म्यूजिक का माहौल रहता है. अगर आप बर्फबारी देखने के लिए जा रहे हैं, तो सोलंग वैली या अटल टनल पार करके सिस्सू का रुख कर सकते हैं. हालांकि, न्यू ईयर पर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है, इसलिए ट्रैफिक जाम की परेशानी हो सकती है.

औली, उत्तराखंड

औली भारत की मशहूर स्कीइंग डेस्टिनेशन में से एक है. यहां नए साल पर घूमने के साथ स्कीइंग सीखने का भी मौका मिलता है. अगर आपने कभी स्कीइंग नहीं की है, तो ट्रेनर की मदद से इसकी शुरुआत कर सकते हैं. यहां स्कीइंग का सामान किराये पर भी मिल जाता है. सर्दियों में औली से नंदा देवी समेत हिमालय की कई चोटियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. यहां पार्टी का शोर कम रहता है, इसलिए परिवार या पार्टनर के साथ सुकून भरी छुट्टियां बिताने के लिए यह जगह अच्छी है.

गुडौरी, जॉर्जिया (Gudauri, Georgia)

विदेश में बर्फबारी के बीच नए साल की छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो जॉर्जिया का गुडौरी घूम सकते हैं. यह जगह ग्रेटर कॉकेशस पर्वत में स्थित है और यहां दिसंबर के आखिरी दिनों में स्कीइंग सीजन शुरू होता है. यहां शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के स्कीइंग करने वालों के लिए विकल्प मौजूद हैं. दोस्तों के साथ पहाड़ों के सामने अपार्टमेंट में ठहरकर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का मजा ले सकते हैं. शाम को जॉर्जियन खाने का स्वाद भी ट्रिप को यादगार बना देगा.

Advertisement

रोवानीमी, फिनलैंड (Rovaniemi, Finland)

फिनलैंड का रोवानीमी सांता क्लॉज के होमटाउन के रूप में मशहूर है. यहां क्रिसमस के बाद भी जनवरी तक फेस्टिव माहौल बना रहता है. आर्कटिक सर्कल में स्थित होने के कारण यहां कड़ाके की ठंड पड़ती है और खूब बर्फबारी होती है. यहां आप रेनडियर स्लेज की सवारी, हस्की सफारी, आइस फिशिंग और कांच के इग्लू में रात बिताने जैसे अनुभव ले सकते हैं. आसमान साफ होने पर नॉर्दर्न लाइट्स देखने का मौका भी मिल सकता है.

जर्मेट, स्विट्जरलैंड (Zermatt, Switzerland)

पार्टनर के साथ नए साल पर खास ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड का जर्मेट खूबसूरत जगह है. यहां से मशहूर मैटरहॉर्न पहाड़ का नजारा देखने को मिलता है. यह कार-फ्री गांव है, जहां आप पैदल घूमते हुए पुरानी लकड़ी की इमारतों, छोटी दुकानों और बर्फीले रास्तों को देख सकते हैं. यहां स्कीइंग के अलावा गॉर्नरग्राट रेलवे की सवारी और पहाड़ों के बीच बने रेस्टोरेंट में खाना खाने का अनुभव भी ले सकते हैं. हालांकि, नए साल के दौरान यहां होटल और रेस्टोरेंट काफी महंगे हो सकते हैं.

सप्पोरो, जापान (Sapporo, Japan)

बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ी इलाके में जाना जरूरी नहीं है. जापान का सप्पोरो शहर भी सर्दियों में भारी बर्फबारी के लिए मशहूर है. यहां आप बर्फ से ढकी सड़कों पर घूमने, शॉपिंग करने और जापानी खाने का मजा ले सकते हैं. नए साल पर यहां मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाकर अच्छी किस्मत की कामना करने की परंपरा है. आसपास के हॉट स्प्रिंग में गर्म पानी के बीच आराम करना भी एक अच्छा अनुभव हो सकता है.

---- समाप्त ----