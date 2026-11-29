सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो यूपी के मेरठ का है. दरअसल, एक शादी तय हुई थी. दहेज में कार मांगी गई. लड़की वालों ने तुरंत बाजार से प्लास्टिक की खिलौना कार मंगाई, जिससे बच्चे खेलते हैं, और वही कार दूल्हे के पिता को थमाने लगे. कार देने वाले कहते हैं, 'तुम्हें इंसान नहीं, कार चाहिए थी. हमने तुम्हें स्कॉर्पियो दे दी है, इसे चलाना.' इसके बाद वे बताते हैं कि रिश्ता तोड़ दिया गया है और सगाई वापस कर दी गई है.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. दावा किया जा रहा है कि लड़के वालों ने दहेज में कार मांगी थी. जवाब में लड़की वालों ने उन्हें खिलौना कार देकर रिश्ता खत्म कर दिया. अब पूरी कहानी समझते हैं. मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है. भावनपुर इलाके के गांव में एक व्यक्ति के बेटे का रिश्ता करीब पांच महीने पहले तय हुआ था. लड़की परतापुर थाना क्षेत्र के एक परिवार से थी. रिश्ता तय होने के बाद सगाई भी हुई. उस वक्त लड़की वालों ने कैश और अन्य कुछ चीजें दी थीं.

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सबकुछ सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा था. फिर शनिवार 29 नवंबर को लड़की वालों के घर लाल खत की रस्म होनी थी. इस रस्म के लिए लड़के पक्ष के लोग लड़की वालों के घर पहुंचे. लेकिन इस मुलाकात का अंजाम किसी ने शायद नहीं सोचा था. लड़की पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, कुछ दिन पहले उनके परिवार की जमीन बिकी थी. लड़के वालों को इसकी मिली तो उन्होंने दहेज में कार की डिमांड कर दी. लड़की वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की. लेकिन बात नहीं बनी.

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इसके बाद लड़की पक्ष ने रस्म के लिए लड़के वालों को अपने घर बुलाया. लड़के पक्ष के लोग सुबह से वहां मौजूद थे. समय बीतता रहा. सुबह से दोपहर हुई, फिर शाम और फिर रात. लेकिन रस्म नहीं हुई. वीडियो में लड़की पक्ष के लोग बताते सुनाई देते हैं कि लड़के वाले सुबह से आए हुए हैं और अब रात के 10 बज चुके हैं. फिर एक शख्स प्लास्टिक की खिलौना कार लेकर आता है. उसे दूल्हे के पिता को दिया जाता है.

कार देते हुए कहा तंज, बोले- तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं थी

इसके साथ ही तंज कसते हुए कहा जाता है, 'तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कार चाहिए थी. हमने तुम्हें स्कॉर्पियो दे दी है, इसे चलाना.' वीडियो में यह भी कहा जाता है कि सगाई वापस कर दी गई है और शादी कैंसिल कर दी गई है. यानी जिस घर में शादी की रस्म होनी थी, वहां से रिश्ता खत्म होने का ऐलान हुआ. और जिस कार की मांग किए जाने का आरोप है, उसकी जगह खिलौना कार थमा दी गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. लोग इसे दहेज की मांग के खिलाफ लड़की वालों के विरोध के तौर पर देख रहे हैं. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, इस मामले में अभी तक पुलिस या दोनों पक्षों की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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