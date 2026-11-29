मेष

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आसपास का माहौल खुशनुमा रहेगा. करीबियों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन के मौके मिलेंगे. लाभ के अवसर बने रहेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. प्रेम और स्नेह बढ़ाने पर जोर रहेगा. मन की बातें अपनों के साथ साझा करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में उत्साह बना रहेगा. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के प्रयास सफल होंगे. बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी. नियमों का पालन करेंगे और सभी का साथ मिलेगा.

शुभ रंग: रेड रोज

शुभ अंक: 3, 6 और 9

कल का उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं. व्रत का संकल्प लें और उत्साह बनाए रखें.

वृषभ

करियर और कामकाज से जुड़े प्रयास सफल रहेंगे. व्यापार में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करेंगे. बड़ों की बातों का सम्मान करें. खानपान का ध्यान रखें. घरवालों के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें. आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाएं. भावुक होकर गलत फैसले न लें. बातचीत में विनम्रता बनाए रखें. निजी कामों में पहल करेंगे. प्रबंधन से जुड़े मामलों पर ध्यान देंगे. निजी जीवन में कुछ मामलों में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

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शुभ रंग: मिश्री के समान

शुभ अंक: 2 और 6

कल का उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें. रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और अहंकार से बचें.

मिथुन

परिवार और भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे. करियर और व्यापार में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर जोर देंगे. सफलता के अवसर मिलेंगे. अच्छी खबरें मिल सकती हैं. पारंपरिक कारोबार से जुड़ने का मौका मिलेगा. कामकाज को गंभीरता से लेंगे. व्यापार बढ़ाने की योजनाओं पर ध्यान देंगे. कई मामले आपके पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.



शुभ रंग: बेबी ब्लू

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं और तीर्थ स्थल के दर्शन करें.

कर्क

करीबी लोगों की खुशियों में शामिल होने का मौका मिलेगा. परिवार से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. कामकाज में सफलता मिलेगी. अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. अपनों के साथ बातचीत बढ़ाएं. कोई मनचाही उपलब्धि हासिल हो सकती है. पारंपरिक कारोबार में तेजी आएगी. परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी. बचत पर ध्यान देंगे. घर पर मेहमानों का आना-जाना लगा रह सकता है. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. लोगों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि रहेगी.

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शुभ रंग: हल्का गुलाबी

शुभ अंक: 2, 3 और 6

कल का उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. भगवान शिव की पूजा करें. मोती धारण करें और सभी का सम्मान करें.

सिंह

नए काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं. कला और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. रचनात्मक कामों को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. कामकाज में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. नए समझौते फायदेमंद हो सकते हैं. सभी का सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे. कार्यक्षेत्र में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. घूमने-फिरने और मनोरंजन के मौके भी बनेंगे.



शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 1 और 3

कल का उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं और अपने संकल्प पर कायम रहें.

कन्या

बाजार और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. आर्थिक दबाव में आकर कोई फैसला न लें. रिश्तेदारों और करीबियों का भरोसा बनाए रखें. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. बड़ों की सलाह से काम करना फायदेमंद रहेगा. कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन इसकी गति धीमी हो सकती है. नियमों का पालन करें. रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. दिखावे और बढ़ा-चढ़ाकर बोलने से बचें. विरोधियों से सतर्क रहें और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें.

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शुभ रंग: मून स्टोन

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 6

कल का उपाय: भगवान शिव की पूजा करें. रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें. समझदारी से फैसले लें और अफवाहों से दूर रहें.

तुला

आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. संपर्क और साहस में वृद्धि होगी. कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. बातचीत में सकारात्मकता बनाए रखें. मित्रों के साथ तालमेल बेहतर होगा. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रशासन से जुड़े काम पूरे हो सकते हैं. मान-सम्मान बढ़ेगा और करियर में नए अवसर मिलेंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. सफलता पाने के लिए सभी को साथ लेकर चलेंगे.

शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 2, 3 और 6

कल का उपाय: भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

वृश्चिक

आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है. महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बढ़ेगा. अधिकारियों और अनुभवी लोगों की मदद से काम आगे बढ़ेंगे. खानपान और कार्यशैली पर ध्यान देंगे. प्रशासन से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी. पैतृक कामों में तेजी आएगी. आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी. करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा और कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी.

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शुभ रंग: स्वर्णिम

शुभ अंक: 3, 6 और 9

कल का उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें.

धनु

धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. जरूरी काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. करीबियों और वरिष्ठ लोगों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. कामकाज का विस्तार करने की योजना बनाएंगे. सभी का सहयोग मिलेगा. अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ मिलेगा. निजी और कामकाजी जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं. अपनी कला और कौशल को निखारने पर ध्यान देंगे.

शुभ रंग: सनराइज

शुभ अंक: 2 और 3

कल का उपाय: भगवान गौरीशंकर की पूजा करें. उन्हें मिठाई चढ़ाएं. मोती धारण करें और व्रत का संकल्प बनाए रखें.

मकर

विभिन्न मामलों में सतर्कता बरतें. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. व्यापार में दूसरे लोगों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश करें. परिस्थितियों को नियंत्रण में रखें और जरूरत से ज्यादा उत्साह न दिखाएं. दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. वरिष्ठों का साथ और मार्गदर्शन मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें. शोध से जुड़े कामों में रुचि बढ़ सकती है. परिवार के लोगों के साथ तालमेल बनाए रखें. अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं.

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शुभ रंग: मूनलाइट

शुभ अंक: 2, 6 और 8

कल का उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और धैर्य बनाए रखें.

कुंभ

नए काम शुरू करने और व्यापार बढ़ाने पर ध्यान देंगे. साझेदारी के कामों में तेजी आएगी. टीम के साथ मिलकर काम करना फायदेमंद रहेगा. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों को नजरअंदाज न करें. नियमों का पालन करें और कामकाज में व्यवस्था बनाए रखें. अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सरकारी कामों से लाभ मिल सकता है. प्रबंधन से जुड़े मामलों को बेहतर बनाएंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

शुभ अंक: 2, 6 और 8

कल का उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें. उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं और दूसरों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखें.

मीन

समय पर उठाए गए सही कदमों का लाभ मिलेगा. सेवा और प्रबंधन से जुड़े कामों में मजबूती आएगी. मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. पैसों के लेनदेन पर ध्यान दें. अपने कौशल को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे. कामकाज से जुड़े मामलों में सुधार होगा. अनुभवी लोगों की सलाह पर ध्यान दें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए जिद में आकर कोई फैसला न लें. अफवाहों से दूर रहें. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी.

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शुभ रंग: भगवा

शुभ अंक: 2, 3 और 6

कल का उपाय: 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें. भगवान को मिठाई चढ़ाएं. मोती धारण करें और व्रत का संकल्प बनाए रखें.

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