scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Snakes Safety Tips: सर्दियों के मौसम में क्यों घरों का रुख करते हैं सांप? इन 3 चीजों को तुरंत कर दें बाहर

सर्दियों में ठंड की वजह से सांप गर्म जगहों का रुख करते हैं इसलिए वो आपके घरों में भी घुस सकते हैं. यहां हम आपको सांपों से बचाव के कुछ तरीके बता रहे हैं.

Advertisement
X
सांपों से कैसे बचें (Photo: ITG)
सांपों से कैसे बचें (Photo: ITG)

सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही तापमान गिरने लगता है और ठंड बढ़ने लगती है. ऐसे में इंसानों की तरह ही वन्यजीवों और रेंगने वाले जीवों को भी आश्रय और गर्माहट की तलाश होती है. सांप एक शीतरक्ती जीव हैं, जो अपना शारीरिक तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर पाते.

इसीलिए ठंड से बचने और गर्माहट की तलाश में वे अक्सर इंसानी बस्तियों, घरों, स्टोर रूम, जूतों और कबाड़ के ढेर का रुख कर लेते हैं. अगर सर्दियों के दिनों में सतर्कता न बरती जाए, तो सांपों के घर में छिपने का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं सर्दियों में घर को सांपों से सुरक्षित रखने की सबसे आसान विधि और जरूरी सेफ्टी टिप्स...

घर के आसपास की सफाई रखें:

सम्बंधित ख़बरें

rinku singh met pm narendra modi
पीएम को रिंकू सिंह ने दिया शादी का न्योता, दिखा बिल्कुल सादा अंदाज
सर्दियों में घर पर बनाएं आंवला मुखवास (Photo- ITG)
आंवला और चुकंदर से बनाएं बाजार जैसा मुखवास, नोट करें रेसिपी
GEN-Z Choice
FOMO से JOMO की तरफ बढ़ रही Gen Z, बदला ज़िंदगी जीने का तरीका
sandeep meghna royal engagement look
यूपी के मंत्री ने की सगाई, पेस्टल लहंगे में छाईं मंगेतर मेघना
How to Get Glowing Skin Before Wedding
फेशियल छोड़ें, होने वाली दुल्हन बेसन संग लगाएं ये एक चीज, चमकेगा फेस

आंगन, बागीचे या बालकनी में सूखे पत्तों, लकड़ी के ढेर, ईंटों और फालतू सामान को इकट्ठा न होने दें. सांप अकसर ऐसी अंधेरी और गर्म जगहों में छुपते हैं.

दरारों और सुराखों को बंद करें:

दरवाजे के नीचे के अंतर, खिड़कियों की जालियों और दीवारों में बनी दरारों को अच्छी तरह पुट्टी या सीमेंट से सील कर दें.

चूहों और कीड़ों पर नियंत्रण:

Advertisement

घर में चूहे और छिपकलियां सांपों का मुख्य भोजन होते हैं. इनकी मौजूदगी सांपों को आकर्षित करती है, इसलिए घर में चूहे भगाने के उपाय करें.

जूते और कपड़े चेक करके पहनें:

बाहर रखे जूते, हेलमेट या बक्से खोलने से पहले उन्हें अच्छी तरह झाड़ लें. ठंड में सांप जूतों के अंदर गर्माहट पाने के लिए छिप सकते हैं.

इन चीजों का करें इस्तेमाल :

घर के मुख्य द्वारों, खिड़कियों और बाउंड्री पर नीम का तेल, फिनाइल या मिट्टी के तेल की तेज गंध छिड़कने से रेंगने वाले जीव दूर रहते हैं. अगर चूहे जैसे छोटे जीवों को शिकार बनाने के लिए घरों की तरफ चले आते हैं इसलिए पहले से बचाव करने पर सांप भी दूर रहेंगे.

इरजेंसी में क्या करें और क्या न करें:

सांप दिखने पर घबराएं नहीं: अगर घर में सांप दिख जाए, तो उसे मारने या पकड़ने की कोशिश न करें. सांप आमतौर पर छेड़े जाने पर ही काटते हैं.

सुरक्षित दूरी बनाएं: सांप से कम से कम 6-8 फीट की दूरी बनाए रखें और कमरे का दरवाजा बंद करके नीचे कपड़े का पोछा लगा दें ताकि वह बाहर न निकल सके.

रेस्क्यू टीम को फोन करें: तुरंत स्थानीय वन विभाग या स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल करें और उनकी मदद लें.

Advertisement

इन आसान सेफ्टी रूल्स को अपनाकर आप सर्दियों के मौसम में अपने परिवार और घर को सांपों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Snakes Safety Tips: सर्दियों के मौसम में क्यों घरों का रुख करते हैं सांप? इन 3 चीजों को तुरंत कर दें बाहर |
    खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, दो दिन बाद झाड़ियों में मिली लाश, कातिल की तलाश |
    यूपी में पीडीए और मुस्लिम वोटों को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच जुबानी जंग |
    SIR में नाम कटा तो भी नहीं चलेगा केस, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दी सफाई |
    यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के नए मोर्चे से सियासी हलचल तेज |
    योगी के 80-20 बनाम अखिलेश के 95-5 की जंग, किसका चलेगा दांव? देखें |
    केरलम सरकार मंत्रियों और मुख्य सचिव के लिए खरीदेगी 24 नई गाड़ियां, CM का पुराना बयान वायरल |
    अहमदाबाद की ज्वैलरी शॉप से 41 लाख के असली गहने गायब कर रख दिए नकली, राज खुला तो नाश्ता लाने के बहाने भागा मैनेजर |
    'भारत आगे बढ़ रहा, लेकिन ग्लोबल ताकतें नहीं चाहतीं कि देश महान बने', बोले मोहन भागवत |
    'किसी के बाप हिंदुस्तान थोड़ी...', इंदौर में दिलजीत दोसांझ ने पढ़ा राहत इंदौरी का शेर, विरोधियों को दिया जवाब
    Advertisement