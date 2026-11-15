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SIR में नाम कटा तो भी नहीं चलेगा केस, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दी सफाई

SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने फिर साफ किया है कि SIR की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर Form 6 भरने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. हटाए गए वोटर्स की बूथवार सूची और नाम शामिल नहीं किए जाने की वजह भी प्रदर्शित की जा रही है.

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दिल्ली SIR पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है. इसके मुताबिक, वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भी वोटर तो Form 6 भर सकेंगे. (File Photo-ITG)
दिल्ली SIR पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है. इसके मुताबिक, वोटर लिस्ट से नाम कटने पर भी वोटर तो Form 6 भर सकेंगे. (File Photo-ITG)

SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने फिर साफ किया है कि SIR की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर Form 6 भरने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. हटाए गए वोटर्स की बूथवार सूची और नाम शामिल नहीं किए जाने की वजह भी प्रदर्शित की जा रही है.

दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने एक बार फिर साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम SIR के तहत तैयार वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वह Form 6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. ऐसा करने पर उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.

Form 6 भरने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

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आयोग ने साफ किया है कि सिर्फ इस वजह से किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि उसका नाम पुरानी वोटर लिस्ट में था. (सांकेतिक तस्वीर)
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चुनाव आयोग ने साफ किया है कि SIR की सूची से नाम छूट जाने के बाद Form 6 भरने वाले लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई नहीं होगी. आयोग ने इस बात को फिर दोहराया है, ताकि मतदाता सूची से नाम छूटने की स्थिति में लोग आवेदन करने से न डरें.

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी SIR पर झूठ फैला रहे और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे...', शिवराज सिंह चौहान का निशाना

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आयोग के मुताबिक, वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की बूथवार सूची प्रदर्शित की जा रही है. इसमें नाम शामिल नहीं किए जाने की वजह भी बताई जा रही है. इससे संबंधित मतदाता अपने नाम के हटने का कारण देख सकेंगे.

सभी योग्य वोटरों का नाम जोड़ने की बात

चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को जारी पत्र का भी जिक्र किया है. इसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों.

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