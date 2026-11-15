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अहमदाबाद की ज्वैलरी शॉप से 41 लाख के असली गहने गायब कर रख दिए नकली, राज खुला तो नाश्ता लाने के बहाने भागा मैनेजर

अहमदाबाद में एक ज्वैलरी शॉप के वार्षिक ऑडिट के दौरान करीब 41 लाख रुपये 48 असली ज्वैलरी की जगह नकली ज्वैलरी मिलने का मामला सामने आया है. वार्षिक ऑडिट के दौरान स्टोर में असली की जगह नकली ज्वैलरी रखे होने का भांडा फूटने पर स्टोर मैनेजर फरार हो गया.

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जांच में सामने आया कि 48 असली आभूषणों और सिक्कों की जगह नकली ज्वैलरी पर असली बारकोड लगाकर रखा गया था. (Representational Photo ITG)
जांच में सामने आया कि 48 असली आभूषणों और सिक्कों की जगह नकली ज्वैलरी पर असली बारकोड लगाकर रखा गया था. (Representational Photo ITG)

अहमदाबाद के सैटेलाइट इलाके में शिवरंजनी चौराहे के पास स्थित एक ज्वैलरी शॉप के वार्षिक ऑडिट के दौरान करीब 41 लाख रुपये की 48 असली ज्वैलरी की जगह नकली ज्वैलरी मिलने का मामला सैटेलाइट पुलिस थाने पहुंचा. इतना ही नहीं, वार्षिक ऑडिट के दौरान स्टोर में असली की जगह नकली ज्वैलरी रखे होने का भांडा फूटने पर स्टोर मैनेजर नाश्ता लाने के बहाने फरार हो गया.

जानकारी के मुताबिक, जनवरी 2026 से स्वरा ज्वैलर्स के अहमदाबाद शोरूम में स्टोर मैनेजर के तौर पर कार्यरत वैभव सोनी पर शोरूम की दैनिक रिपोर्टिंग और ईमेल के जरिए ट्रांजेक्शन अपडेट करने की जिम्मेदारी थी.

इसके अलावा, हर महीने स्टॉक का ऑडिट करना और ऑडिट रिपोर्ट हेड ऑफिस भेजने का काम भी वैभव ही करता था. लेकिन जब 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच सूरत हेड ऑफिस की इन्वेंटरी टीम ने वार्षिक ऑडिट किया, तो वास्तविक और मौजूद स्टॉक के आंकड़ों में अंतर पाया गया.

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जांच में सामने आया कि 325 ग्राम वजन के कुल 48 असली आभूषणों और सिक्कों की जगह नकली ज्वैलरी पर असली बारकोड लगाकर रख दिया गया था. इनमें 21 सोने के सिक्के, 1 चांदी का सिक्का, 6 सोने के (डायमंड) ब्रेसलेट, 16 सोने की चेन, 3 सोने के नेकलेस और 1 सोने का पेंडेंट शामिल हैं.

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ऑडिट टीम को स्टोर मैनेजर वैभव की टेबल से कुछ और नकली ज्वैलरी भी मिली, जिन पर असली ज्वैलरी के बारकोड लगे हुए थे. इस दौरान स्टोर के कर्मियों से पूछताछ जारी थी, तभी स्टोर मैनेजर वैभव सोनी नाश्ता लाने के बहाने स्टोर से निकला और वापस नहीं लौटा. बाद में वैभव सोनी को फोन करने पर उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगा.

बता दें, अहमदाबाद स्थित 'स्वरा ज्वैलर्स' के मालिक सूरत में रहते हैं और शॉप का हेड ऑफिस भी सूरत में ही है. बताया जा रहा है कि जब अहमदाबाद शॉप के स्टोर मैनेजर वैभव सोनी ने 48 असली आभूषणों की जगह नकली ज्वैलरी पर असली बारकोड लगाकर करीब 41 लाख रुपये का चूना लगाया, तो शॉप के सेल्स एग्जीक्यूटिव उत्तम माली ने सैटेलाइट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. 

इस बीच, सैटेलाइट पुलिस का कहना है कि शिवरंजनी चौराहे पर स्थित सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स के 'स्वरा ज्वैलर्स' में स्टोर मैनेजर रहे वैभव सोनी के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 316(4) और 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. वैभव नवा वाडज का रहने वाला है.

जनवरी से अक्टूबर 2026 के दौरान स्टोर की सभी प्रकार की जिम्मेदारियां वैभव पर थीं, लेकिन वार्षिक ऑडिट के दौरान गायब होकर उसने एक तरह से अपनी संदिग्ध भूमिका साबित कर दी है. पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही वैभव तक पहुंचकर पूरी सच्चाई का पता लगाया जाएगा.

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