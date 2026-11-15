खेलते-खेलते गायब हुई 4 साल की बच्ची, दो दिन बाद झाड़ियों में मिली लाश, कातिल की तलाश

उत्तर प्रदेश के हरदोई में चार साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर उसका शव झाड़ियों में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बच्ची 13 नवंबर को घर के बाहर प्राथमिक विद्यालय के पास खेलते समय अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने गांव से लेकर आसपास के खेतों और जंगल तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. रविवार दोपहर गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक बगीचे की झाड़ियों में उसका शव बरामद हुआ. बच्ची के चेहरे पर चोट और कटने के निशान मिले हैं.

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घटना लोनार कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव की है. यहां रहने वाले ध्यान सिंह की चार साल की बेटी 13 नवंबर को दोपहर करीब 12:30 से 1:30 बजे के बीच गायब हो गई थी. उस वक्त उसके पिता अपने भाई के साथ खेत में गेहूं की बुवाई कर रहे थे, जबकि बच्ची घर के बाहर प्राथमिक विद्यालय के पास खेल रही थी. काफी देर तक बेटी नजर नहीं आई तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी.

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गांव के अलावा आसपास के खेतों, रास्तों और जंगल में भी खोजबीन की गई. परिजनों ने पुलिस चौकी में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की. बच्ची को खोजने के लिए छह थानों की पुलिस, एसओजी, सर्विलांस और डॉग स्क्वायड की टीमें लगाई गई थीं. रविवार को उसकी लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

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दो किलोमीटर दूर बगीचे की झाड़ियों में मिला शव, चेहरे पर चोट के निशान

रविवार दोपहर कमालपुर गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक बगीचे की झाड़ियों में मासूम का शव मिला. बच्ची लाल धारीदार बनियान पहने हुई थी. उसके चेहरे पर चोट और गाल पर कटने का निशान पाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

पिता ध्यान सिंह का दावा है कि जिस जगह से बेटी का शव मिला है, वहां वह पहले करीब दस बार तलाश कर चुके थे. उनका आरोप है कि बच्ची की हत्या करने के बाद शव को वहां फेंका गया है. उन्होंने गाल पर मिले कट के निशान को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि यह किसी जंगली जानवर के काटने जैसा नहीं है. उनके मुताबिक, अगर किसी जानवर ने हमला किया होता तो दांतों के निशान और त्वचा फटने के निशान दिखाई देते.

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मासूम का शव मिलने के बाद फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत की वजह और अन्य परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

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पिता बोले- जहां शव मिला, वहां पहले 10 बार तलाश कर चुके थे

बच्ची के पिता ध्यान सिंह ने बताया, 13 तारीख को दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच हमारी चार साल की बेटी गायब हुई थी. हमने आसपास के कई गांवों और पूरे जंगल में छानबीन की. पुलिस चौकी में भी सूचना दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

उन्होंने आगे कहा, जिस जगह पर आज बेटी का शव मिला है, वहां हम पहले 10 बार तलाश कर चुके थे. हमारी बेटी की हत्या कर आज ही शव को वहां फेंका गया है. उसके गाल पर जो कटने का निशान है, वैसा सियार या किसी जानवर के काटने से नहीं होता. जानवर हमला करता तो खाल फटती और दांतों के निशान होते. शव जिस अवस्था में रखा मिला है, उससे साफ है कि उसे मारकर यहां डाला गया है.

हालांकि, पिता ने शव को घटनास्थल पर फेंके जाने को लेकर जो आशंका जताई है, उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस हत्या समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी कर रहे निगरानी, कातिल की तलाश में सर्च ऑपरेशन

एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि 13 नवंबर को थाना लोनार के कमालपुर गांव निवासी ध्यान सिंह ने अपनी चार वर्षीय बेटी के घर के बाहर खेलते समय लापता होने की सूचना दी थी. इसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया. एएसपी पश्चिमी, सीओ हरपालपुर, एसओजी, सर्विलांस और पांच थानों की पुलिस टीमों को बच्ची की तलाश में लगाया गया था.

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एसपी के मुताबिक, रविवार को गांव से करीब दो किलोमीटर दूर एक बगीचे से बच्ची का शव बरामद हुआ है. फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित कर लिए हैं. परिजनों के बताए अनुसार बच्ची के कपड़े यथावत हैं. डॉक्टरों के पैनल और वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

एसपी अशोक कुमार मीणा, एएसपी पश्चिमी अखिलेश सिंह और सीओ हरपालपुर प्रवीण यादव पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं. पुलिस गांव और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही है. डॉग स्क्वायड की मदद से संदिग्ध स्थानों की छानबीन की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

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