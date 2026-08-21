scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Jaya Kishori Skincare: महंगा फेशियल नहीं, ठंडी दही में ये 2 चीज मिलाकर लगाएं, 45 में लगेंगी 25 की, जया किशोरी भी करती हैं यूज

Jaya Kishori Skincare: अगर आप भी अपनी स्किन को सुंदर, टाइट और यंग रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी महंगे फेशियल की जरूरत नहीं है. आप घर की चीजों से भी अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं. यहां हम आपको प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी का स्किनकेयर नुस्खा बता रहे हैं.

Advertisement
X
फेस पर ये चीज लगाती हैं जया किशोरी (Photo: ITG)
फेस पर ये चीज लगाती हैं जया किशोरी (Photo: ITG)

प्रसिद्ध कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी न केवल अपने विचारों और भजनों से लोगों का दिल जीतती हैं बल्कि आजकल की कई लड़कियां और महिलाओं के मन में उन्हें देखकर अक्सर सवाल आता है कि उनका चेहरे हमेशा दमकता रहता है, वो क्या खाती हैं और अपने चेहरे पर क्या लगाती हैं, ये हर कोई जानना चाहता है. उन्होंने कुछ समय पहले इसका जवाब खुद दिया था.

जया किशोरी चेहरे पर लगाती हैं ये चीजें

एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनका स्किनकेयर रूटीन क्या है तो इस पर उन्होंने कहा, 'मेरा स्किनकेयर रूटीन बहुत साधारण है और मैं घरेलू चीजें यूज करती हूं. मैं रोज रात को दही में थोड़ा सा बेसन और हल्दी मिलाकर लगाती हूं और फिर मुंह धो लेती हूं. ये मैं बचपन से कर रही हूं. ये मुझे बहुत सूट करता है.'

सम्बंधित ख़बरें

क्रिस्पी सूजी पिज्जा रेसिपी (Photo-ITG)
मैदा नहीं, सूजी से बनाएं टेस्टी चीला पिज्जा, मिनटों में होगा तैयार
Raksha Bandhan skin care
रक्षाबंधन पर चेहरे पर दिखेगा कुदरती निखार, आजमाएं ये देसी तरीके
Onion Juice for hairfall
'प्याज का रस निकालो और लगा लो', जावेद हबीब ने बताया हेयरफॉल का इलाज
How to get glowing skin
महंगे फेशियल को कहें बाय, 3 चीजों से घर पर बनाएं कोलेजन सीरम
shakeela cervical surgery warning
गर्दन झुकाकर घंटों फोन चलाती थी! इस एक्ट्रेस ने सर्जरी के बाद दी वॉर्निंग

उन्होंने आगे कहा,  'इसके अलावा मैं साधारण म्वॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाती हूं. मैं 90% सात्विक खाना खाती हूं. मैं अच्छा खाती हूं, 8 घंटे की नींद लेती हूं और अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ती हूं.'

आपको जानकर हैरानी होगी कि जया किशोरी अपने चेहरे पर किसी तरह का मेकअप या महंगे केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लगाती हैं बल्कि बेहद साधारण और प्राकृतिक देसी चीजों पर भरोसा करती हैं. आइए जानते हैं उनके इस नेचुरल स्किन केयर सीक्रेट और इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में.

Advertisement

सामग्री

2 चम्मच बेसन

1 चम्मच ताजा गाढ़ा दही

चुटकीभर कस्तूरी हल्दी 

1 चम्मच गुलाब जल लें (ऑप्शनल)

जया किशोरी का देसी उबटन बनाने का तरीका

एक कटोरी में बेसन, हल्दी, दही और गुलाब जल को मिलाकर एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इसके चेहरे पर लगाकर 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें.

बेसन जब सूख जाए तो धीरे-धीरे गीले हाथों में पैक को छुड़ाएं और फिर पानी से चेहरा धो लें.

देसी उबटन के फायदे

बेसन चेहरे से एक्ट्रा तेल, धूल-मिट्टी और डेड स्किन को साफ करता है.

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को नमी देता है, जिद्दी दाग-धब्बों को हल्का करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.

हल्दी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है. ये पिंपल्स, मुहांसों के बैक्टीरिया और चेहरे की सूजन को दूर करके प्राकृतिक निखार लाती है. ये चेहरे पर इंस्टैंट चमक भी लाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'मनमोहन सिंह जैसा ‘इकोनॉमिक ब्रेन’ नहीं', चिदंबरम ने गिनाईं अर्थव्यवस्था की चुनौतियां |
    36 हजार किलो थाई मछली जब्त, 8 फीट गहरे गड्ढे में जमींदोज; कीमत 32 लाख रुपये से ज्यादा |
    Tata Punch से Harrier तक सस्ते में खरीदने का मौका, 10 दिनों के बाद बढ़ जाएंगी कीमत |
    7 Dogs Review: रफ्तार के तूफान पर सवार सलमान-संजय, एक्शन में दम पर कहानी में गहराई कम |
    ₹2 लाख, पिस्टल और चोरी की बाइक... नदवा के मौलाना की हत्या की साजिश नाकाम, 2 शूटर समेत 6 गिरफ्तार |
    Exclusive: 'सुरक्षाबलों पर सवाल उठा रही कांग्रेस, राहुल गांधी संजीदा नहीं', स्मृति ईरानी का निशाना |
    एयर इंडिया के 'झूमते' पायलट ने यात्रियों में कैसे मचा दी खलबली, देखें सो सॉरी |
    34% त‍क बिखर सकता है ये दिग्‍गज स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट |
    जेल में इमरान खान से अमानवीय व्यवहार का बहन ने लगाया आरोप |
    PDA का P पिछड़ा से पंडित हुआ, कभी पाकिस्तान कर देंगे, CM योगी का अखिलेश पर तंज
    Advertisement