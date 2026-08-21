Jaya Kishori Skincare: महंगा फेशियल नहीं, ठंडी दही में ये 2 चीज मिलाकर लगाएं, 45 में लगेंगी 25 की, जया किशोरी भी करती हैं यूज

प्रसिद्ध कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी न केवल अपने विचारों और भजनों से लोगों का दिल जीतती हैं बल्कि आजकल की कई लड़कियां और महिलाओं के मन में उन्हें देखकर अक्सर सवाल आता है कि उनका चेहरे हमेशा दमकता रहता है, वो क्या खाती हैं और अपने चेहरे पर क्या लगाती हैं, ये हर कोई जानना चाहता है. उन्होंने कुछ समय पहले इसका जवाब खुद दिया था.

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जया किशोरी चेहरे पर लगाती हैं ये चीजें

एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनका स्किनकेयर रूटीन क्या है तो इस पर उन्होंने कहा, 'मेरा स्किनकेयर रूटीन बहुत साधारण है और मैं घरेलू चीजें यूज करती हूं. मैं रोज रात को दही में थोड़ा सा बेसन और हल्दी मिलाकर लगाती हूं और फिर मुंह धो लेती हूं. ये मैं बचपन से कर रही हूं. ये मुझे बहुत सूट करता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा मैं साधारण म्वॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन लगाती हूं. मैं 90% सात्विक खाना खाती हूं. मैं अच्छा खाती हूं, 8 घंटे की नींद लेती हूं और अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ती हूं.'

आपको जानकर हैरानी होगी कि जया किशोरी अपने चेहरे पर किसी तरह का मेकअप या महंगे केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं लगाती हैं बल्कि बेहद साधारण और प्राकृतिक देसी चीजों पर भरोसा करती हैं. आइए जानते हैं उनके इस नेचुरल स्किन केयर सीक्रेट और इसे इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में.

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सामग्री

2 चम्मच बेसन

1 चम्मच ताजा गाढ़ा दही

चुटकीभर कस्तूरी हल्दी

1 चम्मच गुलाब जल लें (ऑप्शनल)

जया किशोरी का देसी उबटन बनाने का तरीका

एक कटोरी में बेसन, हल्दी, दही और गुलाब जल को मिलाकर एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इसके चेहरे पर लगाकर 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें.

बेसन जब सूख जाए तो धीरे-धीरे गीले हाथों में पैक को छुड़ाएं और फिर पानी से चेहरा धो लें.

देसी उबटन के फायदे

बेसन चेहरे से एक्ट्रा तेल, धूल-मिट्टी और डेड स्किन को साफ करता है.

दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को नमी देता है, जिद्दी दाग-धब्बों को हल्का करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है.

हल्दी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है. ये पिंपल्स, मुहांसों के बैक्टीरिया और चेहरे की सूजन को दूर करके प्राकृतिक निखार लाती है. ये चेहरे पर इंस्टैंट चमक भी लाती है.

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