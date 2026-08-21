Trigrahi Yog 2026: 22 अगस्त को सिंह राशि में बनेगा दुर्लभ त्रिग्रही योग! 3 राशियों की लगेगी लॉटरी

Trigrahi Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और उनकी युति का विशेष महत्व होता है. 22 अगस्त को बुद्धि, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. सिंह राशि में पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य और छाया ग्रह केतु विराजमान हैं. ऐसे में सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु की युति से एक दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली 'त्रिग्रही योग' का निर्माण होगा.

और पढ़ें

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब एक ही राशि में तीन ग्रह मिलते हैं, तो देश-दुनिया और सभी राशियों के जीवन पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है. सिंह राशि में बनने वाला यह त्रिग्रही योग विशेष रूप से 3 राशियों के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और अपार सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां:

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए सिंह राशि का त्रिग्रही योग बहुत ही अनुकूल और आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा.

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकता है. नए बिजनेस सौदों से भारी मुनाफा होने के योग हैं.

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

Advertisement

मान-सम्मान: आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता की सराहना होगी. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo)

यह त्रिग्रही योग आपकी ही राशि में बनने जा रहा है, जिससे आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली में जबरदस्त निखार आएगा.

आत्मविश्वास व सफलता: आपमें अद्भुत ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. अटकी हुई योजनाएं अचानक गति पकड़ेंगी और सफलता के नए द्वार खुलेंगे.

निवेश से लाभ: शेयर बाजार या किसी संपत्ति में किया गया पुराना निवेश बड़ा रिटर्न दे सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और बिगड़े काम बनने लगेंगे.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए यह त्रिग्रही योग भाग्योदय का माध्यम बनेगा.

भाग्य का साथ: आपके रुके हुए सभी काम आसानी से पूरे होंगे. लंबी दूरी की लाभदायक यात्राएं संभव हैं.

प्रतियोगी परीक्षा व शिक्षा: उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय वरदान समान है, बड़ी सफलता मिल सकती है.

धन व समृद्धि: आय के नए स्रोत सामने आएंगे और आपकी बचत में भी इजाफा होगा.

विशेष उपाय

इस त्रिग्रही योग के शुभ प्रभावों को और बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल में लाल चंदन डालकर अर्घ्य दें और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करके ऊं बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें.

---- समाप्त ----