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हेलीकॉप्टर इतना नीचे उड़ रहा था कि हवा से उड़ा चाय का ठेला, बाइक से गिरे लोग, फटे होर्डिंग, झांसी में VIDEO वायरल

यूपी के झांसी में कांवड़ यात्रा के स्वागत के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के समय अचानक तेज हवा का दबाव महसूस हुआ. बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ रहा था. हवा के दबाव से राहगीर और बाइक सवार गिर पड़े, पोल पर लगी होर्डिंग और बैनर फट गए. सड़क किनारे खड़ा चाय का ठेला भी उड़कर पलट गया. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

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हवा के झोंके से सड़क पर गिर पड़े बाइक सवार और राहगीर. (Photo: ITG)
हवा के झोंके से सड़क पर गिर पड़े बाइक सवार और राहगीर. (Photo: ITG)

झांसी में कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बीच ऐसा नजारा सामने आया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. हेलीकॉप्टर काफी नीचे होने के कारण हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर चल रहे लोग संभल नहीं पाए. कुछ राहगीर और बाइक सवार गिर पड़े. सड़क किनारे लगे होर्डिंग और बैनर फट गए. चाय का ठेला और टेंट का सामान भी हवा के दबाव से उड़कर पलट गया.

इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद कुछ लोग रील बना रहे थे. इसी दौरान उनके मोबाइल कैमरों में यह पूरा नजारा रिकॉर्ड हो गया. वायरल वीडियो में सड़क पर लोगों के गिरने से लेकर होर्डिंग और बैनर के फटने तक का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है.

ओरछा से झांसी पहुंची थी कांवड़ यात्रा

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बताया गया कि विगत दिवस गुरुवार को मध्यप्रदेश के ओरछा से चलकर कांवड़ यात्रा झांसी पहुंची थी. कांवड़ यात्रा के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी. इसी दौरान हेलीकॉप्टर को काफी नीचे किए जाने की बात सामने आई. स्थानीय लोगों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के नीचे उड़ने से हवा का दबाव अचानक काफी बढ़ गया.

हवा का दबाव बढ़ते ही सड़क पर मौजूद लोगों को परेशानी होने लगी. सड़क से गुजर रहे बाइक सवार अपना संतुलन नहीं बना सके और गिर पड़े. वहीं आसपास लगे पेड़ों की डालियां भी टूट गईं. सड़क किनारे खड़े सामान पर भी तेज हवा का असर पड़ा.

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इस घटना में सबसे ज्यादा चर्चा सड़क किनारे खड़े चाय के ठेले की हो रही है. हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि चाय का ठेला अपनी जगह से खिसककर पीछे की ओर उड़ गया और पलट गया. ठेले पर रखा सामान भी अस्त-व्यस्त हो गया. ठेला संचालक के मुताबिक उसके सामान का नुकसान हुआ है.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ ही समय में सड़क किनारे रखा सामान इधर-उधर बिखर गया था. पोल पर लगी होर्डिंग और बैनर हवा के दबाव से फट गए. टेंट का सामान भी उड़ गया. पेड़ों की डालियां टूटने से भी वहां अचानक अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों ने बताई पूरी घटना

सड़क किनारे ठेला लगाने वाले दिव्यांग पटरी धारक निखिल अग्रवाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे था. उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर की हवा के दबाव से उसका ठेला उड़कर पीछे की ओर गिर गया. ठेले पर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया.

निखिल ने बताया कि गनीमत रही कि वह ठेले के साइड में था. अगर ठेला उसके ऊपर गिर जाता तो बड़ी परेशानी हो सकती थी. उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर की हवा के कारण आसपास लगी होर्डिंग और बैनर भी फट गए. वहां रखा सामान अस्त-व्यस्त हो गया था.

स्थानीय क्षेत्रवासी अन्नू ने भी बताया कि हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा के लिए आया था और काफी नीचे उड़ रहा था. उनके मुताबिक हेलीकॉप्टर के नीचे होने के कारण हवा का दबाव बढ़ गया और सड़क किनारे रखी चीजें प्रभावित हुईं. उन्होंने भी होर्डिंग और बैनर फटने की बात बताई.

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इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गया. बताया जा रहा है कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा और पुष्प वर्षा के दौरान रील बना रहे थे. उसी दौरान हेलीकॉप्टर नीचे आया और तेज हवा का दबाव महसूस हुआ.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर मौजूद लोग हवा के दबाव से अपना संतुलन खोते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान सड़क किनारे लगे होर्डिंग और बैनर भी फटते दिखाई दे रहे हैं. चाय का ठेला भी हवा के दबाव में उड़कर पीछे की ओर गिरता नजर आ रहा है.

तूफान जैसा दिखा पूरा नजारा

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ समय के लिए पूरा नजारा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक तूफान आ गया हो. सड़क पर लोग गिर रहे थे. होर्डिंग और बैनर फट रहे थे. पेड़ों की डालियां टूट रही थीं और सड़क किनारे रखा सामान इधर-उधर हो रहा था.

कांवड़ यात्रा के स्वागत के लिए की जा रही पुष्प वर्षा के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. घटना के बाद इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में हेलीकॉप्टर के नीचे उड़ने के दौरान हवा के दबाव से सड़क पर पैदा हुई स्थिति साफ नजर आ रही है.

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घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे था और इसी वजह से हवा का दबाव ज्यादा महसूस हुआ. पटरी धारक निखिल अग्रवाल और स्थानीय क्षेत्रवासी अन्नू ने भी अपने अनुभव में हेलीकॉप्टर के काफी नीचे होने और हवा के दबाव से सामान के उड़ने की बात कही है.

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