स्पाई फिल्मों पर तंज है कुणाल खेमू की 'वाइब', प्रीति जिंटा संग बचाएंगे देश, टीजर देख ऑडियंस को आया मजा

साल 2024 में कुणाल खेमू अपनी पहली डायरेक्शन फिल्म मडगांव एक्सप्रेस लाए थे, जिसने कॉमेडी जॉनर वाली फिल्मों में एक नई जान फूंकी थी. वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई थी. उसकी कहानी तीन दोस्तों की कहानी में जब ट्रैजेडी की एंट्री होती है, तब क्या-क्या नए हंगामे होते हैं. ये आइडिया लोगों को बड़ा पसंद आया था. अब कुणाल एक नए आइडिया के साथ फिर से लौटे हैं.

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पिछले कुछ वक्त से स्पाई-थ्रिलर का दबदबा इंडस्ट्री में काफी ज्यादा देखा गया है. कुणाल खेमू उसी चीज को कॉमिक अंदाज में पेश करने जा रहे हैं. उनकी फिल्म वाइब थिएटर्स में रिलीज होने वाली है जिसमें प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जैसे कलाकार होंगे. इसका एक टीजर भी आया, जो काफी मजेदार है.

क्या है 'वाइब'?

टीजर की शुरुआत कुणाल और स्पर्श के किरदारों की किडनैपिंग से होती है. फिर प्रीति जिंटा की एंट्री होती है, जो दोनों से कहती हैं कि देश को उनकी जरूरत है. इसके बाद कुणाल खेमू की कॉमेडी शुरू होती है. वो कहते हैं कि अगर इस देश को उनकी जरूरत है तो बात हाथ से निकल चुकी है. एक्टर इसमें स्पाई यूनिवर्स पर भी तंज कसते नजर आते हैं कि उनकी जगह टाइगर-पठान जैसे लोगों को भेजना चाहिए क्योंकि वो खुद को नहीं बचा सकते, देश को कैसे बचाएंगे.

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हालांकि स्पर्श श्रीवास्तव इसमें शामिल रहते हैं. इसके बाद दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें वो किसी भी एंगल से अच्छा काम नहीं करते. अंत में प्रीति जिंटा कुणाल से कहती नजर आती हैं कि वो एक सोल्जर की तरह बनकर दिखाएं. जिसपर कुणाल कहते हैं कि वो बॉबी देओल कैसे बन सकते हैं, जो एक और पॉप कल्चर रेफ्रेंस है. पूरा टीजर कुणाल की कॉमेडी से भरपूर है. लोगों को भी ये नया एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आया है.

मडगांव एक्सप्रेस के बाद मिलेगी सफलता?

कुणाल खेमू की आखिरी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस ही थी, जिसमें उन्होंने कैमियो भी किया था. इतनी सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्ट करने के बाद, वो सीधा अब वाइब में नजर आने वाले हैं जो एक दमदार कॉमेडी फिल्म का वादा करती है. 18 सितंबर को ये थिएटर्स में रिलीज होगी. देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या ऑडियंस इस फिल्म को मौका दे पाएगी या नहीं.

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