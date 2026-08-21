सोशल मीडिया पर डाली प्राइवेट जानकारी, याचिका लेकर HC पहुंचे सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने दिल्ली हाईकोर्ट में टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा और कुछ वेब पोर्टलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. दास ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर उनके घर का पता और निजी जानकारी सार्वजनिक की गई, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है.

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दास ने याचिका में ऑनलाइन पोस्ट से अपनी निजी जानकारी हटाने और हर्जाने की मांग की है. उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की भी मांग की है.

इस मामले में Sunday Guardian, Jaipur Dialogues, Pamphlet और Lawbeat समेत Google LLC और X Corp (पूर्व में Twitter) को भी डिफेंडेंट बनाया गया है.

राजस्थान में आशुतोष रांका के साथ मारपीट

राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू इलाके के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपने अभियान 'स्कूल ठीक करो' के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव के सरकारी स्कूल की हालत देखने भेजा था, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया था. वहीं, CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया था कि उनकी टीम के साथियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे.

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धक्का मुक्की शुरू हुई

सुबह रामपुरा-कंवरपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में उस समय हंगामा हुआ था, जब CJP के कार्यकर्ता स्कूल की हालत देखने वहां पहुंचे थे. गांव वालों ने इसका विरोध किया था और उन्हें भगा दिया था. इसके थोड़ी देर बाद आशुतोष रांका खुद स्कूल पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी. माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गया था और देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हो गई थी. ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी थी और उन्हें गांव से दौड़ाया था. इस दौरान गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे.

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