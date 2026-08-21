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लखनऊ हत्याकांड में नया मोड़: डरपोक था मानस बाजपेई या साइको किलर? मामा और साली के दावों से उलझी मिस्ट्री

लखनऊ में पत्नी और बहन की हत्या के बाद आत्महत्या करने वाले मानस बाजपेई को लेकर परिजनों के विरोधाभासी बयान सामने आए हैं. एक तरफ मामा अवधेश और अमोल बाजपेई उसे बेहद डरपोक बता रहे हैं, तो वहीं यूट्यूबर साली प्रज्ञा मिश्रा ने उसे साइको हत्यारा करार दिया है.

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लखनऊ हत्याकांड में दिव्या की बहन और मानस के मामा का रिएक्शन (Photo- ITG)
लखनऊ हत्याकांड में दिव्या की बहन और मानस के मामा का रिएक्शन (Photo- ITG)

लखनऊ में पत्नी दिव्या मिश्रा और बहन शीबा की गोली मारकर हत्या के बाद खुदकुशी करने वाले मानस बाजपेई के मामले में मामा अवधेश बाजपेई, अमोल बाजपेई और साली प्रज्ञा मिश्रा ने कई बड़े खुलासे किए हैं. 2017 में अरेंज मैरिज करने वाले मानस और दिव्या के रिश्ते 2019 में मां की मौत के बाद खराब हुए थे. मानस के पास दो पिस्टल और एक तमंचा कहां से आया, इसे लेकर मामा हैरान हैं. वहीं, दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने आरोप लगाया कि मानस और उसकी बहन ने अपनी मां को पीटा था जिससे उनकी मौत हुई थी.

मामा बोले- अंधेरे से डरने वाला हत्यारा कैसे बना

मानस के मामा अवधेश और अमोल बाजपेई ने बताया कि मानस बेहद डरपोक स्वभाव का था और रात में सुनसान गली से जाने से भी डरता था. वह किसी नशे या बुरी संगत में नहीं था. परिजनों ने बताया कि दोनों अच्छा कमाते थे, लेकिन 2019 में मां की मौत के बाद रिश्ते बिगड़े. बीते 1 साल से दोनों के बीच अलगाव था और कोर्ट में केस चल रहा था.

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बीमार बहन का बहुत ख्याल रखता था मानस

मामा के मुताबिक, मां की मौत के बाद मानस की बहन डिप्रेशन में चली गई थी. मानस उसका पूरा इलाज कराता था. उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे ताकि बैंक में रहकर भी देख सके कि बहन ने समय से दवा खाई या नहीं. मामा का कहना है कि मां पर कई बार दवा न खाने पर गुस्सा होना हत्या का सबूत नहीं है.

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साली प्रज्ञा मिश्रा ने खड़े किए गंभीर सवाल

मृतका दिव्या की बहन और यूट्यूबर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि बैंककर्मी मानस के पास तीन-तीन हथियार कहां से पहुंचे. उसने ऑटो से आकर हत्या की, ऐसे में ऑटो वाले की भूमिका की जांच होनी चाहिए. प्रज्ञा का दावा है कि फैमिली कोर्ट में काउंसलर से भी मानस की झड़प हुई थी.

मानस का व्हाट्सएप स्टेटस

खर्चे को लेकर था विवाद, दिव्या रखना चाहती थी व्रत

प्रज्ञा मिश्रा के अनुसार, मानस ने घर के खर्चों की आधी-आधी लिस्ट बनाई थी जिसे दिव्या ने स्वीकार किया था. जब दिव्या ने अपने हिस्से का खर्च देना बंद किया, तो मानस को चीटिंग लगा. विवाद के बावजूद दिव्या तीज का व्रत रखने वाली थी और उसने हाथ से मानस के नाम का टैटू भी नहीं हटवाया था.

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