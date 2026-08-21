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'नेगेटिव एनर्जी' का डर दिखाकर युवती से मांगी नग्न तस्वीरें, हैरान कर देगी आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर की करतूत

पुणे से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ‘नेगेटिव एनर्जी’ का डर दिखाकर एक लड़की से अश्लील तस्वीरें मांगने के आरोप में 23 वर्षीय आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.

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पुलिस ने आरोपी का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया है (फोटो-ITG)
पुलिस ने आरोपी का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किया है (फोटो-ITG)

पुणे में एक आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर पर युवती को ‘नेगेटिव एनर्जी’ का डर दिखाकर उसकी अश्लील तस्वीरें मांगने का आरोप लगा है. कोंढवा पुलिस ने इस मामले में 23 वर्षीय आरोपी दिव्य जितेंद्र परमार को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने युवती से कहा कि उसके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का असर है और इसे दूर करने के लिए एक खास तरह की ‘फिजिकल एक्टिविटी’ करनी होगी. इसी बहाने उसने युवती से अपने मोबाइल फोन पर नग्न तस्वीरें भेजने के लिए कहा था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिव्य जितेंद्र परमार पुणे के कोंढवा बुद्रुक इलाके की पार्श्वनगर सोसाइटी का रहने वाला है. वह खुद को एक आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश करता था और लोगों के लिए ऐसे सत्र आयोजित करता था. जिनका दावा मानसिक शांति और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया विकसित करने में मदद करना था. शिकायतकर्ता युवती भी उसके ऐसे सेशन में शामिल होती थी. इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर युवती से व्यक्तिगत बातचीत शुरू की.

युवती की शिकायत के अनुसार, परमार ने उसे बताया कि उसके शरीर पर ‘नेगेटिव एनर्जी’ का असर है. उसने कथित तौर पर दावा किया कि इस नकारात्मक ऊर्जा को एक विशेष शारीरिक गतिविधि के जरिए दूर किया जा सकता है. इसके बाद आरोपी ने युवती से ऐसी तस्वीरें भेजने के लिए कहा, जिनमें वह बिना कपड़ों के हो. पुलिस के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को कथित तौर पर एक तरह की आध्यात्मिक गतिविधि के रूप में पेश किया गया था.

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शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे इस तरह डराया कि वह दबाव में आ गई और उसने अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें भेज दीं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर कोंढवा थाने में मामला दर्ज किया है. आरोपी के खिलाफ महिला की गरिमा भंग करने से संबंधित कानूनी धाराओं के साथ-साथ महाराष्ट्र काला जादू और उससे जुड़ी प्रथाओं से संबंधित कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने आरोपी दिव्य जितेंद्र परमार को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है. इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के जरिए पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने युवती से किस तरह संपर्क किया और क्या इस मामले से जुड़े अन्य डिजिटल सबूत मौजूद हैं. 

आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की जांच के लिए दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है.

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