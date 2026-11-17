तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में सोमवार को पेंशन के मंजूरी पत्र बांटने के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प हो गई. मामला बेला मंडल मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जहां बीजेपी विधायक पायल शंकर लाभार्थियों को पेंशन मंजूरी के पत्र बांट रहे थे. इसी दौरान फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया.

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कार्यक्रम एक निजी समारोह हॉल में आयोजित किया गया था. यहां बेडोडा ग्राम पंचायत के लाभार्थियों को पेंशन मंजूरी के पत्र दिए जा रहे थे. इसी दौरान एक ही गांव के रहने वाले बीजेपी के पूर्व सरपंच और कांग्रेस के डिप्टी सरपंच के बीच फोटो खिंचवाने को लेकर बहस हो गई.

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मंच पर नेताओं के बीच हुई मारपीट

फोटो को लेकर शुरू हुई बहस जल्द ही प्रोटोकॉल और कार्यक्रम में सम्मान को लेकर विवाद में बदल गई. दोनों पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हो गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मंच पर इकट्ठा हो गए. वहां पहले धक्का-मुक्की हुई और फिर दोनों तरफ के नेताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस दौरान नेताओं ने एक-दूसरे को मुक्के भी मारे.

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बीजेपी विधायक पायल शंकर की मौजूदगी में हुई इस घटना से कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए पेंशन मंजूरी पत्र बांटने का काम भी रुक गया.

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इस घटना के बाद आदिलाबाद में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं के बीच प्रोटोकॉल को लेकर विवाद का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है. फोटो खिंचवाने को लेकर शुरू हुए विवाद के साथ ही अधिकारियों पर तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के आरोप भी सामने आए हैं.

हालांकि, झड़प में शामिल सभी लोगों की पहचान, पुलिस की कार्रवाई और इस मामले में कोई शिकायत दर्ज हुई है या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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