लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पता चल ही गया कि अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा? हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिनसन सिनेमाई इतिहास के सबसे लोकप्रिय चेहरे जेम्स बॉन्ड का नया चेहरा होंगे. रॉबर्ट पैटिनसन, डेनियल क्रेग की जगह लेंगे जिन्होंने साल 2021 की फिल्म 'नो टाइम टू डाई' के बाद इस फ्रेंचाइजी को अलविदा कह दिया था.

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चूंकि यह 007 का मामला है, इसलिए आइए नजर डालते हैं उन 7 बड़े कारणों पर जो बताते हैं कि रॉबर्ट पैटिनसन को नया जेम्स बॉन्ड चुनना सिनेमाई इतिहास का सबसे बेहतरीन फैसला क्यों है?

एक्सपेरिमेंट में माहिर, रिस्क लेने का डर नहीं

'ट्वाइलाइट' जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर सीरीज से रातोरात ग्लोबल स्टार बनने के बाद पैटिनसन ने चॉकलेटी हीरो बनकर टाइपकास्ट होना मंजूर नहीं किया. उन्होंने 'द लाइटहाउस' में एक पागल होते हुए लाइटहाउस कीपर का रोल किया, 'गुड टाइम' में एक बैंक लुटेरे का ग्रे शेड निभाया और 'कॉस्मोपोलिस' जैसी फिल्मों में जटिल किरदार निभाए. पैटिनसन हर फिल्म में खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं. जेम्स बॉन्ड जैसी पारंपरिक फ्रेंचाइजी को आज एक ऐसे ही अभिनेता की जरूरत है जो घिसे-पिटे फॉर्मूले से हटकर बॉन्ड के किरदार में नए और अनोखे एक्सपेरिमेंट करने का दम रखता हो.

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डार्क और इंटेंस किरदारों के बेताज बादशाह

पैटिनसन ने 'द बैटमैन' (The Batman) में ब्रूस वेन के रूप में अपनी इंटेंस और गहरी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. जेम्स बॉन्ड का किरदार अब केवल सलीके से सूट पहनने और मार्टिनी पीने वाले जासूस का नहीं रहा. उसे मानसिक तनाव, दर्द और अंदरूनी द्वंद्व को दिखाना होता है. पैटिनसन के पास ऐसे गंभीर, रहस्यमयी और डार्क किरदारों को बेहद सजीव तरीके से निभाने का सबसे बेहतरीन अनुभव है.

सूट में कातिलाना लुक और नेचुरल ब्रिटिश चार्म

जेम्स बॉन्ड के लिए ब्रिटिश होना और सूट में क्लासिक दिखना जरूरी शर्तों में से एक है. लंदन में जन्मे और पले-बढ़े पैटिनसन का ब्रिटिश लहजा और उनका स्टाइल बेहद नेचुरल है. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'टेनेंट' में उन्होंने डबल-ब्रेस्टेड सूट में जो स्वैग और स्टाइल दिखाया था, उसने पहले ही साबित कर दिया था कि वे एक परफेक्ट ब्रिटिश जासूस बनने के लिए ही बने हैं.

ब्लॉकबस्टर और क्लासिक सिनेमा का कॉकटेल

पैटिनसन ने केवल बड़ी कमर्शियल फिल्में ही नहीं कीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने 'टेनेंट' (Tenet), 'द लाइटहाउस' और 'द किंग' जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्में की हैं. वे जानते हैं कि बड़े बजट की भारी-भरकम एक्शन फिल्मों को कैसे संभालना है और साथ ही अपने किरदार को अभिनय की गहराई कैसे देनी है.

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डेनिस विलेन्यूवे के साथ जादुई जुगलबंदी

बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म (Bond 26) का निर्देशन डेनिस विलेन्यूवे करने जा रहे हैं, जो 'ड्यून' (Dune) और 'ब्लेड रनर 2049' जैसी कल्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. विलेन्यूवे और पैटिनसन पहले ही 'Dune: Part Three' में साथ काम कर रहे हैं. विलेन्यूवे ने पैटिनसन की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके पास '007 की कालजयी आत्मा (timeless soul) है और वे इस फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.'

यूथ अपील और नया ग्लोबल स्टारडम

अमेजन एमजीएम स्टूडियो अब इस फ्रेंचाइजी को एक नए युग में ले जा रहा है. पैटिनसन की फैन फॉलोइंग आज की पीढ़ी और युवाओं के बीच अविश्वसनीय है. उनका यह स्टारडम बॉन्ड फ्रेंचाइजी को एक नया और बड़ा ग्लोबल दर्शक वर्ग खासकर Gen-Z और मिलेनियल्स दिलाएगा, जो इस ऐतिहासिक सीरीज के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है.

'रॉ और रियल' एक्शन करने की जबरदस्त क्षमता

डेनियल क्रेग के बाद बॉन्ड का एक्शन बहुत रॉ, क्रूर और वास्तविक हो चुका है. पैटिनसन ने 'द बैटमैन' और 'टेनेंट' में खुद अपने ज्यादातर स्टंट्स करके यह दिखाया है कि वे पर्दे पर असली और कड़क एक्शन करने से पीछे नहीं हटते. वे सिर्फ गैजेट्स के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक ताकत और फुर्ती से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले बॉन्ड साबित होंगे.

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