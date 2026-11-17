Matar Ki Roti Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में हरी मटर की भरमार होने लगती है. इस मौसम में लोग हरी मटर से तरह-तरह की टेस्टी डिश बनाना पसंद करते हैं. कोई मटर की सब्जी बनाता है तो कोई मटर के पराठे, कचौड़ी और स्नैक्स ट्राई करता है. लेकिन आप हर बार एक ही तरह की डिश खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं तो इस बार हरी मटर की रोटी जरूर ट्राई करें.

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हरी मटर की यह रोटी स्वाद में लाजवाब होने के साथ बनाने में भी काफी आसान है. इसे बनाने के लिए आपको न तो अलग से स्टफिंग तैयार करनी होगी और न ही पराठे की तरह ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. बस उबली हुई हरी मटर को मैश करके गेहूं के आटे में मिलाना है और मसालों के साथ आटा गूंथकर रोटियां तैयार करनी हैं. आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर या रात के खाने तक में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं घर पर टेस्टी और नरम हरी मटर की रोटी बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप हरी मटर

डेढ़ कप गेहूं का आटा

आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटी चम्मच तेल

जरूरत के अनुसार पानी

हरी मटर की रोटी बनाएं कैसे?

सबसे पहले हरी मटर को थोड़े से पानी और नमक के साथ 3-5 मिनट तक उबाल लें या माइक्रोवेव में पका लें. मटर पकने के बाद उसका अतिरिक्त पानी निकाल दें और ठंडा होने दें. अब मटर को अच्छी तरह मैश कर लें. चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं. एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें मैश की हुई मटर, हल्दी, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा ज्यादा चिपचिपा न हो. इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर ढक दें और 15-20 मिनट के लिए रख दें. अब आटे की बड़ी नींबू के आकार की लोइयां बना लें. इन्हें सूखे आटे की मदद से हल्का बेलें और चकले पर रखकर करीब 4-5 इंच की गोल रोटी तैयार कर लें. इसके बाद तवा गर्म करें और उस पर रोटी डाल दें. मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें. जब रोटी पर हल्के भूरे रंग के निशान दिखने लगें और यह फूलने लगे, तो समझ लें कि रोटी पक गई है. इसे नरम बनाने के लिए ऊपर से थोड़ा तेल या घी लगा सकते हैं. गरमागरम हरी मटर की रोटी को दाल, सब्जी, रायता या अचार के साथ परोसें.

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