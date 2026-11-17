अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज टेक कंपनी में नौकरी मिलना किसी भी युवा के लिए बड़ी सफलता हो सकती है. लेकिन कुणाल बहल के लिए यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका. उन्होंने साल 2007 में उन्हें नौकरी तो मिल गई था लेकिन H-1B वीजा नहीं मिला. इसके बाद से कंपनी ने उन्हें भारत लौटकर अपने इंडियन ऑफिस से काम जारी रखने और एक साल बाद दोबारा वीजा के लिए आवेदन करने का विकल्प दिया.

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उस वक्त यह फैसला उनके करियर के लिए बड़ा झटका था, लेकिन बहल ने इसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बना लिया. उन्होंने अमेरिका में नौकरी जारी रखने के बजाय भारत लौटकर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया. आज वही कुणाल बहल स्नैपडील के को-फाउंडर, निवेश कंपनी टाइटन कैपिटल के सह-संस्थापक और 'शार्क टैंक इंडिया' के जज हैं.

शेयर किया अपना अनुभव

कुणाल ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. पढ़ाई के साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी इंटर्नशिप की. इसके बाद कंपनी ने उन्हें फुल टाइम नौकरी की पेशकश की. अभी यहां तक सब ठीक चल रहा था लेकिन साल 2007 में उन्हें पता चला कि उनका वीजा खारिज कर दिया गया है. इसके साथ ही उनकी US में काम करने की वर्क परमिट भी खत्म होने वाला था. लेकिन इस दौरान जो बात उन्हें समय में नहीं वह ये थी कि इतने बड़ी कंपनी में नौकरी लगने के बाद उनका वीजा कैसे खारिज कर दिया.

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भारत में काम और 1 साल का इंतजार

अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट ने कुणाल को भारत में रहकर ही काम करने की हिदायत दी और साथ ही एक साल बाद दोबारा वीजा के लिए अप्लाइ करने को कहा. लेकिन कुणाल के दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही थीं.

उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त रोहित बंसल से बात की. दोनों ने साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया. शुरुआत में वे कूपन बुक बेचते थे. आगे चलकर यही कारोबार ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील (Snapdeal) में बदल गया.

IBM ने भी बंद कर दिया वीजा

इस बीच अमेरिका की कंपनी IBM ने भी अमेरिका में अपने कंसल्टिंग कारोबार की ज्यादातर नौकरियों के लिए H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड का खर्च उठाना बंद करने का फैसला कर लिया था. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे प्रभावित हुए कर्मचारियों के पास दो विकल्प थे. पहला ये कि वह अमेरिका से बाहर रहकर काम करें या 2026 के अंत तक वह जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसे छोड़ दें.

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