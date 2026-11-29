अक्सर रात में खाना बनाते समय थोड़ा-बहुत गूंधा हुआ आटा बच जाना एक आम बात है. लेकिन जब इस बचे हुए आटे को फ्रिज में रखा जाता है, तो सुबह तक यह ऊपर से सूख जाता है, उसकी ऊपरी परत काली या सख्त पड़ जाती है और उससे बनी रोटियां भी कड़क बनती हैं. कई लोग पपड़ी जमने की वजह से आटा फेंक देते हैं जिससे अन्न की बर्बादी होती है.

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अगर आप चाहते हैं कि रात का बचा आटा सुबह तक बिल्कुल ताजा, सॉफ्ट और बिना काला पड़े सुरक्षित रहे, तो रसोई में मौजूद 2-3 आसान चीजों की मदद से इसे आसानी से स्टोर किया जा सकता है. आइए जानते हैं बचे हुए आटे को सुरक्षित रखने और उससे फूली-फूली रोटियां बनाने की सबसे आसान विधि.

1. ऊपर से तेल या देसी घी लगाएं

बचे हुए आटे को एक जगह इकट्ठा करके गोल पेड़ा बना लें. अब अपने हाथों में 2-3 बूंद सरसों का तेल, रिफाइंड या देसी घी लें और आटे की पूरी ऊपरी सतह पर अच्छे से लगा दें. तेल या घी चिकनाई की एक परत बना देता है, जिससे हवा के संपर्क में आने पर भी आटा काला नहीं पड़ता और न ही उस पर पपड़ी जमती है.

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2. एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें

आटे को कभी भी खुले बर्तन या प्लेट से ढककर न रखें. तेल लगाने के बाद आटे को किसी ढक्कन वाले एयरटाइट डिब्बे में रखें और ढक्कन कसकर बंद कर दें ताकि फ्रिज की ठंडी हवा सीधे आटे को न सुखाए.

3. गीले सूती कपड़े या क्लिंग रैप में लपेटें

अगर आपके पास एयरटाइट डिब्बा नहीं है तो एक सूती कपड़े को हल्का सा गीला करके निचोड़ लें और आटे को उसमें लपेटकर बर्तन में रखें. आप प्लास्टिक क्लिंग फिल्म या फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. फ्रिज में रखने की सही जगह

आटे के डिब्बे को हमेशा फ्रिज के मध्य या निचले शेल्फ पर रखें. इसे कभी भी फ्रीजर के बहुत पास न रखें, वरना आटा ज्यादा ठंडा होकर सख्त हो जाएगा.

5. सुबह रोटियां बनाने की सही ट्रिक

सुबह जब भी रोटियां बनानी हों, तो आटे को फ्रिज से तुरंत निकालकर रोटी न बनाएं. फ्रिज से निकालने के बाद आटे को कम से कम 15-20 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर आने दें. इसके बाद हाथों में 2 बूंद पानी या घी लगाकर आटे को 1 मिनट के लिए दोबारा हल्का सा गूंद लें. इससे आटा एकदम लचीला हो जाएगा और रोटियां नरम व फूली-फूली बनेंगी.

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