How To Reuse Old Blankets: सर्दियां आते ही घर में कंबल और रजाइयां निकलने लगती हैं. लेकिन कई बार अलमारी में कुछ ऐसे पुराने कंबल भी पड़े रहते हैं, जिनका इस्तेमाल अब कोई नहीं करता. किसी का रंग फीका पड़ चुका होता है, तो कोई इतना पुराना हो जाता है कि उसे ओढ़ने का मन नहीं करता. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें कबाड़ समझकर घर से बाहर कर देते हैं या फिर किसी कोने में रखकर भूल जाते हैं.

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने कंबल सिर्फ ओढ़ने के काम ही नहीं आते? इनका इस्तेमाल घर की सजावट से लेकर सामान की पैकिंग और पालतू जानवरों को आराम देने तक में किया जा सकता है. यानी जिस कंबल को आप बेकार समझ रहे हैं, वह घर के कई काम आसान बना सकता है. इसके लिए आपको कोई नई चीज खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगली बार पुराने कंबल को फेंकने या अलमारी में जगह घेरने के लिए छोड़ने से पहले ये 6 स्मार्ट तरीके जरूर जान लें.



1. कार में रख दें पुराना कंबल, सफर में आएगा खूब काम: अगर आपके घर में कोई ऐसा कंबल है जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता, तो उसे कार की डिक्की में रख सकते हैं. लंबे सफर के दौरान यह काफी काम आ सकता है. अचानक कहीं पिकनिक का प्लान बन जाए, तो कंबल को जमीन पर बिछाकर आराम से बैठ सकते हैं.

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इसके अलावा अगर आपके साथ पालतू जानवर सफर कर रहे हैं, तो उनके बैठने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे कार की सीट गंदी होने से भी बच सकती है. बस ध्यान रखें कि कंबल साफ और सूखा हो.



2. महंगे कांच के सामान की पैकिंग में करें इस्तेमाल: घर बदलना हो या फिर कांच के बर्तन, प्लेट और डेकोरेटिव सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो पुराने कंबल बेहद काम आ सकते हैं. अक्सर लोग ऐसे नाजुक सामान को सुरक्षित रखने के लिए बबल रैप या दूसरे पैकिंग मटेरियल खरीदते हैं. लेकिन इसकी जगह पुराने कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं.



कांच के बर्तनों को कंबल में अच्छी तरह लपेट दें.

प्लेट और डेकोरेटिव सामान के बीच कंबल की तह लगाएं.

फर्नीचर को शिफ्ट करते समय भी कंबल से ढक सकते हैं.

इससे सामान को खरोंच और हल्के झटकों से बचाने में मदद मिलेगी. साथ ही पैकिंग के लिए अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.



3. घर के दरवाजे के पास रखें कंबल, अचानक आएगा काम: पुराने कंबल को घर में किसी ऐसी जगह रखें, जहां से जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत उठाया जा सके. इसके लिए दरवाजे के पास एक बड़ी टोकरी रख सकते हैं और उसमें कंबल मोड़कर रख दें.

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शाम को ठंड बढ़ने पर बालकनी या छत पर बैठते समय ये कंबल काम आएंगे. इसके अलावा अगर घर में छोटा गार्डन है और वहां बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं, तो कंबल को बिछाकर आराम से बैठ सकते हैं. पार्क में पिकनिक मनाने या बाहर किसी ओपन एरिया में बैठने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

4. पुराने कंबल से दीवार को दें आर्टिस्टिक लुक: अगर आपके बेडरूम या लिविंग रूम की कोई दीवार खाली पड़ी है और आप उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो पुराने कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए किसी अच्छे डिजाइन, कलर या कढ़ाई वाले कंबल को चुनें. उसे खूबसूरती से फ्रेम करवाकर दीवार पर लगा दें या फिर सीधे दीवार पर टांग दें. इससे कमरे को एक अलग और अट्रेक्टिव लुक मिलेगा.

इतना ही नहीं, अगर आपके बेड के पीछे हेडबोर्ड नहीं है, तो वहां भी किसी खूबसूरत कंबल को टांग सकते हैं. इससे बेडरूम की खाली दीवार सज जाएगी और कमरे को नया लुक देने के लिए महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.



5. सोफे और कमरे के बोरिंग कोने को बनाएं खूबसूरत: कई बार घर में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कोई कोना खाली और बोरिंग नजर आता है. ऐसे में पुराने कंबल आपकी मदद कर सकते हैं. अगर आपके पास पुराने डिजाइन या कढ़ाई वाले कंबल हैं, तो उन्हें घर की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सोफे के एक कोने पर कंबल को खूबसूरती से फैलाकर रखें.

बेड के पैरों की तरफ कंबल को मोड़कर बिछा दें.

किसी खाली कुर्सी पर कंबल डालकर उसे नया लुक दें.

पुराने हाथ से बने या बुने हुए कंबल को खास सजावट के तौर पर इस्तेमाल करें.

कंबल के रंग और डिजाइन से कमरे में नई रौनक आ सकती है. इससे बिना नया फर्नीचर खरीदे घर का लुक बदल जाएगा.



6. पुराने कंबल पशुओं के आश्रय गृह में दें दान: अगर आपके पास ऐसे कंबल हैं जिनका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो उन्हें फेंकने के बजाय किसी पशु आश्रय गृह में दान कर सकते हैं. सर्दियों में सड़क पर रहने वाले कुत्तों और दूसरे जानवरों को गर्माहट की जरूरत होती है. पशु आश्रय गृहों और वेटरनरी सेंटर में भी कंबल का इस्तेमाल जानवरों को आराम देने और उनके सोने की जगह तैयार करने के लिए किया जाता है.

सर्जरी के बाद जानवरों को आराम देने में भी साफ कंबल काम आते हैं. हालांकि, दान करने से पहले ध्यान रखें कि कंबल अच्छी तरह धुला हुआ हो और उसमें कोई छेद या फटा हुआ हिस्सा न हो. अगर आपके घर में पालतू जानवर है, तो उसके लिए भी पुराने कंबल संभालकर रख सकते हैं. ऐसे कंबल चुनें जिन्हें आसानी से धोया जा सके.

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