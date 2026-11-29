महाराष्ट्र में परिसीमन बिल को लेकर NCP के समर्थन की बात सामने आने के बाद विधायक रोहित पवार ने सुप्रिया सुले से इसका विरोध करने की अपील की है. 27 नवंबर को शरद पवार से मुलाकात के बाद विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि पार्टी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करेगी. इसके बाद रोहित पवार ने सांसद सुप्रिया सुले को पत्र लिखकर कहा कि शरद पवार की जीवनभर की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए.

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शरद पवार के पोते रोहित पवार ने पत्र में उनकी विचारधारा और राजनीतिक विरासत का जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि शरद पवार ने फुले-शाहू-आंबेडकर के प्रगतिशील विचारों को आगे बढ़ाने के लिए छह दशक तक काम किया. ऐसे में उनकी बीमारी के दौरान लिया गया कोई फैसला उनकी विचारधारा और छवि पर दाग नहीं लगाना चाहिए.

रोहित पवार ने यह पत्र NCP के लेटरहेड पर नहीं, बल्कि एक नागरिक और महाराष्ट्र के स्वाभिमानी कार्यकर्ता के तौर पर लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा कि शरद पवार की खराब सेहत के कारण वे इस समय नीतिगत फैसले लेने की स्थिति में नहीं हैं. ऐसे समय में परिसीमन बिल को समर्थन देने की चर्चा से प्रगतिशील विचारों को मानने वाले लोगों में नाराजगी है.

परिसीमन बिल पर रोहित पवार ने क्या सवाल उठाए?

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रोहित पवार ने पत्र में दावा किया कि यह विधेयक देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है. उनका कहना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें नहीं मिल पाएंगी. उन्होंने आशंका जताई कि इससे इन वर्गों को अगले 25 वर्षों तक नुकसान हो सकता है.

इसके अलावा, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो परिसीमन को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है. रोहित पवार ने पत्र में भाजपा की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं. ये आरोप और आशंकाएं उनके पत्र में कही गई बातें हैं.

‘यह सिर्फ राजनीति नहीं, जीवनभर की तपस्या थी’

रोहित पवार ने शरद पवार की राजनीतिक विरासत का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्होंने फुले-शाहू-आंबेडकर के विचारों के साथ यशवंतराव चव्हाण के समतावादी और लोकतांत्रिक विचारों को भी आगे बढ़ाया. उनके मुताबिक, यह केवल राजनीति नहीं, बल्कि शरद पवार की जीवनभर की तपस्या थी.

रोहित पवार ने सुप्रिया सुले से संसद में परिसीमन बिल के खिलाफ वोट देने की अपील की है. उन्होंने पार्टी से अपनी भूमिका सार्वजनिक करने को भी कहा, ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच बनी नाराजगी दूर हो सके. पत्र में उन्होंने विधायकों और सांसदों से भी दबाव के आगे न झुकने की अपील की. रोहित पवार का कहना है कि किसी भी फैसले में नेताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए.



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