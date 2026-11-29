नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 27 से 29 नवंबर 2026 तक 'साहित्य आजतक' का भव्य मंच सजा है. हर साल की तरह इस बार भी यहां राजनीति, क्रिकेट और मनोरंजन जगत की कई दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं। इसी कड़ी में एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी, एक्टर अविनाश तिवारी और डायरेक्टर आरिफ अली इस मंच पर पहुंचे.

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तीनों ने अपनी आने वाली वेब सीरीज 'ओ साथी रे' को लेकर खुलकर बातचीत की. बातचीत के दौरान कहानी के अलग अंदाज से लेकर रिश्तों की पेचीदगी, डायरेक्शन की बारीकियों और कलाकारों के पर्सनल एक्सपीरियंस पर कई दिलचस्प बातें की.

ऑनस्क्रीन ड्रामा और रियल लाइफ पर अदिति की राय

वेब सीरीज 'ओ साथी रे' की कहानी तलाक के मोड़ से शुरू होती है, इस विषय पर बात करते हुए अदिति राव हैदरी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं. उन्होंने बताया कि पहले जब वे कई लव स्टोरीज करती थीं, तो मन में यह सवाल आता था कि इनमें कितना ड्रामा है और वे क्यों रो रही हैं. जब उन्होंने खुद से यह पूछा तो उनकी मां ने कहा कि शायद निर्देशक को लगता हो कि वे इसे बखूबी निभा सकती हैं. अदिति ने साफ कहा कि पर्दे पर उन्होंने जो कुछ भी किया है, जरूरी नहीं कि वह सब वे अपनी असली जिंदगी में भी चाहें.

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वर्कशॉप और सेट के बाहर की मस्ती

अपनी सीरीज 'ओ साथी रे' को लेकर अदिति ने बताया कि स्क्रिप्ट पढ़ने के दौरान उन्होंने और अविनाश तिवारी ने मिलकर काफी वर्कशॉप कीं. दोनों ने इस कहानी और अपने किरदारों की गहराई पर खूब काम किया. अदिती के मुताबिक, जब वे शूटिंग सेट पर नहीं होते थे, तो आपस में खूब हंसी-मजाक भी करते थे, जिससे काम का माहौल हल्का और सहज बना रहता था.

प्यार के बाद के रिश्ते पर टिकी है कहानी

जब यह सवाल उठा कि इम्तियाज अली की इस कहानी की शुरुआत बिछड़ने से हो रही है, तो डायरेक्टर आरिफ अली ने इसकी असल वजह बताई. आरिफ के अनुसार, आमतौर पर इस बात पर चर्चा कम होती है कि प्यार हो जाने के बाद क्या होता है. इस सीरीज में एक हीरो है जिसे अपने सपनों की रानी मिल जाती है, और असली कहानी उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि प्यार हमेशा एक जैसा नहीं रहता. जब प्यार एक रिश्ते में बदलता है, तब क्या हालात बनते हैं, यही इस कहानी का मूल है. काम करते वक्त उनकी टीम भी यही सोचती थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है?

अविनाश की मजेदार बात

अदिति ने इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत बताते हुए कहा कि यह आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देती है. वहीं, अविनाश तिवारी ने हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा कि ये तीनों भाई उनके चेहरे को पसंद नहीं करते. साथ ही अविनाश ने अपने मन की एक अनोखी इच्छा भी जाहिर की और कहा कि वे किसी महिला का किरदार निभाना चाहते हैं.

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इम्तियाज अली और आरिफ अली के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, इस पर अदिति ने बड़ा ही दिलचस्प अनुभव शेयर किया. उन्होंने कहा कि इम्तियाज अली एक्टिंग करते वक्त आपको एकटक देखते रहते हैं. इसके उलट, आरिफ सर इम्तियाज से काफी अलग हैं. वे सिर्फ कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और मॉनिटर के पास ही रहते हैं. अदिति ने यह भी जोड़ा कि चूंकि इम्तियाज ने इस सीरीज को लिखा है, इसलिए वे कहानी और प्रक्रिया से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं.

अपनी पर्सनल लव स्टोरी को लेकर पूछे गए सवाल पर अविनाश तिवारी ने बेहद संक्षिप्त और चुटीले अंदाज में कहा कि कला के लिए दर्द चाहिए होता है और फिलहाल वही चल रहा है. वहीं, जब अदिति से पूछा गया कि क्या इन सबके बीच वे खुद को अकेला महसूस करती हैं, तो उन्होंने कहा कि वे जरूर मानती हैं कि हर कलाकार के लिए अकेलापन जरूरी है. अदिती के मुताबिक, तभी आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है और उसे सुनने के लिए शांत रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें भी जिंदगी में एक ठहराव पसंद है.

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