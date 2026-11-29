अपने घर का सपना किसका नहीं होता, लेकिन ये आज के समय में सबसे महंगे सौदों में शामिल हो गया है. पहले लाखों खर्च कर जमीन खरीदनी पड़ती है, तो वहीं इस जमीन पर अपने सपनों का आशियाना खड़ा कराना भी बिल्डिंग मैटेरियल्स के रेट के साथ काफी महंगा होता जा रहा है. यही कारण है कि हाउस कंस्ट्रक्शन कराने का प्लान बनाने वाले अक्सर इनकी कीमतों में गिरावट का इंतजार करते हैं. अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं, तो आपके पास इस समय शानदार मौका है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई से लेकर गोवा तक सरिया सस्ता हो गया है.

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सरिया के दाम का दिखता है बड़ा असर

Saria Price Fall का सीधा असर आपके घर बनवाने के खर्च पर देखने को मिल सकता है और ये काफी कम हो सकता है. दरअसल, House Construction में ईंट, गिट्टी, रेत समेत अन्य बिल्डिंग मैटेरियल्स पर तगड़ा खर्चा होता है और इसका एक मोटा हिस्सा सरिया पर जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं इनकी कीमतों में गिरावट आए तब खरीदें. फिलहाल उनका इंतजार फायदेमंद साबित हो रहा है, सरिया सस्ता हुआ है.

गौरतलब है कि बीते अक्टूबर महीने की शुरुआत में Saria Price में तेजी से महंगा हो रहा था. इससे मई-जून महीने के दौरान देखने को मिली गिरावट साफ हो गई थी. सरिया की कीमतों में करीब 7000 रुपये प्रति मीट्रिक टन का उछाल दर्ज किया गया था. अगस्त महीने के रेट से तुलना करें, तो मुंबई में सरिया का दाम 5,700 रुपये, रायगढ़ में 6,900 रुपये, रायपुर में 6,200 रुपये, हैदराबाद में सरिया का भाव 6,700 रुपये बढ़ गया था, लेकिन अब सरिया के दाम फिर से टूटे हैं. ताजा गिरावट की बात करें, तो दिल्ली में सरिया 47,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन पर आ गई है.

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हाउस कंस्ट्रक्शन खर्च में उतार-चढ़ाव

Saria दरअसल सिर्फ घर की मजबूती के लिहाज से ही जरूरी नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर देखने को मिलता है.House Construction Cost पर सरिया के दाम में बदलाव के असर की बात करें, तो जब सरिया का प्राइस कम (Saria Price Down) होता है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और जब इसकी कीमत में उछाल देखने को मिलता है, तो हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है.

सरिया के लेटेस्ट रेट (प्रति मीट्रिक टन 18% जीएसटी के बिना)

शहर (राज्य) 05 अक्टूबर 2026 27 नवंबर 2026 रायपुर 48,500 रुपये 45,500 रुपये रायगढ़ 48,400 रुपये 44,000 रुपये भावनगर 54,500 रुपये 51,000 रुपये राउरकेला 49,000 रुपये 45,000 रुपये हैदराबाद 52,500 रुपये 48,000 रुपये चेन्नई 52,500 रुपये 51,900 रुपये मुंबई 53,000 रुपये 50,200 रुपये जालना 52,300 रुपये 49,200 रुपये गोवा 54,600 रुपये 52,500 रुपये

घर बैठे चेक कर सकते हैं लेटेस्ट रेट

Sariya Price में रोजाना आधार पर बदलाव होता है और आप अपने शहर की लेटेस्ट कीमतों को घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयरनमार्ट की वेबसाइट (ayronmart.com) पर जाना होगा और इसमें TMT सरिया के लेटेस्ट रेट अपडेट की पूरी जानकारी मिल जाएगी. बता दें कि वेबसाइट पर बताई गई कीमतें सरिया पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी से अलग होती हैं और इसके जुड़ने से ये बढ़ जाती हैं.

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