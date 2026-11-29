संसद में सोमवार को परिसीमन बिल पर चर्चा और वोटिंग होनी है. इससे पहले कांग्रेस सांसद के. सुधाकरन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सुधाकरन को दुबई के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्होंने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला से फोन पर बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि वह रविवार रात ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सुधाकरन ने यह भी कहा है कि वह संसद की कार्यवाही में शामिल रहेंगे.
इससे पहले सुधाकरन की भारत वापसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ था. वह दुबई के एक अस्पताल में भर्ती थे. उनके बेटे संजोग सुधाकरन ने आरोप लगाया था कि परिवार के डिस्चार्ज की मांग करने के बावजूद अस्पताल उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है. बेटे ने देरी जानबूझकर किए जाने की आशंका भी जताई थी.
संजोग ने दुबई में पत्रकारों को बताया था कि उनके पिता को 27 नवंबर को अस्पताल ले जाया गया था. शुरुआत में परिवार सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेने पहुंचा था. सुधाकरन को कुछ परेशानी महसूस हो रही थी. उन्हें पहले से न्यूरोलॉजी से जुड़ी समस्या भी है. ऐसे में यात्रा से पहले डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा गया.
संजोग के मुताबिक, डॉक्टरों ने शुरुआत में 48 घंटे निगरानी में रखने की सलाह दी थी. परिवार को बताया गया था कि रविवार को उन्हें छुट्टी मिल सकती है और वे भारत लौट सकेंगे. संजोग ने कांग्रेस नेताओं रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल को भी इस योजना की जानकारी दी थी. उन्होंने राहुल गांधी को भी अपने पिता के फोन से व्हाट्सऐप संदेश भेजा था.
बेटे ने अस्पताल पर लगाए थे गंभीर आरोप
संजोग ने आरोप लगाया था कि परिवार ने डिस्चार्ज के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन जमा कर दिए थे. इसके बावजूद अस्पताल उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा था. उन्होंने कहा था कि परिवार को शक है कि देरी जानबूझकर की जा रही है. उन्होंने मेडिकल राय को लेकर भी आशंका जताई थी.
बाद में अस्पताल प्रशासन ने संजोग को ICU में जाकर पिता से मिलने की अनुमति दी थी. उनसे मुलाकात के बाद बेटे ने बताया था कि सुधाकरन को याददाश्त से जुड़ी परेशानी है. अस्पताल ने अंदरूनी दिक्कतों और दौरा पड़ने की बात भी बताई थी. दौरा पड़ने के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था. डॉक्टरों ने यात्रा के दौरान दोबारा दौरा पड़ने की आशंका जताई थी.
अब आज रात दिल्ली लौटने की तैयारी
संजोग ने पहले बताया था कि परिवार सुधाकरन को दुबई के ही किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने और दोबारा जांच कराने की योजना बना रहा है. इसके बाद उन्हें दिल्ली लाने की कोशिश की जानी थी. अब सुधाकरन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्होंने रमेश चेन्निथला को फोन पर अपनी वापसी की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि वह रविवार रात दिल्ली पहुंचेंगे और सोमवार को संसद में मौजूद रहेंगे.
परिसीमन बिल पर सोमवार को होने वाली चर्चा और वोटिंग से पहले सुधाकरन की वापसी कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के लिए अहम है. कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे भारत लौटने को कहा था. पार्टी का कहना था कि इस कार्यवाही के दौरान हर सांसद की मौजूदगी जरूरी है.