संसद में सोमवार को परिसीमन बिल पर चर्चा और वोटिंग होनी है. इससे पहले कांग्रेस सांसद के. सुधाकरन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सुधाकरन को दुबई के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्होंने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला से फोन पर बात की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि वह रविवार रात ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सुधाकरन ने यह भी कहा है कि वह संसद की कार्यवाही में शामिल रहेंगे.

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इससे पहले सुधाकरन की भारत वापसी को लेकर सस्पेंस बना हुआ था. वह दुबई के एक अस्पताल में भर्ती थे. उनके बेटे संजोग सुधाकरन ने आरोप लगाया था कि परिवार के डिस्चार्ज की मांग करने के बावजूद अस्पताल उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है. बेटे ने देरी जानबूझकर किए जाने की आशंका भी जताई थी.

संजोग ने दुबई में पत्रकारों को बताया था कि उनके पिता को 27 नवंबर को अस्पताल ले जाया गया था. शुरुआत में परिवार सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेने पहुंचा था. सुधाकरन को कुछ परेशानी महसूस हो रही थी. उन्हें पहले से न्यूरोलॉजी से जुड़ी समस्या भी है. ऐसे में यात्रा से पहले डॉक्टर को दिखाना जरूरी समझा गया.

संजोग के मुताबिक, डॉक्टरों ने शुरुआत में 48 घंटे निगरानी में रखने की सलाह दी थी. परिवार को बताया गया था कि रविवार को उन्हें छुट्टी मिल सकती है और वे भारत लौट सकेंगे. संजोग ने कांग्रेस नेताओं रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल को भी इस योजना की जानकारी दी थी. उन्होंने राहुल गांधी को भी अपने पिता के फोन से व्हाट्सऐप संदेश भेजा था.

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Kannur, Keralam: On Congress MP K. Sudhakaran's hospitalisation in Dubai, amid concerns ahead of the parliamentary vote on the Delimitation Bill, Kannur DCC President Adv Martin George said, "This morning, his son was not given permission to see him. But now, permission has been granted. Their lawyer from Dubai called me a short while ago and informed me of this. When permission was denied earlier, we saw a great mystery in it. But even now, I say that a big mystery remains hidden in this. Why was the son, who got him admitted to the hospital, not allowed to see him? That is a serious issue. Even though he has now been allowed to see him, the mystery still remains. For such an intervention to happen, there must have been a high-level intervention. The truth is that the Central government itself has intervened." Congress MP K. Sudhakaran is currently admitted to a hospital in Dubai. — ANI (@ANI) November 29, 2026

बेटे ने अस्पताल पर लगाए थे गंभीर आरोप

संजोग ने आरोप लगाया था कि परिवार ने डिस्चार्ज के लिए जरूरी दस्तावेज और आवेदन जमा कर दिए थे. इसके बावजूद अस्पताल उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा था. उन्होंने कहा था कि परिवार को शक है कि देरी जानबूझकर की जा रही है. उन्होंने मेडिकल राय को लेकर भी आशंका जताई थी.

बाद में अस्पताल प्रशासन ने संजोग को ICU में जाकर पिता से मिलने की अनुमति दी थी. उनसे मुलाकात के बाद बेटे ने बताया था कि सुधाकरन को याददाश्त से जुड़ी परेशानी है. अस्पताल ने अंदरूनी दिक्कतों और दौरा पड़ने की बात भी बताई थी. दौरा पड़ने के बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया था. डॉक्टरों ने यात्रा के दौरान दोबारा दौरा पड़ने की आशंका जताई थी.

अब आज रात दिल्ली लौटने की तैयारी

संजोग ने पहले बताया था कि परिवार सुधाकरन को दुबई के ही किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने और दोबारा जांच कराने की योजना बना रहा है. इसके बाद उन्हें दिल्ली लाने की कोशिश की जानी थी. अब सुधाकरन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उन्होंने रमेश चेन्निथला को फोन पर अपनी वापसी की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि वह रविवार रात दिल्ली पहुंचेंगे और सोमवार को संसद में मौजूद रहेंगे.

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VIDEO | Ballia: Union Textiles Minister Giriraj Singh on Sunday claimed that if the need arises, the Congress can go to any extent and even pull out its MPs out of the hospital to block the delimitation bill in the Parliament. Giriraj Singh's statement came after the All India Congress Committee (AICC) asked its Kannur (Kerala) MP K Sudhakaran, who is admitted to a hospital in Dubai, to return to the country ahead of the special four-day sitting in Parliament from Monday. "The Congress is capable of any misdeed. If the need arises, the Congress would even pull its own MPs out of a hospital," Singh said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

परिसीमन बिल पर सोमवार को होने वाली चर्चा और वोटिंग से पहले सुधाकरन की वापसी कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के लिए अहम है. कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे भारत लौटने को कहा था. पार्टी का कहना था कि इस कार्यवाही के दौरान हर सांसद की मौजूदगी जरूरी है.

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