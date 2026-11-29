मोहब्बत की मिठास, रिश्तों की नोकझोंक, बिछड़ने की कसक और महबूब के चेहरे की खूबसूरती... साहित्य आजतक का तीसरा दिन साहित्य चर्चाओं, किताबों और लेखकों से बातचीत के नाम रहा. नवंबर के आखिरी दिनों की ये शाम जब ढलने लगी और गुलाबी सर्दी अपना कुछ असर दिखाने लगी तो रंग-बिरंगे पहनावों पर शॉल-दुशाले चढ़ने लगे. उधर मंच पर भी कुछ ऐसी ही रंगत में रंगने जा रहा था.

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कान लगाकर सुना तो स्टेज पर शायरों के नाम पुकारे जा रहे थे और शायरी की महफिल जमने की तैयारी थी. फिर तो कदम उधर ही बढ़ चले, जहां मंजर भोपाली, नवाज देवबंदी, शकील आजमी, इकबाल अशर, अजहर इकबाल और आलोक यादव जैसे दिग्गज शायरों की मौजूदगी में युवा शायर वरुण आनंद ने मुशायरे का आगाज किया.

उन्होंने कभी मोहब्बत के एहसास को अल्फाज दिए तो कभी रिश्तों की उलझनों को शेरों में पिरोया. प्रेम से लेकर सामाजिक सरोकारों तक को अपनी शायरी में समेटते हुए वरुण ने ऐसी गजलें सुनाईं, जिनके हर शेर पर सुनने वालों ने जमकर दाद दी. उनकी मशहूर गजल 'चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम-सवेरा एक तरफ' ने भी महफिल का रंग जमा दिया.

वरुण आनंद ने पढ़ा-

चाह मरने की है और शौक नवाबी वाला,

जहर भी चाहिए उनको तो गुलाबी वाला.

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तू जो कहता है मुझे जहनी खराबी वाला,

ढूंढ कर ला तो जरा मेरा जवाबी वाला.

वो तो आता है, नचाता है, चला जाता है,

मैं खिलौना तो नहीं हूं कोई चाबी वाला.

मैं तो पीता नहीं, पर उसको चिढ़ाने के लिए,

ढोंग कर लेता हूं थोड़ा सा शराबी वाला.

अपने इन शेरों पर लोगों की दाद पाकर वरुण आनंद ने उन्हें शुक्रिया कहा और फिर अगला शेर पढ़ा-

कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद,

मैं बेखयाल हुआ हूं तेरे खयाल के बाद.

बस एक मलाल पे तू जिंदगी तमाम न कर,

बड़े मलाल मिलेंगे मेरे मलाल के बाद.

हमारे बीच में जो है, सही नहीं है वो,

उसे ये याद भी आया तो चार साल के बाद.

इसी तरह वरुण आनंद ने प्रेम की अपनी पहली अनुभूति को कुछ इस तरह पिरोया-

मान उसे देती है दुनिया,

हम सम्मानित हो जाते हैं.

एक दिन उसको देखकर सोचा,

आज विवाहित हो जाते हैं.

नज्म

चांद, सितारे, फूल, परिंदे, शाम-सवेरा एक तरफ,

सारी दुनिया, उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ.

वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं,

उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ.

जिस शय पर वो उंगली रख दे, उसको वो दिलवानी है,

उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता-महंगा एक तरफ.

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जख्मों पर मरहम लगवाओ, लेकिन उसके हाथों से,

चारासाज एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ.

सारी दुनिया जो भी बोले, सब कुछ शोर-शराबा है,

सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ.

उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है,

उसके सपने एक तरफ हैं, मेरा सपना एक तरफ.

शायर आलोक यादव ने बयां किया बिछड़ने का दर्द

वरुण आनंद के बाद साहित्य आजतक की महफिल में शायर आलोक यादव ने माइक संभाला. उन्होंने अपने शेरों में मोहब्बत, बिछड़ने का दर्द, यादों की तपिश और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बखूबी बयां किया. इश्क और रिश्तों की बात करते हुए उन्होंने सियासत और सामाजिक विसंगतियों पर भी शब्दों के जरिए प्रहार किया. 'मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा' जैसे शेर से उन्होंने एक रचनाकार की भावनाओं को आवाज दी. वहीं, गांव की स्मृतियों और बिछड़ने के दर्द में डूबे उनके शेरों पर श्रोताओं ने जमकर दाद दी.

आलोक यादव ने पढ़ा-

नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा,

मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा.

एक जरा-सी चाह में जिस रोज बिक जाता हूं मैं,

आईने के सामने उस दिन नहीं आता हूं मैं.

कर्ज क्या लाया मैं खुशियां जिंदगी से एक दिन,

रोज करती है तकाजा और झुंझलाता हूं मैं.

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फाख्ता शाख से उड़ते हुए घबराई थी,

जब परिंदों के बिलगने की सजा आई थी.

बनके जंजीर मेरे पांव में वो रहती है,

मैंने एक बार जो पायल उसे पहनाई थी.

उम्र भर सिर्फ वही रौनक-ए-तन्हाई थी,

मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी.

मन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे,

वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे.

राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा,

वरना फिर अखबार में फिकरे उछाले जाएंगे.

काशी के घाटों पर भजन और शहनाई का संगम

अगली कड़ी में शायर अजहर इकबाल ने अपनी शायरी से इश्क, जिंदगी और सामाजिक सरोकारों के कई रंग बिखेरे. उनकी शायरी में कहीं मोहब्बत की खुमारी नजर आई तो कहीं शहरी जिंदगी की घुटन और गांव से बिछड़ने की कसक सुनाई दी. राम, सीता, रावण, अर्जुन और दुर्गा के पौराणिक संदर्भों के जरिए उन्होंने मौजूदा दौर की विसंगतियों पर भी प्रहार किया. काशी के घाटों पर भजन और शहनाई के संगम से लेकर स्त्री शक्ति तक, उनके शेरों में भारतीय संस्कृति के कई रंग दिखाई दिए. उनके हर अंदाज पर श्रोताओं ने जमकर दाद दी.

अजहर इकबाल ने पढ़ा-

खुद अपनी ही कब्रों में उतर क्यों नहीं जाते,

जिंदा ही नहीं लोग तो मर क्यों नहीं जाते.

क्यों वक्त ठहर जाता है एक शख्स से मिलकर,

गुजरे हुए लम्हात गुजर क्यों नहीं जाते.

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इसी तरह जब बात जुनून और जिंदगी पर आई तो अजहर इकबाल ने पढ़ा-

जुनूं कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है,

तुम्हें पाकर मेरी दीवानगी कम हो रही है.

मेरी जंजीर के हल्के बढ़ाए जा रहे हैं,

कफस में रफ्ता-रफ्ता रोशनी कम हो रही है.

खुद अपनी सोच के बरअक्स जीना पड़ रहा है,

सितम ये है कि साली जिंदगी कम हो रही है.

अजहर इकबाल ने भी शाम के रंगीन होते मिजाज को समझकर एक ऐसा ही शरारती शेर पढ़ा-

दिल ये कहता है अगर आप हमारे होते,

अब भी प्यारे हैं मगर और भी प्यारे होते.

मेरी आंखों में चमकते हुए कतरे देखो,

ये अगर अश्क न होते तो सितारे होते.

देखकर उसको हमेशा ये खयाल आता है,

काश शादी न हुई होती, कुंवारे होते.

इसके बाद उन्होंने सामाजिक स्थिति-परिस्थिति और विसंगतियों को भी अपनी शायरी से सामने रखा-

दुश्मन ही बनी बैठी है अच्छाई हमारी,

तुम जान नहीं पाओगे कठिनाई हमारी.

दम घुटता है इन कब्रनुमा शहरी घरों में,

गांव में पड़ी रह गई है अनाई हमारी.

रावण की तरह घात में बैठी है ये दुनिया,

सीता की तरह भोली है भौजाई हमारी.*

है साक्षी काशी का हर एक घाट अभी तक,

होता था भजन आपका, शहनाई हमारी.

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और जब एक बार रावण की बात निकल आई तो अजहर इकबाल राम को भी अपनी शायरी में ले आए.

हजारों साल से प्रतीक्षारत थी ये धरती,

धाम हो जाने से पहले.

समंदर भी कहां देता है रास्ता किसी को,

राम हो जाने से पहले.

हर छोटा-बड़ा करके जतन खोज रहे हैं,

बेचैन हैं मन और नयन खोज रहे हैं.

रावण लिए जाता है उन्हें दूर, बहुत दूर,

चिंतित हैं बहुत राम, लखन खोज रहे हैं.

हर तरफ घात में बैठे हैं यहां दुशासन,

वीर अर्जुन से लड़ाइय्या नहीं आने वाला.

खुद तुम्हें दुर्गा के अवतार में ढलना होगा,

घोर कलयुग है, कन्हैया नहीं आने वाला.

अपनी मर्यादाओं का गुणगान करते रह गए,

देशहित में देश का नुकसान करते रह गए.

कोई उसको प्रेम की चादर उढ़ाकर ले गया,

और हम संबंध का सम्मान करते रह गए.

देवताओं के मुखौटे पहनकर आए असुर,

और हम उल्लू बने गुणगान करते रह गए.

मोहब्बत के गुजरे हुए लम्हों, बचपन की यादों और रिश्तों की गहराइयों को मिली आवाज

शायरों की अगली कड़ी में चर्चित शायर इकबाल अशर ने अपनी गजलों से मोहब्बत के गुजरे हुए लम्हों, बचपन की यादों और रिश्तों की गहराइयों को आवाज दी. उन्होंने कहा कि आदमी जब मोहब्बत में होता है तो शेर नहीं कह पाता, लेकिन जब वह अरसा गुजर जाता है और मोहब्बत ख्वाब-ओ-खयाल बनकर रह जाती है, तब उसे पुराने मंजर याद आते हैं और वह शेर कहता है. इकबाल अशर ने खास तौर पर नौजवानों के लिए कई शेर सुनाए. वहीं, मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने वाली मांओं को समर्पित उनके शेर ने श्रोताओं को भावुक कर दिया.

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अजहर इकबाल के तितलियों वाले शेर के जवाब में उन्होंने कहा-

तितलियां हाथ नहीं आतीं,

हाथों पे रंग छोड़ जाती हैं.

इसके आगे उन्होंने पढ़ा-

तेरी जुल्फों की जहां बात निकल आती है,

धूप की ओट से बरसात निकल आती है.

हंसते-हंसते छलक उठती है ये कमबख्त आंख,

बातों-बातों में तेरी बात निकल आती है.

दिल की मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ भी जरखेज,

जब कुरेदो कोई सौगात निकल आती है.

मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने वाली मांओं को उन्होंने शेर-

वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं,

मगर तब तक वो आधी हो गई थी.

मैं नीचा हो गया अपनी नजर में,

मेरी आवाज ऊंची हो गई थी.

खुली ही रह गईं आखिर वो आंखें,

मेरे आने में देरी हो गई थी.

बचपन की यादों के हवाले से उन्होंने सुनाया-

मैं गुड़िया तोड़कर वापस गया तो,

वो गुड़िया और महंगी हो गई थी.

न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत,

एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से.

उदास छोड़ गया वो हरे मौसम को,

गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने से.

मशहूर शायर शकील आजमी ने जमाया रंग

फिर आए मशहूर शायर शकील आजमी. उन्होंने तो आते ही अपनी शायरी से महफिल में एक अलग ही रंग जमा दिया. उनकी गजलों में मोहब्बत की कशिश, टूटते रिश्तों का दर्द, पुरखों के घरों से जुड़ी स्मृतियां और दर्शन की गहराई देखने को मिली. इस दौरान उन्होंने महाभारत के अपने अध्ययन का भी जिक्र किया. शकील आजमी ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं और महाभारत पर अपने लेखन का करीब 70 प्रतिशत काम पूरा कर चुके हैं. उन्होंने अर्जुन से लेकर अमिताभ बच्चन तक के संदर्भों को अपनी शायरी में खूबसूरती से पिरोया.

शकील आजमी ने पढ़ा-

किसी कागज, किसी तहरीर से पहले वाला,

गुमशुदा शेर हूं मैं मीर से पहले वाला.

आंख खुलते ही मैं पलकों से गिरा, टूट गया,

मैं भी एक ख्वाब हूं ताबीर से पहले वाला.

पुरखों के बनाए पुराने घरों को तोड़कर नया मकान बनाने और उनसे जुड़ी भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सुनाया-

मेरे मलबे में दबे हैं कई रूहों के बदन,

मैं हूं एक घर नई तामीर से पहले वाला.

इश्क में जहर पिया, मर गया खामोशी से,

मैं भी रांझा हूं मगर हीर से पहले वाला.

नौ सौ निन्यानवे तोड़े थे कवच मैंने कभी,

मैं भी अर्जुन हूं धनुष-तीर से पहले वाला.*

मुझको एक दिन बड़ा फनकार कहेगी दुनिया,

मैं अमिताभ हूं जंजीर से पहले वाला.

कैमरे खा गए पहचान भी अब उसकी शकील,

वो जो एक शख्स था तस्वीर से पहले वाला.

शकील आजमी ने कहा कि हमारे शरीर में अलग-अलग अंग हैं. उनमें एक अंग ऐसा है, जो शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जब हमें मोहब्बत होती है तो यही मोहब्बत उसे दिल बनाती है. इसके बाद उन्होंने सुनाया-

जरा-सा साथ चलकर रास्ते में छोड़ देती है,

मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है.

कहानी में मेरी एक छोटा-सा किरदार है उसका,

मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है.

बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो,

तुम मेरा गम हो, मेरी आंख के पानी में रहो.

मैंने फेंका नहीं टूटे हुए आईने को,

ताकि तुम बिखरे हुए अपनी निशानी में रहो.

---- समाप्त ----