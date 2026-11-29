मध्य प्रदेश के खरगोन में AI से बनाई गई शेर की एक तस्वीर ने पूरे गांव को डरा दिया. सोशल मीडिया पर गांव में शेर आने की पोस्ट वायरल हुई तो लोग घरों में दुबक गए. वन विभाग की टीम भी शेर की तलाश में जुट गई. लेकिन जांच में पता चला कि तस्वीर असली नहीं, बल्कि AI से बनाई गई थी. इसे गांव के ही 14 साल के एक लड़के ने मजाक में पोस्ट किया था.

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मामला खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कसरावद तहसील के पानवा गांव का है. यहां सोशल मीडिया पर बब्बर शेर की तस्वीर के साथ गांव में शेर आने की खबर फैली. पोस्ट देखकर ग्रामीण घबरा गए. कई लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए. रोज खेतों और दूसरे कामों के लिए बाहर जाने वाले किसान भी डर गए. लोग दोपहर तक घरों में ही रहे.

वन विभाग ने शुरू की तलाश

गांव में शेर आने की सूचना प्रशासन तक पहुंची. कसरावद के एसडीएम अनिल जैन के संज्ञान में मामला आने के बाद वन विभाग की टीम गांव पहुंची. टीम ने तस्वीर और आसपास के हालात की जांच की. इस दौरान सामने आया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है. गांव में शेर आने की बात सही नहीं थी.

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14 साल के लड़के ने मानी गलती

जांच के दौरान गांव के 14 साल के लड़के ने बताया कि उसने मजाक-मजाक में AI से शेर की तस्वीर बनाई थी. इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. उसे अंदाजा नहीं था कि तस्वीर इतनी तेजी से वायरल हो जाएगी और लोग डर जाएंगे. लड़के ने वन विभाग के रेंजर के सामने अपनी गलती मानी. उसने कहा कि अब वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा. वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे सख्त हिदायत दी और छोड़ दिया.

वन विभाग की लोगों से अपील

वन विभाग के रेंजर शंकर सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि वन्य प्राणियों से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो पर बिना पुष्टि भरोसा न करें. ऐसी सामग्री को लाइक, कमेंट या दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करने से भी बचें.

इस घटना ने दिखाया कि मजाक में बनाई गई एक झूठी तस्वीर भी कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. सोशल मीडिया पर कुछ भी साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना जरूरी है.

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