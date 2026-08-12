How to Reuse Spoiled Milk: फटा दूध बेकार समझ नाली में न बहाएं! रोटी से लेकर मिठाई तक में हो सकता है इस्तेमाल, जानें इसके 5 कमाल के फायदे

How to Reuse Spoiled Milk: गर्मी का मौसम हो या फ्रिज में जगह न होने की वजह से दूध बाहर रह गया हो, भगौने में रखा ढेर सारा दूध फटना एक बहुत ही आम समस्या है. दूध फटने पर अक्सर लोग इसे खराब समझकर बेसिन में बहा देते हैं, जिससे पैसों और खाने दोनों की बर्बादी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटा हुआ दूध कोई बेकार चीज़ नहीं, बल्कि किचन के लिए एक ऑल-इन-वन इनग्रेडिएंट है.

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फटे हुए दूध से न सिर्फ आप बाजार जैसा ताजा पनीर और कलाकंद जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां बना सकते हैं, बल्कि इसका बचा हुआ खट्टा पानी भी सेहत और खाना पकाने के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं फटे हुए दूध को बिना फेंके सही इस्तेमाल में लाने के 5 आसान और बेहतरीन तरीके.

1. घर पर बनाएं बाजार जैसा सॉफ्ट पनीर

फटे हुए दूध का सबसे आसान और पहला इस्तेमाल पनीर बनाना है. दूध को थोड़ा और उबाल लें, अगर छैना अलग न हुआ हो तो उसमें थोड़ा नींबू का रस या सिरका डाल दें. अब इसे सूती कपड़े से छानकर पानी अलग कर लें और कपड़े को भारी वजन के नीचे 20-30 मिनट दबाकर रख दें. आपका एकदम फ्रेश और सॉफ्ट पनीर तैयार हो जाएगा.

2. स्वादिष्ट दानेदार कलाकंद या छेना मिठाई

फटे दूध से बने छैने में थोड़ा-सा मिल्क पाउडर, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर कड़ाही में धीमी आंच पर भूनें. जब मिश्रण गाढ़ा होकर कड़ाही छोड़ने लगे तो इसे ट्रे में सेट करके बर्फी के आकार में काट लें. मिनटों में घर पर ही हलवाई जैसा दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा.

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3. फटे दूध से बनाएं सॉफ्ट रोटी और पराठे

अगर आप फटे हुए दूध को छानकर उसके छैने या पानी से गेहूं का आटा या भटूरे का मैदा गूंधते हैं तो आपकी रोटियां और पूरी-भटूरे रुई की तरह एकदम सॉफ्ट और फूले-फूले बनते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोटीन से रोटियों का पोषण भी बढ़ जाता है.

4. सूप और ग्रेवी को बनाएं मलाईदार

शाही पनीर, छोले, बटर मसाला या किसी भी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी को रिच और क्रीमी बनाने के लिए फटे हुए दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे मिक्सी में हल्का-सा फेंटकर ग्रेवी में मिला दें, इससे सब्जी का स्वाद और रंगत दोनों बेहतरीन हो जाती हैं.

5. फटे दूध के पानी का मैजिक

दूध छानने के बाद जो पानी बचता है, उसे बिल्कुल न फेंकें. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं. आप इस पानी का इस्तेमाल दाल पकाने, चावल उबालने, सूप बनाने या अगली बार दूध फाड़ने के लिए 'नेचुरल खटास' के रूप में कर सकते हैं.

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