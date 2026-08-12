scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आग बुझाते वक्त मिला कैश का बंडल... 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के घर क्या हुआ?

संसद में आज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश होगी. 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी थी. इस दौरान उनके घर से नोटों के बंडल पाए गए थे.

Advertisement
X
कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा (Photo: PTI)
कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा (Photo: PTI)

संसद में आज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी. यह मामला मार्च 2025 का है, जब दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद स्टोर रूम से कथित तौर पर जली हुई नकदी मिली थी. इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई और उन्हें पद से हटाने की मांग उठी.

यह विवाद पिछले साल मार्च का है, 14 मार्च को 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी. इसी दिन से यह पूरा मामला चर्चा में आया है. सूत्रों के मुताबिक, जब आग लगी तब जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे. उनके परिवार ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना थी. दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. उन्होंने आग पर काबू पाया गया. लेकिन मामले में मोड़ तब आया जब दमकल विभाग की टीम स्टोर रूम में आग बुझाने पहुंची. आग बुझाने के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकदी के बंडल करीब डेढ़ फीट ऊंचे तक रखे हुए थे.

बताया गया कि कमरे में 500-500 रुपये के नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे. आग लगने पर यह नोट जल गए थे. इस मामले पर जब जवाल उठे कि आखिर जस्टिस वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया.

सम्बंधित ख़बरें

कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा (Photo: PTI)
जस्टिस वर्मा ‘कैश कांड’ की रिपोर्ट आज संसद में, सत्र का 3 दिन बाकी
कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा (Photo: PTI)
जस्टिस वर्मा मामले में गठित समिति ने पूरी की जांच, लोकसभा में पेश होगी रिपोर्ट
कैश कांड में पूर्व जज यशवंत वर्मा को SC से बड़ा झटका (Photo: PTI)
'इस्तीफे से खत्म नहीं होता अपराध', कैश कांड मामले में पूर्व जज को SC से झटका
(जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं (Photo: Delhi High Court) Photo: Delhi High Court)
'मैं स्टोर रूम में कैश क्यों रखूंगा', जस्टिस वर्मा ने बताई इस्तीफे की वजह
justice-yashwant-verma resigns amid cash scandal controversy
बंगले में जले हुए नोट मिलने से इस्तीफे तक... जस्टिस यशवंत वर्मा केस की 13 महीने की पूरी टाइमलाइन
Advertisement

यह भी पढ़ें: जस्टिस वर्मा ‘कैश कांड’ की रिपोर्ट आज संसद में, सिर्फ 3 दिन बाकी… आज क्या होगा?

मामला जब चर्चा में आया तो तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया. मामला बढ़ा तो उनके खिलाफ 200 से ज्यादा सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी. हालांकि अप्रैल 2026 में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था. लेकिन राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया है. 

कैश बरामदगी के समय वह दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे. विवाद के बाद उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया. अब बड़ा सवाल यह है कि इस्तीफा देने के बावजूद क्या जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जा सकता है? जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    प्राइवेट अस्पताल में भर्ती का औसत खर्च ₹50,508... सरकारी में ₹6,631, आंखें खोल देगा ये सर्वे |
    'मुझे मरने दो…', सरकारी नौकरी के लिए सड़कों पर उतरा झारखंड, BTech जैसी डिग्री है पर जॉब नहीं! |
    अतीक के बेटे आबान की कार कैसे पलटी? 6 दिन बाद सामने आया हादसे का LIVE VIDEO |
    N Chadrasekaran Resign: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा, AGM से पहले छोड़ा पद |
    मुंबई से दूर एक्ट्रेस बना रही करोड़ों का फार्महाउस, करेगी खेती-बाड़ी, दिखाई झलक |
    आग के बीच देवदूत बना कांस्टेबल, तीसरी मंजिल से 80 वर्षीय बुजुर्ग को गोद में उठाकर बचाई जिंदगी ! |
    'जब-जब स्टेटहुड की मांग...' कश्मीरी पंडितों को मिली धमकियों पर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला |
    ना Jio हॉटस्टार, ना ZEE5, कहां देखें भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के LIVE मैच? जानिए शेड्यूल, टाइमिंग और स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल |
    परिसीमन पर विजय का 3 पॉइंट वाला दांव लेकिन विपक्षी नेता ने दिया करारा जवाब |
    Surya Grahan 2026 kab lgega: आज इस वक्त लगेगा 'पूर्ण सूर्य ग्रहण', जानें भारत में दिखाई देगा या नहीं
    Advertisement