सड़क किनारे चाय की दुकान में भड़की आग... मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने लगे लोग, तभी फट पड़ा सिलेंडर

मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर लीकेज के कारण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि,देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को आगोश में ले लिया. इसी दौरान दुकान में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया. धमाका इतना तेज हुआ कि, ऐसा लगा मानो बम फटा हो. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा- तफरी मच गई. आगजनी की घटना में सिलेंडर विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है.

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घटना जिले के विजयपुर कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर गुरुवार सुबह की है,जहां,राजेश बाथम की चाय की दुकान में अचानक आग भड़क गई आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई. दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

हालांकि,आग पर काबू पाने तक चाय की गुमटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. गनीमत रही कि आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. देखें VIDEO:-

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे. दमकल के समय पर पहुंचने से आग को और फैलने से रोका जा सका. फिलहाल,आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. गैस सिलेंडर में लीकेज को आग लगने का संभावित कारण बताया जा रहा है.

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