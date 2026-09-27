Atta Veg khichdi: चावल की खिचड़ी से हो गए बोर? 1 कप गेहूं के आटे और साबुत मसालों से बनाएं टेस्टी वेजिटेबल आटा खिचड़ी, लोग पूछेंगे रेसिपी

खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनती है. जब भी कुछ हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक खाने का मन होता है तो सबसे पहले चावल-दाल की खिचड़ी का ही ख्याल आता है. लेकिन अगर आप हमेशा चावल की खिचड़ी खाकर ऊब चुके हैं तो इस बार रसोई में रखी कुछ ताजी सब्जियों और सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से वेजिटेबल आटा खिचड़ी ट्राई करें.

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यह रेसिपी न केवल स्वाद में कमाल की होती है बल्कि पचने में हल्की और फाइबर से भरपूर होती है. इसे गुजरात और राजस्थान में पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, जहां गेहूं के आटे के छोटे-छोटे दाने या सेवइयां बनाकर उन्हें सब्जियों और सोंधे मसालों के साथ पकाया जाता है. जब देसी घी और हींग-जीरे के तड़के के साथ यह खिचड़ी बनकर तैयार होती है तो इसका स्वाद दिल जीत लेता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और झटपट विधि!

सामग्री:

आटा तैयार करने के लिए:

1 कप गेहूं का आटा

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी

खिचड़ी और तड़के के लिए:

1 कप मिक्स सब्जियां (बारीक कटी गाजर, बीन्स, मटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च)

1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 बड़ा टमाटर (बारीक कटा हुआ)

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1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच देसी घी या तेल

1 छोटा चम्मच जीरा और राई

1/4 छोटा चम्मच हींग

7-8 कढ़ी पत्ते

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया-जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

3 कप पानी

बारीक कटा हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

एक बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा, अजवाइन, नमक और 1 चम्मच तेल मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर रोटियों से थोड़ा सख्त आटा गूंध लें. अब इस आटे से बहुत छोटी-छोटी गोलियां (या हाथों से चपटा करके छोटे-छोटे टुकड़े) बना लें. (आप चाहें तो आटे को मिक्सी में हल्का पल्स मोड़ पर चलाकर सूजी जैसे मोटे दाने भी बना सकते हैं).

एक पैन में 1 छोटा चम्मच घी डालें और तैयार किए गए आटे के दानों को धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक हल्का सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनकर एक प्लेट में निकाल लें.

अब उसी कढ़ाई या प्रेशर कुकर में 1.5 बड़ा चम्मच देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, राई, हींग, कढ़ी पत्ते, अदरक और हरी मिर्च का तड़का लगाएं. अब प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें.

प्याज भुन जाने के बाद कटे हुए टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर मसालों को तेल अलग होने तक पकने दें.

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अब कढ़ाई में मिक्स सब्जियां (गाजर, बीन्स, मटर, गोभी) डालें और 2 मिनट तक मसालों के साथ भूनें.

अब भुना हुआ आटा और 3 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. ढक्कन ढककर धीमी से मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक पकने दें जब तक कि आटा और सब्जियां पूरी तरह सॉफ्ट न हो जाएं (अगर कुकर में बना रहे हैं, तो 2-3 सीटी लगाएं).

जब खिचड़ी क्रीमी और गाढ़ी हो जाए, तो ऊपर से गरम मसाला, 1 चम्मच देसी घी और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करें.

तैयार है आपकी गरमा-गरम, न्यूट्रिशियस और सुपर टेस्टी वेजिटेबल आटा खिचड़ी. इसे दही, पापड़ और अचार के साथ परोसें.

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