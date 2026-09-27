बेकाबू हुई पीएम ई-सेवा की इलेक्ट्रिक बस, 3 लोगों को कुचला, एक की मौत

इंदौर के राजवाड़ा स्थित नगर सेवा बस स्टैंड पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पीएम ई-सेवा की इलेक्ट्रिक बस अचानक अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गई. बस वहां से निकलकर पूजा सामग्री की दुकानों की तरफ जा पहुंची. इस दौरान रास्ते में मौजूद तीन लोग उसकी चपेट में आ गए.

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हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. तीनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए एमवाय अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने घायलों का उपचार शुरू किया, लेकिन पिंटू उर्फ गणेश की हालत गंभीर बताई गई.

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इलाज के दौरान पिंटू उर्फ गणेश की मौत हो गई. वहीं, हादसे में घायल दो अन्य लोगों का एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई और बस चालक को हिरासत में ले लिया.

चालक के नशे में होने की आशंका, मेडिकल टेस्ट होगा

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद चालक से पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि खड़ी बस अचानक किस वजह से चल पड़ी और उसका नियंत्रण कैसे बिगड़ा.

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चालक के नशे में होने की आशंका को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा. पुलिस अधिकारी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि बस के अनियंत्रित होने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को देखा जा रहा है.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि घटना में घायल पिंटू उर्फ गणेश की इलाज के दौरान मौत हो गई है. दो अन्य घायलों का एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच में सामने आएगा हादसे का कारण

फिलहाल, पुलिस ने इलेक्ट्रिक बस को लेकर हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है. जांच में बस के अचानक आगे बढ़ने की वजह, चालक की स्थिति और हादसे से पहले की परिस्थितियों को देखा जा रहा है. चालक के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट भी जांच में अहम हो सकती है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और चालक की भूमिका स्पष्ट होगी. इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



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