scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेकाबू हुई पीएम ई-सेवा की इलेक्ट्रिक बस, 3 लोगों को कुचला, एक की मौत

इंदौर के राजवाड़ा नगर सेवा बस स्टैंड पर खड़ी पीएम ई-सेवा की इलेक्ट्रिक बस अचानक अनियंत्रित होकर पूजा सामग्री की दुकानों की ओर बढ़ गई. इस दौरान तीन लोग उसकी चपेट में आकर घायल हो गए. एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान पिंटू उर्फ गणेश ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हादसे के बाद बस में तोड़फोड़.(Photo: Screengrab)
हादसे के बाद बस में तोड़फोड़.(Photo: Screengrab)

इंदौर के राजवाड़ा स्थित नगर सेवा बस स्टैंड पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पीएम ई-सेवा की इलेक्ट्रिक बस अचानक अनियंत्रित होकर आगे बढ़ गई. बस वहां से निकलकर पूजा सामग्री की दुकानों की तरफ जा पहुंची. इस दौरान रास्ते में मौजूद तीन लोग उसकी चपेट में आ गए.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. तीनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए एमवाय अस्पताल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने घायलों का उपचार शुरू किया, लेकिन पिंटू उर्फ गणेश की हालत गंभीर बताई गई.

यह भी पढ़ें: 'खाना ठंडा क्यों लाया...' इंदौर में कस्टमर ने डिलीवरी बॉय से की मारपीट, आरोपी की पुरानी गुंडागर्दी का भी खुला राज

सम्बंधित ख़बरें

फूड बैग को रोड पर घसीटते हुए ले जा रहे एक डिलीवरी बॉय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. (Photo:Pexels)
'खाना ठंडा क्यों लाया...' इंदौर में कस्टमर ने डिलीवरी बॉय से की मारपीट
No UPI Day
MP में नो UPI डे: QR कोड पर डाला काला कपड़ा, बारकोड बॉक्स रख प्रदर्शन
BJP MLA and former Madhya Pradesh minister Usha Thakur
'गरबा से हर साल 4.5 लाख लड़कियां भागती थीं', BJP MLA के दावे से बवाल
Kailash Vijayvargiya clarifies controversial remarks made about female councilor
'मैंने उन्हें गोद...', महिला पार्षद पर दिए बयान पर विजयवर्गीय की सफाई
BJP counters to Rahul Gandhi
पीएम मोदी की म‍िम‍िक्री पर राहुल गांधी को BJP का तगड़ा जवाब

इलाज के दौरान पिंटू उर्फ गणेश की मौत हो गई. वहीं, हादसे में घायल दो अन्य लोगों का एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाई और बस चालक को हिरासत में ले लिया.

चालक के नशे में होने की आशंका, मेडिकल टेस्ट होगा

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद चालक से पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि खड़ी बस अचानक किस वजह से चल पड़ी और उसका नियंत्रण कैसे बिगड़ा.

Advertisement

चालक के नशे में होने की आशंका को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा. पुलिस अधिकारी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि बस के अनियंत्रित होने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं को देखा जा रहा है.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि घटना में घायल पिंटू उर्फ गणेश की इलाज के दौरान मौत हो गई है. दो अन्य घायलों का एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच में सामने आएगा हादसे का कारण

फिलहाल, पुलिस ने इलेक्ट्रिक बस को लेकर हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है. जांच में बस के अचानक आगे बढ़ने की वजह, चालक की स्थिति और हादसे से पहले की परिस्थितियों को देखा जा रहा है. चालक के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट भी जांच में अहम हो सकती है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और चालक की भूमिका स्पष्ट होगी. इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    VIDEO: हवा में उड़कर कूपर कोनोली ने लपका करिश्माई कैच, देख बल्लेबाज के भी उड़े होश! पहली ही गेंद पर हुआ OUT |
    दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ |
    Atta Veg khichdi: चावल की खिचड़ी से हो गए बोर? 1 कप गेहूं के आटे और साबुत मसालों से बनाएं टेस्टी वेजिटेबल आटा खिचड़ी, लोग पूछेंगे रेसिपी |
    स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर क्यों उतरे हजारों लोग? देखें दुनिया आजतक |
    ग्राहक बनकर पार्सल छीनने की कोशिश, विरोध करने पर आंखों में डाला मिर्च पाउडर... हैरान कर देगी इन दो बहनों की करतूत |
    'कमरा नंबर 504' में क्या हुआ था? LPU में रेप की अफवाह के बीच ग्राउंड पर पहुंचा आजतक |
    'कातिल कहा जा रहा है' गोविंदा की 'गर्लफ्रेंड' पर भड़कीं बहू कश्मीरा, क्यों खामोश हो गईं सुनीता? |
    ब्रिटेन में अमेरिकी बेस के नजदीक मिला विस्फोटकों का जखीरा, ईरान ने रखा है टारगेट लिस्ट में |
    राजनीति, कोचिंग या वापस विदेश? Ex-IAS दिव्या मित्तल ने अपनी नई पोस्ट से बढ़ाया सस्पेंस, कहा- 29 सितंबर सुबह बताऊंगी |
    साउथ अफ्रीका में 'खूनी वीकेंड', दो जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग में 27 लोगों की मौत
    Advertisement