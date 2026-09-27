साउथ अफ्रीका में 'खूनी वीकेंड', दो जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग में 27 लोगों की मौत

साउथ अफ्रीका में एक खौफनाक और खूनी वीकेंड देखने को मिला है. रातभर हुई दो अलग-अलग शूटिंग की वारदातों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है.

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जोहान्सबर्ग के पास वेडेला में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 17 लोगों की जान ले ली. वहीं केपटाउन की लवांडले टाउनशिप में हुए एक दूसरे हमले में 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है.

जानकारी के मुताबिक, जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित वेडेला टाउनशिप में वारदात शनिवार रात करीब 9:30 पर हुई. घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू किया है.

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पुलिस ने बताया कि हमलावर कथित तौर पर AK-47 राइफल और पिस्तौल से लैस थे. हमलावरों ने बार को निशाना बनाते हुए पहले बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर गोलियां चलाईं. इसके बाद वे बार के अंदर घुसे और वहां भी फायरिंग की.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. इसके बाद 17 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. मृतकों में 13 पुरुष और चार महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं.

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इस बीच, पुलिस ने बताया कि घायल हुए 15 अन्य लोगों को अलग-अलग चिकित्सा केंद्रों में भेजा गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

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