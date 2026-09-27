ग्राहक बनकर पार्सल छीनने की कोशिश, विरोध करने पर आंखों में डाला मिर्च पाउडर... हैरान कर देगी इन दो बहनों की करतूत

दिल्ली के रोहिणी इलाके में डिलीवरी बॉय से लूट के मामले में पुलिस ने दो बहनों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी करोल बाग इलाके की रहने वाली हैं. पुलिस के मुताबिक, वारदात 25 सितंबर की शाम करीब 7:20 बजे रोहिणी सेक्टर-5 स्थित हनुमान मंदिर के पास हुई थी. दोनों बहनों ने मिलकर डिलीवरी बॉय को निशाना बनाया और उसके डिलीवरी बैग से कई पार्सल लेकर फरार हो गईं.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, वारदात की शुरुआत एक आरोपी बहन ने ग्राहक बनकर की थी. वह डिलीवरी लेने के लिए डिलीवरी बॉय के पास पहुंची और पार्सल छीनने की कोशिश की. जब डिलीवरी बॉय ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया. इसी दौरान दूसरी बहन स्कूटी लेकर मौके पर पहुंची और डिलीवरी बॉय को पीछे से टक्कर मारकर सड़क पर गिरा दिया.

डिलीवरी बॉय के गिरते ही दोनों बहनों ने उसके डिलीवरी बैग से कई पार्सल निकाल लिए और मौके से फरार हो गईं. इस घटना में डिलीवरी बॉय के पैर में चोट भी आई. वारदात की सूचना मिलने के बाद बुध विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी निगरानी के साथ-साथ मुखबिरों की मदद ली.

Advertisement

पुलिस की जांच में दोनों बहनों की पहचान सामने आई और वारदात के करीब 15 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए तीन पार्सल बरामद किए हैं. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. मामले में पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर वारदात से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा रही है.

गिरफ्तार आरोपियों में एक युवती फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर चुकी है और फिलहाल बेरोजगार है. वहीं दूसरी आरोपी 20 वर्षीय युवती है, जिसने 12वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी. दोनों आरोपी बहनें करोल बाग इलाके की रहने वाली हैं. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है.

पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है. जांच के दौरान लूटे गए पार्सल, वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और मोबाइल फोन समेत अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों बहनों ने इस वारदात को किस तरह अंजाम देने की योजना बनाई थी. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----