दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान बवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़

दिल्ली में सड़क निरीक्षण के दौरान PWD मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. इस घटना पर युवक साहेब सिंह का एक बयान सामने आया है. साहेब सिंह ने कहा कि मैं MLA के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी सभी गतिविधियां संभालता हूं. PWD विभाग ने हमें सड़क की हालत देखने के लिए बुलाया था, इसलिए हम आए थे. मैंने उन्हें दिखाया कि सड़क की सतह कैसे टूट रही थी. जब मैंने यह बात बताई, तो मंत्री जी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए. उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया.

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साहेब सिंह ने आगे बताया कि पुलिस वहीं मौजूद थी और यह सब उनकी मौजूदगी में हुआ. उन्हें माफी मांगनी चाहिए और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो, वह की जानी चाहिए. हम केवल दावे नहीं कर रहे हैं, हर चीज का वीडियो सबूत है. कार्रवाई होनी चाहिए. हमने FIR दर्ज करा दी है और आगे की कार्रवाई करेंगे.

इस बीच आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा की सड़क का भ्रष्टाचार क्या उजागर हुआ, वो युवाओं को सरेआम थप्पड़ मारकर गुंडागर्दी पर उतर आए.

वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार दिखाने पर मंत्री ने एक युवक को सरेआम थप्पड़ मारा. मैं कल तिलक नगर जाकर इस सड़क का मुआयना करूंगा.

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इस घटना को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा से एक युवक ने घटिया सड़कों को लेकर सवाल पूछ लिया. इस बात पर मंत्री जी भड़क गए और गुस्से में आकर उन्होंने युवक को थप्पड़ जड़ दिया. कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी याद रखे, जनता कुछ भूलती नहीं है, इनका घमंड तोड़कर रहेगी.

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