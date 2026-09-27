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राजनीति, कोचिंग या वापस विदेश? Ex-IAS दिव्या मित्तल ने अपनी नई पोस्ट से बढ़ाया सस्पेंस, कहा- 29 सितंबर सुबह बताऊंगी

Former IAS Divya Mittal Next Plan: इस्तीफा देने के बाद पूर्व IAS दिव्या मित्तल की नई पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस. राजनीति या कोचिंग? 29 सितंबर सुबह 8:30 बजे करेंगी ऐलान. पूरी खबर पढ़ें...

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इस्तीफे के बाद पूर्व IAS दिव्या मित्तल का आया संदेश.(File Photo:ITG)
इस्तीफे के बाद पूर्व IAS दिव्या मित्तल का आया संदेश.(File Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश कैडर की पूर्व IAS अफसर दिव्या मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं. प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद उनकी नई सोशल मीडिया पोस्ट ने उनके अगले कदम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिव्या मित्तल ने पोस्ट में लिखा है, "मुझे आगे क्या करना है?" इसके साथ उन्होंने कुछ संभावित रास्तों का जिक्र किया है और बताया है कि 29 सितंबर, सुबह 8:30 बजे वह इस बारे में बताएंगी.

दिव्या मित्तल ने अपनी पोस्ट में लिखा,

''बच्चे छोटे हैं. अब घर.''
''अच्छा पैकेज मिलेगा. वापस विदेश.''
''IAS पर किताब लिखी है. कोचिंग.''
''टिकट पक्का हो गया होगा. राजनीति.''

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इसके बाद उन्होंने लिखा, ''29 सितंबर, सुबह 8:30 बजे. बताऊंगी.''

सोशल मीडिया पर भी बड़ी मौजूदगी

दिव्या मित्तल की सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी मौजूदगी है. उनके तीन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुल करीब 7.55 लाख फॉलोअर्स हैं. इनमें इंस्टाग्राम पर करीब 3.69 लाख, एक्स (ट्विटर) पर करीब 2.33 लाख और फेसबुक पर करीब 1.53 लाख फॉलोअर्स बताए गए हैं.

15 सितंबर से IAS का सफर हुआ खत्म

2013 बैच की यूपी कैडर की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने की घोषणा की थी. उन्होंने निजी कारणों, पारिवारिक प्राथमिकताओं और जीवन के नए लक्ष्यों का हवाला दिया था. केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और यह 15 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया.

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इस्तीफे के बाद दिव्या मित्तल ने कहा था कि IAS की नौकरी उनके जीवन का सिर्फ एक चैप्टर है. उन्होंने परिवार, लेखन, शिक्षण और समाज सेवा से जुड़े अपने भविष्य के विकल्पों के संकेत भी दिए थे.

लंदन की नौकरी छोड़ बनी थीं IAS

दिव्या मित्तल ने IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने लंदन में नौकरी की, लेकिन बाद में भारत लौटकर UPSC की तैयारी की और IAS बनीं. उनके प्रशासनिक करियर को करीब 13 साल का बताया गया है.

मिर्जापुर की जिलाधिकारी रहते हुए उन्हें एक गांव में पाइप से पानी पहुंचाने की पहल को लेकर भी चर्चा मिली थी. इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं.

राजनीति में जाने की भी चर्चा

दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बाद उनके राजनीति में आने को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं. कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा था कि अगर दिव्या मित्तल चुनाव लड़ना चाहती हैं तो पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है. हालांकि, दिव्या मित्तल ने अभी तक अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह राजनीति में जाएंगी.

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उनके इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में अधिकारियों पर कथित दबाव का मुद्दा उठाया था. यह उनका राजनीतिक आरोप था; दिव्या मित्तल ने अपने इस्तीफे के बारे में कहा था कि यह सोच-समझकर लिया गया फैसला था.

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अब सबकी नजर 29 सितंबर सुबह 8:30 बजे पर है, जब दिव्या मित्तल अपनी नई राह को लेकर स्थिति स्पष्ट करने वाली हैं.

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