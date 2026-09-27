'कमरा नंबर 504' में क्या हुआ था? LPU में रेप की अफवाह के बीच ग्राउंड पर पहुंचा आजतक

जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में शनिवार रात छात्रा से रेप की अफवाह पर जमकर बवाल हुआ. रविवार को भी इस मामले में छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा. छात्रों ने हाईवे तक जाम कर दिया. प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया, मामले की जांच के लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. आजतक की टीम रविवार को गर्ल्स हॉस्टल पहुंची और छात्रों से बात कर पूरे मामले की पड़ताल की.
छात्र इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं. LPU कैंपस में हंगामे के बीच दावा किया जा रहा है कि कथित घटना रूम नंबर 504 में हुई. आजतक की टीम गर्ल्स हॉस्टल 3 पहुंची. और रूम नंबर 504 में रहने वाली छात्राओं से बात की. छात्राओं का कहना है कि उनके कमरे में ऐसी कोई घटना नहीं हुई और बाकी कमरों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.
सुबह अचानक हमारे दरवाजें पर पुलिस पहुंची...
एक छात्रा ने बताया कि सुबह पुलिस ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में कोई जानकारी है. छात्रा के मुताबिक, पुलिस अन्य किसी भी कमरे में जांच के लिए नहीं गई. छात्राओं का आरोप है कि वार्डन की ओर से उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है.
उनका कहना है कि उनके कमरे का नाम बेवजह जोड़ा जा रहा है. छात्राओं का साफ कहना है कि उनके कमरे में कथित घटना नहीं हुई. उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.
डीन ने क्या कहा
छात्र विंग ने डीन सौरभ लखनपाल ने इस मामले पर कहा कि वे हर तरह से जांच के लिए तैयार हैं. छात्र प्रतिनिधियों को भी वे जांच में शामिल करने के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि वे छात्रों को CCTV फुटेज दिखाने और पूरी जांच में शामिल कराने के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि अफवाह को लेकर जांच की जाएगी.
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वहीं, SP मेजर सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है. उनका कहना है कि पुलिस ने छात्रों से बयान दर्ज कराने को कहा था. उन्होंने बताया कि वे रात 2 बजे से मौके पर मौजूद हैं और छात्रों से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छात्र बातचीत और मैनेजमेंट के साथ बैठक के लिए तैायर नहीं है.
SP ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. कथित पीड़िता कौन है, कहां रहती है, आरोपी कौन है, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी की संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में भी कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, इस मामले में वार्डन ने कहा कि अचानक से बच्चे एकत्रित होते चले गए, यह पता नहीं चला कि घटना कहां हुई. उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है.
यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?
इस मामले में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) की रजिस्ट्रार डॉ. मोनिका गुलाटी ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैल रही अफवाहों को झूठा, निराधार और मनगढ़ंत बताया है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए पूरी तरह झूठी, निराधार और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं. इससे छात्रों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है और यूनिवर्सिटी के शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने लोगों से इन अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है.