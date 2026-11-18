सर्दियों के मौसम में अक्सर ठंडी हवाओं के कारण इम्युनिटी कमजोर होने लगती है, सर्दी-जुकाम की समस्या घेर लेती है और चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ने लगती है. ऐसे में शरीर को अंदर से गर्माहट देने और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाने के लिए कुछ हेल्दी और हर्बल पीना बहुत फायदेमंद होता है. हम बात कर रहे हैं तुलसी पान रसम की.

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ताजी तुलसी और पान के पत्तों के गुणों से भरपूर यह गरमा-गरम रसम पीने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत और स्किन के लिए उतना ही गुणकारी भी होता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

साम्रगी

तुलसी-पान रसम

सामग्री

कुचलने के लिए:

8–10 तुलसी के पत्ते

2 पान के पत्ते

कुछ करी पत्ते

1 इंच अदरक, कटा हुआ

6–7 लहसुन की कलियां

½ छोटा चम्मच अजवाइन

½ छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च (7–8 दाने)

1 छोटा चम्मच जीरा

1 टमाटर, कटा हुआ

उबालने के लिए:

2 बड़ा चम्मच इमली का पल्प

2 कप पानी

½ छोटा चम्मच हींग

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ बड़ा चम्मच रसम पाउडर

नमक, स्वादानुसार

तड़के के लिए:

1 छोटा चम्मच घी

1 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने)

1–2 सूखी लाल मिर्च

कुछ करी पत्ते

हरा धनिया, कटा हुआ (सजाने के लिए)

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बनाने की विधि

एक खलबत्ते (ओखली) में तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, करी पत्ते, अदरक, लहसुन, अजवाइन, काली मिर्च, जीरा और टमाटर को दरदरा कूट लें.

एक बर्तन में कुचला हुआ मिश्रण डालें और साथ ही इमली का पल्प, पानी, हल्दी पाउडर, हींग, रसम पाउडर और नमक मिला दें.

इस मिश्रण को धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक पकने दें, जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू न आने लगे.

एक तड़का पैन में घी गरम करें. इसमें राई डालें और चटकने दें.

अब सूखी लाल मिर्च और करी पत्ते डालें. हल्का सा भून लें.

इस तड़के को रसम में डाल दें. अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें.

कटे हुए हरे धनिए से सजाएं.

परोसने का तरीका

इसे गरमागरम चावल और पापड़ के साथ परोसें, या फिर हर्बल सूप की तरह पिएं.

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